 

Особенности оптоволоконных сетей и их влияние на скорость передачи данных

Досуг Сегодня, 19:4649
Особенности оптоволоконных сетей и их влияние на скорость передачи данных

Оптоволоконные сети на сегодняшний день являются одним из самых распространенных вариантов подключения к интернету, если сравнивать с подключением с использованием медных проводов. Дело в том, что скорость передачи данных в этом случае значительно выше. Емкость кабеля определяется количеством волокон, составляющих от 48 и более. Оптоволоконные сети обладают повышенной электромагнитной совместимостью. Для замера величины пропускной способности применяются единицы Гбит/с.

Вкратце об особенностях оптоволокна

Если интернет-провайдер Киева предлагает услугу подключения, вероятнее всего, она будет реализована с использованием оптоволоконных сетей. Исключение составляют только поселки, села и небольшие населенные пункты, куда физически нет возможности проложить кабеля. В этом случае подключение будет беспроводным – мобильным или спутниковым.

интернет

Что касается оптоволоконного провода, то конструктивно он состоит из:

  • сердечника;
  • отражающего слоя;
  • защитной оболочки;
  • буфера.

Чтобы удержать световой сигнал внутри, используется специальная оболочка. Внутри оптического кабеля расположены специальные волокна. От повреждения они защищены благодаря специальному буферу. Эта часть представлена в виде отдельного слоя с жестким покрытием.

Есть два вида систем – одномодовые и многомодовые. В первом случае толщина сердечника будет 9 мм, во втором – в диапазоне от 50 до 62,5 мм. Внешний диаметр обычно стандартный и составляет 125 мкм. В маркировке проводов указываются размеры сердечника и оболочки.

Передача данных осуществляется с использованием технологии излучения и приема оптических сигналов. Для этого требуются специальные устройства – медиаконвертеры. Такое оборудование устанавливается на обоих концах кабеля. Оно используется для преобразования оптических сигналов в электрические, и обратно. По техническим характеристикам медиаконвертеры могут отличаться, соответственно, использование более мощного оборудования дает возможность улучшить пропускную способность сети.

Локальная сеть: основная информация

Локально-вычислительная сеть – не одно и то же, что интернет. Фактически это компьютерная «сетка», включающая в себя определенное количество устройств или группу людей/домов/зданий. Существуют специальные сети, в которых устройства располагаются на расстоянии от 12 км друг от друга. Имеются в виде космические системы и орбитальные центры. И хотя расстояние между оборудованием довольно внушительное, такие сети также относятся к локальным.

интернет

Чтобы подключить несколько компьютеров, могут применяться различные способы организации доступа:

  • оптоволоконные сети;
  • медные провода или витая пара;
  • беспроводные технологии.

Для реализации первых двух способов используется технология подключения Ethernet. Беспроводное соединение возможно с использованием радиоканала, к примеру, Bluetooth, Wi-Fi и т. д. Одну локальную сеть можно связать с другими с помощью специальных шлюзов. Кроме того, ЛВС может подключаться ко Всемирной паутине.

В локальных системах один или несколько компьютеров и устройств объединяются в единую категорию. Управление основными параметрами, настройка оборудования и другие действия ложатся на плечи сетевого администратора. Его задача заключается в обеспечении работоспособности и контроля качества подключения. При необходимости специалист должен предоставить доступ к определенным данным по запросу.

Мегабиты и мегабайты: чем отличаются?

Это две единицы, определяющий объем информации, отправляемой по сети. Для обозначения скорости передачи используются мегабиты. Восемь мегабит составляют один мегабайт переданных данных, а в 1 байт входит 8 бит. Если говорить о скорости загрузки информации, то необходимо учитывать один нюанс: при 3,6 Мбит/с ежесекундно будет передаваться примерно 0,45 мегабайт.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, оптоволокно, сети, 7dniv, 7dnivinfo  
Особенности оптоволоконных сетей и их влияние на скорость передачи данных
Особенности оптоволоконных сетей и их влияние на скорость передачи данных
Межкомнатные двери на скрытых петлях
Межкомнатные двери на скрытых петлях
Где можно взять кредит онлайн на карту с просрочкой в Украине
Где можно взять кредит онлайн на карту с просрочкой в Украине
Одесса - самый большой курортный город Украины
Одесса - самый большой курортный город Украины
В6 для регулювання ЦНС проти паніки та тривожності
В6 для регулювання ЦНС проти паніки та тривожності
Продукция компании ТаргетГруп. Как заработать больше на эффективном размещении и хранении большого количества товаров
Продукция компании ТаргетГруп. Как заработать больше на эффективном размещении и хранении большого количества товаров
Все цвета самодельного мыла
Все цвета самодельного мыла
Квартиры в сданных новостройках
Квартиры в сданных новостройках
Установка пластикового окна — на что обратить внимание
Установка пластикового окна — на что обратить внимание
Обучение в Польше: как выбрать престижный вуз и поступить?
Обучение в Польше: как выбрать престижный вуз и поступить?
Торговое оборудование и особенности его выбора
Торговое оборудование и особенности его выбора
Как и для чего используются съедобные улитки
Как и для чего используются съедобные улитки

Новости по теме

Все о ДСП: применение, сорта, характеристики и преимущества
Все о ДСП: применение, сорта, характеристики и преимущества
19-авг-2020, 14:23
Игральные карты: разновидности и особенности
Игральные карты: разновидности и особенности
17-авг-2020, 19:00
Типы вторичных источников питания
Типы вторичных источников питания
31-июл-2020, 16:33
iPhone не включается: что делать?
iPhone не включается: что делать?
16-июл-2020, 20:24
Ремонт холодильника: когда нужно вызывать мастера
Ремонт холодильника: когда нужно вызывать мастера
8-июл-2020, 12:40

