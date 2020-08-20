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Как работает электрическая турбина на авто

Турбонагнетатель – это понятие, несомненно, знакомо каждому владельцу транспортного средства. Данный агрегат создан специально для того, чтобы значительно увеличить мощность двигателя авто. Используя компрессор можно добиться прироста мощности до 40%.

На сегодняшний день производители турбин предлагают самые разнообразные модели, в том числе и электрические, которая от традиционных вариантов отличается тем, что работает счет электромотора, а не выхлопных газов. Кстати, если Вы уже используете турбонаддув на Вашем авто и у Вас возникла необходимость его ремонта или замены запчасти, турбосервис «Турбомагия» сделает это качественно, оперативно и по доступной цене!

А теперь более подробно рассмотрим, как именно работает электрический турбонагнетатель и преимущества его установки на транспортное средство.

Как работает электрическая турбина на авто

Принцип работы турбины

Электрическая турбина с помощью электрического мотора подает дополнительный воздух в цилиндры, что способствует повышению мощности двигателя. Более того, двигатели, на которых установлен турбонаддув, более экономны.

Говоря о преимуществах использования именно электрических вариантов турбины, стоит отметить, что агрегат способен эффективно нагнетать воздух, даже если двигатель только-только запустился (с классическим турбонагнетателем, работающим от выхлопных газов, такого результата достичь не удастся). Кроме того, даже во время переключения передач, агрегат все также нагнетает воздух, благодаря чему Вы стабильно получаете, образно говоря, «дармовую» мощность.

Среди прочих «плюсов» установки электрической турбины на авто отметим следующие:

  • Возможность использования с существующими системами подачи воздуха в камеры сгорания;
  • Способствует ощутимому ускорению автомобиля;
  • По сравнению с традиционными турбонагнетателями, которые дают первый результат только при оборотах от 2000 в мин., электрические аналоги начинают выполнять свою работу уже при 1200 об./мин.
  • Отсутствие так называемого эффекта турбо-ямы, то есть электрическая турбина сразу же реагирует на нажатие педали газа, обеспечивая практически мгновенное ускорение.

Можно ли устанавливать самодельную электротурбину? 

Во Всемирной паутине можно найти неизлечимое количество лайфхаков по сборке электрической турбины – чтобы водители смогли, так сказать, немножко сэкономить. В принципе, это возможно, но, как показывает практика, сборка и установка самодельного турбонагнетателя не приносит ощутимой экономии в материальном плане, к тому же требует прежде всего технических навыков, значительных денежных затрат на приобретение качественных комплектующих и запчастей.

 

Как любая запчасть, электрическая турбина имеет строк службы. Некоторые модели (при правильной эксплуатации автомобиля) способны эффективно работать до 200 тыс.км и более. Но в некоторых случаях агрегат может сломаться и гораздо раньше. В таком случае стоит немедля обеспечить ремонт турбины или ее полную замену. И доверять данное дело стоит опытным сервисам с профессиональными специалистами, которые в свою очередь обеспечат качественную установку или замену тех или иных составляющих турбонагнетателя.

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Теги: news, новости, Украина, Электрическая_турбина, 7dniv, 7dnivinfo  
Как работает электрическая турбина на авто
Как работает электрическая турбина на авто
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Как работает электрическая турбина на авто
Как работает электрическая турбина на авто
Турбонагнетатель – это понятие, несомненно, знакомо каждому владельцу транспортного средства. Данный агрегат создан специально для того, чтобы значительно увеличить мощность двигателя авто. Используя компрессор можно добиться прироста мощности до 40%.
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