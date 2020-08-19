Особенности оптоволоконных сетей и их влияние на скорость передачи данных

Оптоволоконные сети на сегодняшний день являются одним из самых распространенных вариантов подключения к интернету, если сравнивать с подключением с использованием медных проводов. Дело в том, что скорость передачи данных в этом случае значительно выше. Емкость кабеля определяется количеством волокон, составляющих от 48 и более. Оптоволоконные сети обладают повышенной электромагнитной совместимостью. Для замера величины пропускной способности применяются единицы Гбит/с.

Вкратце об особенностях оптоволокна

Если интернет-провайдер Киева предлагает услугу подключения, вероятнее всего, она будет реализована с использованием оптоволоконных сетей. Исключение составляют только поселки, села и небольшие населенные пункты, куда физически нет возможности проложить кабеля. В этом случае подключение будет беспроводным – мобильным или спутниковым.

Что касается оптоволоконного провода, то конструктивно он состоит из:

сердечника;

отражающего слоя;

защитной оболочки;

буфера.

Чтобы удержать световой сигнал внутри, используется специальная оболочка. Внутри оптического кабеля расположены специальные волокна. От повреждения они защищены благодаря специальному буферу. Эта часть представлена в виде отдельного слоя с жестким покрытием.

Есть два вида систем – одномодовые и многомодовые. В первом случае толщина сердечника будет 9 мм, во втором – в диапазоне от 50 до 62,5 мм. Внешний диаметр обычно стандартный и составляет 125 мкм. В маркировке проводов указываются размеры сердечника и оболочки.

Передача данных осуществляется с использованием технологии излучения и приема оптических сигналов. Для этого требуются специальные устройства – медиаконвертеры. Такое оборудование устанавливается на обоих концах кабеля. Оно используется для преобразования оптических сигналов в электрические, и обратно. По техническим характеристикам медиаконвертеры могут отличаться, соответственно, использование более мощного оборудования дает возможность улучшить пропускную способность сети.

Локальная сеть: основная информация

Локально-вычислительная сеть – не одно и то же, что интернет. Фактически это компьютерная «сетка», включающая в себя определенное количество устройств или группу людей/домов/зданий. Существуют специальные сети, в которых устройства располагаются на расстоянии от 12 км друг от друга. Имеются в виде космические системы и орбитальные центры. И хотя расстояние между оборудованием довольно внушительное, такие сети также относятся к локальным.

Чтобы подключить несколько компьютеров, могут применяться различные способы организации доступа:

оптоволоконные сети;

медные провода или витая пара;

беспроводные технологии.

Для реализации первых двух способов используется технология подключения Ethernet. Беспроводное соединение возможно с использованием радиоканала, к примеру, Bluetooth, Wi-Fi и т. д. Одну локальную сеть можно связать с другими с помощью специальных шлюзов. Кроме того, ЛВС может подключаться ко Всемирной паутине.

В локальных системах один или несколько компьютеров и устройств объединяются в единую категорию. Управление основными параметрами, настройка оборудования и другие действия ложатся на плечи сетевого администратора. Его задача заключается в обеспечении работоспособности и контроля качества подключения. При необходимости специалист должен предоставить доступ к определенным данным по запросу.

Мегабиты и мегабайты: чем отличаются?

Это две единицы, определяющий объем информации, отправляемой по сети. Для обозначения скорости передачи используются мегабиты. Восемь мегабит составляют один мегабайт переданных данных, а в 1 байт входит 8 бит. Если говорить о скорости загрузки информации, то необходимо учитывать один нюанс: при 3,6 Мбит/с ежесекундно будет передаваться примерно 0,45 мегабайт.