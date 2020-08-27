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Что нового у iPhone SE

Выхода этого смартфона все ждали долгие годы. Во-первых, он доступен по цене. Во-вторых, сочетает эстетичный дизайн и высокое качество работы. Многие уже догадались, что речь идёт о легендарном apple iphone se 2020, долгожданном и всеми любимом. Один из немногих смартфонов Apple, который может себе позволить любой среднестатистический россиянин. В чём же его преимущества и почему стоит задуматься о покупке гаджета рассмотрим далее.

Достоинства смартфона

Когда речь идёт об Apple, невозможно промолчать про внешний вид гаджета. У нового SE минималистичные рамки экрана и видоизменённый блок камер. Только эти два фактора позволяют говорить о смартфоне как об эстетичном и стильном. Продукт представлен в трёх цветах. Это чёрный, белый и красный. И если первые два никого не удивили, то красный привлёк к себе даже больше внимания, чем предполагалось. 

Однако, многие, напротив, увидели в этом немного устаревшие мотивы. Конечно, по сравнению с последними флагманами, айфон SE несколько проигрывает. Но стоит только вспомнить о его цене, как всё становится на свои места.

Как раз стоимость гаджета — это преимущество номер два. Никто до конца не верил, что Apple будет продавать обновлённый смартфон по такой низкой цене. Именно поэтому он стал доступен достаточно широкому кругу лиц. Те, кто давно мечтал о новеньком телефоне, смогли его себе прибрести и оценить по достоинству.

Также в устройстве есть функция Night Shift, с помощью которой картинка на экране ночью становится теплее. Это удобно, если пользователь решил перед сном почитать книжку или посмотреть сериал, так как в глаза не будет светить яркий и раздражающий свет. Присутствует и функция True Tone, с помощью которой можно подстроить цветовой баланс под условия окружающей пользователя среды.

Комплектация у смартфона классическая – блок питания, кабель, наушники, и традиционный набор листовок. Коробка выполнена в том же стиле, как и у других актуальных смартфонов Apple. Нужно заметить, что даже коробку от гаджета очень приятно держать в руках, чего уж говорить о самом смартфоне.

Технические характеристики

Технические характеристики продолжают список преимуществ. Это защита корпуса от влаги и пыли, наличие качественных камер, функция быстрой и беспроводной зарядки. О камерах хочется сказать отдельно – они имеют хорошую резкость по всем планам. Снимки отличаются детализацией, что актуально при предметной съёмке. Также не проигрывает и видеосъёмка – цвета насыщенные, комфортные для глаз. Помимо этого, специалисты отмечают:

  • процессор Apple A13 Bionic (6 ядер);
  • флэш-память 64/128/256 ГБ;
  • ёмкость аккумулятора 1821;
  • экран 4,7 дюйма.

Этот айфон по праву называют «рабочей лошадкой». Да, он будет уступать по некоторым параметрам тем гаджетам, которые выпускались разными компаниями за последние полгода. Однако, это идеальное соотношение цены и качества. Такого устройства хватит на три года минимум. Особенно модель понравится тем, кто не гонится за модой, а просто выбирает подходящий смартфон для работы.

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Теги: news, новости, Украина, IphoneSE, 7dniv, 7dnivinfo  
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