 

Барные стулья для ресторанов и кафе – украшение любого интерьера

Досуг Сегодня, 10:5062
Барные стулья для ресторанов и кафе – украшение любого интерьера

Как вы считаете, что гарантирует популярность современного бара, кафе или ресторана? Верно, изысканные блюда, компетентность обслуживающего персонала и эксклюзивный дизайн помещения – вот основные факторы, которые непосредственно влияют на количество постоянных посетителей. Ведь именно они являются «внештатными агентами», которые рекомендуют заведение близким, друзьям и знакомым.

Как же существенно приумножить число постоянных клиентов и привлечь новых представителей целевой аудитории? Грамотно подобранная мебель – важнейший этап в реализации алгоритма организации безупречного и запоминающегося интерьера. Барные стулья – незаменимые предметы, которые способны идеально подчеркнуть уникальность заведения и придать ему особый колорит.

Где купить качественную мебель для кухни, паба или кафе

AL-BAGroup предлагает эксклюзивные барные стулья высокого качества, которые станут настоящей изюминкой вашего заведения. Огромный выбор моделей позволяет выбрать уникальные модели стульев. Их геометрия и функциональность непременно подчеркнут презентабельность вашего кафе, паба или пиццерии.

Стулья для бара – это не только коммерческие решения. Вы можете купить их и для вашей квартиры. Эти модели очень востребованы, ведь планирование по-настоящему современной кухни, как правило, предполагает наличие барной стойки.

Достоинства и преимущества

Учитывая современные тенденции в обустройстве развлекательных заведений, у AL-BAGroup вы сможете недорого купить барные стулья https://albagroup.ua/category/barnye-stulya, которые отличаются рядом существенных преимуществ. А именно:

  1. Надежность и долговечность. Прочная конструкция из хромированного металла способна выдерживать многократные механические нагрузки.
  2. Наличие удобных подставок для ног. Посетитель может комфортно проводить длительное время у барной стойки, не испытывая никакого дискомфорта.
  3. Высота большинства стульев регулируется. Это позволяет приспособить устройство к любой конфигурации барной стойки.
  4. Модели оснащены механизмами вращения. Благодаря этому клиент может быстро осмотреть помещение, не покидая любимое место.
  5. На торцах ножек находятся пластиковые заглушки, что позволяет сохранить целостность и презентабельность напольного покрытия.

Обилие полезных свойств и качеств делает данную мебель самой практичной и функциональной в интерьере домашних кухонь и общественных заведений.

Как выбрать барный стул

По меньшей мере есть четыре критерия.

Для начала следует определиться с высотой, подобрав параметр под барную стойку. Сидеть на такой мебели должно быть удобно, а само сиденье должно регулироваться. Оптимальная высота стойки – 80-90 см, а значит, лучше, чтобы высота стульев была примерно 60 см. То есть разница в высоте между стойкой и стулом – 30 см.  

Второй момент – стиль. Он должен сочетаться с дизайном комнаты. Если интерьер классический, уместно использовать деревянные стулья на 4-х ножках. Для современных стилей лучше купить мебель из пластика или металла с подлокотниками.

Как выбрать цвет? Здесь все зависит от вашей фантазии. Стул можно или сочетать с отдельными предметами декора в помещении, или же сделать ярким акцентом. Используя правильные подходы в дизайне, можно в корне перевернуть впечатление об интерьере.

Решив купить барные стулья от проверенных сертифицированных производителей, вы гарантировано получаете предмет мебели, который подарит вашему заведению и домашней кухне новое дыхание.

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