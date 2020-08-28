Объемные буквы в рекламе

Объемные буквы - распространенный вид наружной рекламы. Яркие и стильные буквы могут украсить фасад здания и охватить большое количество аудитории. Полиграфия "Тор-Принт" предлагает услуги полиграфии, в том числе изготовление объемных букв различных видов, на самых выгодных условиях.

Способы применения объемных букв в рекламе

Объемные буквы, сегодня, часто встречаются на фасадах различных зданий и заведений. Уместно их использование также внутри, к примеру, для вывесок магазинов в торговом центре.

Основой целью использования таких конструкций является усиление эффекта влияния на потенциальных клиентов. Увидеть буквы можно с разных сторон, а подсветка поможет привлекать аудиторию и в ночное время суток.

Главные плюсы букв

Среди главных преимуществ букв объемного варианта можно выделить:

Информативность. Это грамотный акцент на конкретное название, привлечение клиентов и вместе с этим, уже привычный элемент фасада всего здания, который не воспринимается настороженно, как реклама;

Большой охват аудитории . Яркость такого вида наружной рекламы, всегда будет замечена. Объемные буквы как вывеска становятся визитной карточкой и образуют первое мнение об объекте. При их обзоре потенциальный клиент на подсознательном уровне формирует положительную или негативную оценку. Поэтому важно выбирать качественные материалы и тщательно продумать дизайн конструкций;

Объемные буквы улучшают ориентацию в пространстве, что особенно актуально для привлечения клиентов с улиц, с большой проходимостью или торговых центров, с большим разнообразием торговых площадок. Чем лучше и эффектней вывеска, тем быстрее ее запомнит широкая аудитория. Кроме этого, красивая вывеска станет настоящим украшением здания.

Специалисты рекомендуют оценивать эффективность той или иной конструкции объемных букв по таким аспектам:

Заметность. Насколько именно эти буквы будут выделяется среди большого количества других вариантов;

Имидж. Презентабельные буквы из качественных материалов должны повышать имидж компании, сформировать положительное представление о ее статусе.

Объемные буквы честно заработали свою репутацию и большой спрос среди большого ассортимента наружной рекламы. Они справляются со всеми поставленными задачами и эстетично представляют различные магазины, рестораны, предприятия и другие учреждения.