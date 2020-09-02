Крафтовая бумага - скромная и незаменимая

Упаковка товара играет большую роль. Она, прежде всего, дает дополнительную защиту от воздействий окружающей среды, а в некоторых случаях несет декоративную функцию. Экологически чистая бумага - один из самых удобных и востребованных видов упаковки. Крафт-бумага https://profipak.com.ua/g36558986-upakovochnaya-kraft-bumaga в рулонах или листах пригодится во многих сферах жизни.

От строительства до дизайна

Крафт-бумагу делают из длинноволокнистой целлюлозы, то есть древесины. В процессе варки получают сырье, из которого формируют плотный, но приятный на ощупь материал. При этом, такая бумага отличается особой прочностью, не рвется на сгибах. Не зря ее название переводится с немецкого, как «сила». Изготавливать ее начали еще в середине 19 века. Технология с тех пор не сильно изменилась, и светло-коричневые листы по-прежнему постоянно используются и на производстве, и в логистике, и в дизайне. Отличительной особенностью ее является способность впитывать лишнюю влагу, хорошо сохраняя упакованный товар. Именно в такую бумагу заворачивали продукты в магазинах, когда пластик еще не вошел в нашу жизнь. В наши дни пищевая промышленность вспомнила об этой качественной упаковке. Крафт часто используется для фаст-фуда и другой готовой еды. Бумага впитывает влагу от пара горячей еды, она не отсыревает и не впитывает посторонних запахов. Благодаря воздухонепроницаемости крафт-бумагу используют в медицине. Стерилизованные инструменты запечатывают в бумажные пакеты, куда не проникнет ни одна бактерия. Используют ее и в строительстве при теплоизоляционных работах.

Незаменимый материал

В последнее время крафт-бумага пользуется особым вниманием дизайнеров. Бумажные пакеты, конверты, сумки прочно вошли в моду. Скромный внешний вид такой бумаги вдохновляет дизайнеров и мастеров рукоделия на оригинальные подарочные упаковки. Ни один цветочный магазин уже не обходится без таких листов. Завернутые в них букеты дольше сохраняют свежесть, а сама бумага не отвлекает внимания от красоты, созданной флористами. Когда-то от крафт-бумаги попытались отказаться под предлогом сохранения лесов. В результате тонны использованного пластика нанесли планете чудовищный вред. Крафтовая бумага – экологически чистая и биоразлагаемая. Кроме того, ее отходы могут быть переработаны. Эти скромные с виду листы бумаги оказались поистине незаменимым упаковочным и декоративным материалом.