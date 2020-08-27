Рассшифровка маркировки кабельно-проводниковой продукции, а также сфера ее применения

Важным атрибутом любой электропроводки выступает кабель. При его выборе учитывают назначение, вид, расположение проводки. Для участков, состоящих из многих неровностей, обычно используют гибкие провода. В отличие от других аналогов, провод ПВ имеет важное преимущество - высокая гибкость. К еще одному несомненному достоинству этой продукции стоит отнести универсальность.

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Что означает маркировка электропровода и электрокабеля

Бывает, что возникают вопросы по поводу дополнительных цифр, добавленных после пары заглавных букв

Если на первом месте стоит буква «П», то это провод. Кроме него, данная продукция бывает 2 категорий – шнуры и кабели. Буква «В», которая занимает второе место, обозначает применяемую изоляцию. В этой ситуации имеется в виду поливинилхлоридная оболочка, которая обладает высокой устойчивостью к различному физическому или химическому влиянию. Его считают основным материалом, который используется как диэлектрик. Цифра обозначает гибкость кабеля, начиная от 1-5. И чем больше это значение, тем гибче продукция.

Провода бывают установочными и монтажными. К первой категории можно отнести продукцию, которую разрешается применять на протяжении долгого срока на одном месте. Это может быть установка розеток, выключателей и др.

Монтажный провод можно использовать многократно или временно подключать разное оборудование. В отличие от установочного, монтажный кабель является более гибким.

Виды монтажных и установочных проводов

Существует множество видов монтажной и установочной продукции, которая прекрасно подходит для электросетей переменного тока с максимальным напряжением 450 В

ПВ1 является установочным проводом, применяется в электрической сети напряжением 450 В и может использоваться для сети постоянного тока напряжением до 1 кВ. ПВ1 – одножильный провод, состоящий из нескольких небольших проволочек. ПВ3 является аналогом ПВ1. Его технические и эксплуатационные параметры не уступают ПВ1, но ПВ3 можно применять в качестве монтажной продукции. АПВ является алюминиевым проводом, параметры которого схожи с медной продукцией. Важное преимущество алюминиевых установочных изделий заключается в максимально разрешенном напряжении переменного тока 400 В, но не 450 В. Провод ПВ отличается простотой конструкции и состоит из токоведущей медной жилы и изоляционного слоя из поливинилхлорида.

Где используются

Провода ПВ обычно используются в следующих сферах:

электропроводка в закрытом помещении или в атмосферных условиях;

коммерческих и жилых объектах;

коммуникационных системах.

Благодаря усовершенствованному изоляционному материалу, который не нагревается в результате воздействия тока, обеспечивается максимальная электробезопасность. Поэтому его используют на производстве в оборудовании высокого напряжения. Строгих ограничений в его использовании нет.