 

Какие мешки для пылесоса лучше всего. По каким характеристикам их подбирать

Досуг Сегодня, 14:1531
Какие мешки для пылесоса лучше всего. По каким характеристикам их подбирать

Качественные мешки для пылесоса хорошо задерживают пыль и аллергены. Комната с ними не только делается чище, но и продлевается срок службы мотора, так как частички не проникают за пределы пылесборника. Однако подобрать действительно хороший мешок задача непростая, необходимо учесть ряд параметров и особенностей.

Критерии подбора мешка для пылесоса

Существует два типа мешков – одноразовые и многоразовые. Они изготовляются из разных типов материалов и существенно разнятся как по цене, так и по свойствам. Поэтому в подборе необходимо четко следовать главным критериям:

  • Преобладающий тип мусора. Обычная пыль, мелкий мусор, шерсть, относительно крупные и острые предметы.
  • Гигиенические и аллергические требования. Допустим ли контакт с мусором при чистке мешка.
  • Объем работы. Сколько мусора собирается при уборке и насколько часты такие процедуры.

Одноразовые мешки для пылесоса

Самыми распространенными и недорогими являются бумажные одноразовые мешки. Они отличаются экологичностью, простотой и безопасным использование для аллергиков. Однако существуют и серьезные недостатки – средний уровень удержания микрочастиц и пыли, боязнь воды и мусора с острыми краями.

Синтетические мешки не боятся грязи, влаги и крупного мусора. Также они улавливают значительно больше пыли, есть даже нулевые серии, которые обеспечивают поглощение 98% микрочастиц. Среди недостатков – высокая стоимость и необходимость особой утилизации, такой мешок не разлагается в природе.

Выгодные многоразовые мешки для пылесоса

Тканевые многоразовые мешки выделяются хорошей стойкостью, долговечностью и небольшой ценой. Однако со временем ткань расслаивается, пропускает значительно больше пыли и грязи обратно в комнату. При обслуживании неизбежен прямой контакт с содержимым, это опасно для аллергиков.

Многоразовые мешки из нетканых материалов. Недорого стоят, не теряют свойств при намокании и переполнении. Главный недостаток – со временем внутренняя часть отслаивается, появляются характерные катышки. Это уменьшает % задерживаемого мусора и существенно осложняет удаление пыли из мешка.

Для обычной уборки квартиры оптимальны многоразовые мешки из ткани или нетканых материалов. Они дешевле в эксплуатации, их хватает на несколько месяцев работы. Одноразовые мешки оптимальны для больших объемов, грязных или аллергенных зон. После наполнения, их просто выкидывают, избегая контакта с пылью и грязью. В бытовых целях, оптимально остановиться на бумажных одноразовых мешках, как самых доступных по цене и простоте утилизации.

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