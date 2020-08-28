История о неизвестном фанате из уст Юлии Левченко

Уже не первый раз в новостях легкой атлетики фигурирует имя Юлии Левченко. Украинская спортсменка выступает в дисциплине «Прыжки в высоту» и сейчас является вице-чемпионкой мира в этом направлении. Она неоднократно упоминала о неизвестном фанате с несколько странным поведением. Юлия вкратце рассказывала о настырном поклоннике в разных интервью. Однако недавно на своей Instagram-странице спортсменка выложила более-менее полную историю событий.

Легкоатлетка обратила внимание на следующие странности:

Таинственный поклонник постоянно писал ей в социальных сетях, называя «любимой» и т.п.

Он на протяжении нескольких лет ездил за ней на все соревнования.

Мужчина пытался бронировать номера в тех же отелях, где останавливалась Левченко или вся легкоатлетическая команда.

Как утверждает Юлия, она заблокировала настойчивого поклонника во всех социальных сетях и принципиально игнорировала его знаки внимания. Тем не менее, таинственный влюбленный продолжал искать возможность для встречи со спортсменкой. Поскольку он ездил за ней на все соревнования, довольно скоро его лицо «примелькалось». И соотечественники легкоатлетки, и тренерский штаб, и даже персонал некоторых отелей отметили некоторые странности неизвестного мужчины.

Он неоднократно передавал через горничных послания украинке и даже писал управляющим отелей, руководителям федерации, организаторам состязаний письма с просьбой о встрече «с его любовью…». Все эти поступки казались, как минимум, странными. И недавно в дело вмешалась полиция…

Текущая ситуация

Как отмечает сама Левченко, таинственный незнакомец проявлял множество знаков внимания и постоянно искал возможность встретиться. Однако никаких нападок с его стороны не было. Поэтому звонить в полицию легкоатлетка не стала. Но постоянно была настороже. Она упомянула, что в некоторых отелях, где останавливались спортсмены, ему отказывали в бронировании номеров. Украинка выразила благодарность их управляющим за эти жесты.

Зимой текущего года поклонник приехал вслед за Юлией на очередные соревнования. Ему удалось поселиться в том же отеле, и он долго сидел в лобби, поджидая своего кумира. После обеда спортсменка вернулась в номер на лифте. В это время организаторы соревнований вызвали полицию, хотя Левченко даже не знала о происходящем.

В процессе допроса мужчина неоднократно говорил представителям закона, что является мужем Юлии и у них прекрасные отношения. Не дожидаясь показаний легкоатлетки, полицейские предупредили поклонника, что в случае хотя бы одной жалобы в его адрес, они примут более практичные меры, чем обычный разговор…