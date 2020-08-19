Барные стулья для ресторанов и кафе – украшение любого интерьера

Как вы считаете, что гарантирует популярность современного бара, кафе или ресторана? Верно, изысканные блюда, компетентность обслуживающего персонала и эксклюзивный дизайн помещения – вот основные факторы, которые непосредственно влияют на количество постоянных посетителей. Ведь именно они являются «внештатными агентами», которые рекомендуют заведение близким, друзьям и знакомым.

Как же существенно приумножить число постоянных клиентов и привлечь новых представителей целевой аудитории? Грамотно подобранная мебель – важнейший этап в реализации алгоритма организации безупречного и запоминающегося интерьера. Барные стулья – незаменимые предметы, которые способны идеально подчеркнуть уникальность заведения и придать ему особый колорит.

Где купить качественную мебель для кухни, паба или кафе

AL-BAGroup предлагает эксклюзивные барные стулья высокого качества, которые станут настоящей изюминкой вашего заведения. Огромный выбор моделей позволяет выбрать уникальные модели стульев. Их геометрия и функциональность непременно подчеркнут презентабельность вашего кафе, паба или пиццерии.

Стулья для бара – это не только коммерческие решения. Вы можете купить их и для вашей квартиры. Эти модели очень востребованы, ведь планирование по-настоящему современной кухни, как правило, предполагает наличие барной стойки.

Достоинства и преимущества

Учитывая современные тенденции в обустройстве развлекательных заведений, у AL-BAGroup вы сможете недорого купить барные стулья https://albagroup.ua/category/barnye-stulya, которые отличаются рядом существенных преимуществ. А именно:

Надежность и долговечность. Прочная конструкция из хромированного металла способна выдерживать многократные механические нагрузки. Наличие удобных подставок для ног. Посетитель может комфортно проводить длительное время у барной стойки, не испытывая никакого дискомфорта. Высота большинства стульев регулируется. Это позволяет приспособить устройство к любой конфигурации барной стойки. Модели оснащены механизмами вращения. Благодаря этому клиент может быстро осмотреть помещение, не покидая любимое место. На торцах ножек находятся пластиковые заглушки, что позволяет сохранить целостность и презентабельность напольного покрытия.

Обилие полезных свойств и качеств делает данную мебель самой практичной и функциональной в интерьере домашних кухонь и общественных заведений.

Как выбрать барный стул

По меньшей мере есть четыре критерия.

Для начала следует определиться с высотой, подобрав параметр под барную стойку. Сидеть на такой мебели должно быть удобно, а само сиденье должно регулироваться. Оптимальная высота стойки – 80-90 см, а значит, лучше, чтобы высота стульев была примерно 60 см. То есть разница в высоте между стойкой и стулом – 30 см.

Второй момент – стиль. Он должен сочетаться с дизайном комнаты. Если интерьер классический, уместно использовать деревянные стулья на 4-х ножках. Для современных стилей лучше купить мебель из пластика или металла с подлокотниками.

Как выбрать цвет? Здесь все зависит от вашей фантазии. Стул можно или сочетать с отдельными предметами декора в помещении, или же сделать ярким акцентом. Используя правильные подходы в дизайне, можно в корне перевернуть впечатление об интерьере.

Решив купить барные стулья от проверенных сертифицированных производителей, вы гарантировано получаете предмет мебели, который подарит вашему заведению и домашней кухне новое дыхание.