Последние новости

21:35
События
К катастрофе ведет бесконтрольная отмена карантинных мер
21:34
События
На критику своих заявлений по Донбассу отреагировал Фокин
21:32
События
Специальные троллейбусы для учеников школ запускают в Тернополе
20:03
События
30-40 млн доз вакцин от коронавируса в год могут производить в Украине
19:59
События
Лечить COVID-19 научились в Украине
19:50
События
Несмотря на "зеленую зону" Николаевская область ужесточила карантин
19:48
Политика
Менять постановление о проведении местных выборов в Раде не намерены
17:46
Политика
Кого "Слуга народа" ведет на местные выборы
17:39
Политика
Санкции против Беларуси на следующей неделе одобрят послы ЕС
17:37
События
В введении войск в Беларусь у Путина пока "не видят смысла"
17:33
События
На заявление Фокина об амнистии боевикам отреагировали у Зеленского
16:35
События
Санкции против Лукашенко ввели Литва, Латвия и Эстония
14:36
События
Первый в истории прямой авиарейс в ОАЭ отправил Израиль
14:35
Спорт
В Лиге чемпионов матчем против голландского клуба стартует "Динамо"
14:32
Политика
Сроки встречи Путина и Лукашенко назвал Кремль
14:15
События
На осенний режим работы переходят КПВВ на Донбассе
14:12
Политика
Кабинет министров подаст проект государственного бюджета на 2021 год в Верховную раду в установленный законодательством срок
14:10
События
Школьные каникулы из-за карантина продлили в Ивано-Франковске
14:09
События
Сколько нардепов в целом заразились коронавирусом рассказал Разумков
14:07
События
Даты второго раунда переговоров по катастрофе МАУ Иран предложил Украине

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 августа 20203406
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 августа 20202235
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 августа 20202061
По словам Зеленского, сейчас Украина работает над тем, чтобы как можно быстрее вернуть всех людей, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях и в России.815
Предвыборная речь кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена привлекла больше телезрителей, чем речь действующего президента США Дональда Трампа347
С сегодняшнего дня в Украине обновлены карантинные зоны194
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о сомнениях в проекте "Северный поток-2"165

Досуг

Особенности оптоволоконных сетей и их влияние на скорость передачи данных
Особенности оптоволоконных сетей и их влияние на скорость передачи данных
Все, что нужно знать о скорости интернета
Сегодня, 19:4650
Межкомнатные двери на скрытых петлях
Межкомнатные двери на скрытых петлях
Сейчас на рынке фурнитуры представлено множество моделей петель для межкомнатных дверей, все они имеют свои сильные и слабые стороны, а также обладают исключительными характеристиками, подходящими под определенный тип двери и ее дизайн. Один из наиболее популярных вариантов, который часто
Сегодня, 19:4455
Где можно взять кредит онлайн на карту с просрочкой в Украине
Где можно взять кредит онлайн на карту с просрочкой в Украине
Имея плохую кредитную историю довольно сложно получить займ. Но есть организации в Украине где можно получить нужную. Такие организации специализируются на краткосрочных займах (онлайн) и лояльно относятся к заемщикам с плохой кредитной историей. Здесь можно получить нужную сумму без справки о
Сегодня, 13:1653
Одесса - самый большой курортный город Украины
Одесса - самый большой курортный город Украины
Где отдохнуть летом? Куда поехать в отпуск или в период летних каникул с детьми? На эти вопросы ответим в нашей статье.
Сегодня, 09:3298
В6 для регулювання ЦНС проти паніки та тривожності
В6 для регулювання ЦНС проти паніки та тривожності
Сучасний ритм життя, часті стреси та конфлікти негативно відбиваються на нервовій системі.
Вчера, 18:19126
Продукция компании ТаргетГруп. Как заработать больше на эффективном размещении и хранении большого количества товаров
Продукция компании ТаргетГруп. Как заработать больше на эффективном размещении и хранении большого количества товаров
ТаргетГруп: производство складских стеллажей, металлической мебели и складского оборудования в Киеве
29-авг-2020, 13:0799

События

К катастрофе ведет бесконтрольная отмена карантинных мер
К катастрофе ведет бесконтрольная отмена карантинных мер
В мире из-за быстрого распространения COVID-19 были введены различные ограничительные меры - в том числе соблюдение социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты.
Сегодня, 21:3536
На критику своих заявлений по Донбассу отреагировал Фокин
На критику своих заявлений по Донбассу отреагировал Фокин
Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин ответил на критику своих заявлений об особом статусе для всей территории Донбасса.
Сегодня, 21:3437
Специальные троллейбусы для учеников школ запускают в Тернополе
Специальные троллейбусы для учеников школ запускают в Тернополе
Проезд для школьников будет бесплатным
Сегодня, 21:3234
30-40 млн доз вакцин от коронавируса в год могут производить в Украине
30-40 млн доз вакцин от коронавируса в год могут производить в Украине
Украинские фармацевтические предприятия могут производить 30-40 миллионов вакцин от коронавируса в год.
Сегодня, 20:0353
Лечить COVID-19 научились в Украине
Лечить COVID-19 научились в Украине
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине научились лечить коронавирус.
Сегодня, 19:5959
Несмотря на "зеленую зону" Николаевская область ужесточила карантин
Несмотря на "зеленую зону" Николаевская область ужесточила карантин
Николаевская область, которая находится в "зеленой зоне" карантинных ограничений, ужесточила карантин.
Сегодня, 19:5049
7 Днів