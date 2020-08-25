Sushi Icons – быстрая доставка суши в Харькове

Суши известно практически всем за пределами Японии. Город Харьков, где осуществляется доставка суши от Sushi Icons – не исключение. Блюдо вкусное и быстро готовиться. Благодаря этому и завоевало популярность. Заказать суши, можно на дом или на работу за несколько минут. Это совсем не сложная процедура.

Преимущества доставки суши от Sushi Icons

Служба доставки Sushi Icons работает быстро и никогда не подводит своих клиентов. Заказать на дом или в офис, можно низкокалорийные суши, диетические сашами, роллы, донатсы, напитки и другие блюда, в удобное время просто перейдя на сайт службы доставки и оформив заказ. Преимущества Sushi Icons следующие:

для приготовления блюд японской кухни, используются только высококачественные продукты;

заявки принимаются ежедневно с 11.00 до 22.30 и обрабатываются в течение 5 минут;

операторы и курьеры всегда обслуживают клиентов профессионально;

заказанное блюдо будет доставлено в течение 60-90 минут;

есть удобная система скидок и различные акции;

можно осуществлять неограниченное количество заказов.

Также каждый клиент Sushi Icons по желанию, может забрать заказ самостоятельно по адресу в городе Харьков на улице Вернадского, 20.

Об акциях и бонусах

При самовывозе любого заказанного блюда, клиентам предоставляется скидка в размере 10 %. Также каждый именинник, заказывающий суши в день своего рождения, получает скидку 10%. Нет разницы, что именно он будет заказывать. В службе доставки Sushi Icons предусмотрен кешбэк. Он составляет 15% на бонусный счет от суммы заказа. Более детальную информацию об акциях и бонусах, можно узнать непосредственно на сайте Sushi Icons или при общении с сотрудниками службы доставки «вживую» либо по телефону.

Онлайн заказы в службе доставки Sushi Icons

Не у всех есть время и возможность посещать суши-бар. Многие люди просто слишком заняты своими делами. Но это не страшно. Изысканные японские блюда можно легко и быстро заказать в онлайн-режиме. Суши от Sushi Icons – это незабываемый вкус и привлекательный эстетический вид. Теперь чтобы наслаждаться изысканными японскими блюдами не требуется готовить на кухне.

Кулинарные шедевры от лучших поваров Харькова будут доставлены быстро на работу или на дом. Рассчитаться за заказ можно с курьером наличными при его доставке так и в пункте самовывоза. Также доступна оплата банковской картой на сайте службы доставки Sushi Icons. Все сделано для удобства клиентов.

Бесплатная доставка по всему городу

Заказывать суши и другие блюда японской кухни в Sushi Icons, могут все желающие. Нет никаких ограничений. Бесплатная доставка осуществляется в любой район Харькова. Это очень удобно. Ведь можно не тратить свое время, а просто оставить заявку в службе доставки Sushi Icons и наслаждаться любимыми суши дома, на работе или проводя романтический вечер. Ассортимент довольно широкий.

Каждый найдет для себя то блюдо, которое он хочет. Чтобы суши доставили клиенту бесплатно, нужно соблюдать только одно условие. Заказ должен быть на сумму от 400 гривен.

Что гарантирует служба доставки Sushi Icons

Клиенты могут быть уверенны в следующем:

доставка заказа будет осуществлена в кратчайшие сроки;

все блюда сытные, вкусные и свежие;

удобная форма оформления заказа на сайте;

вариативное меню;

выгодные цены;

бесплатную доставку в любой район Харькова.

Обратившись в службу доставки Sushi Icons, каждый клиент сможет заказать вкуснейшие блюда японской кухни в любой день по выгодной цене. Необходимо только потратить несколько минут своего времени и оформить заказ. Несколько минут, даже слишком занятый человек, всегда сможет выделить.