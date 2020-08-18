Отопление дома углем: преимущества и недостатки

Отопление углем имеет много недостатков — грязные стены, частые посещения котельной. Однако есть одно преимущество, которое компенсирует эти неудобства: топливо стоит дешево. Уголь — самое дешевое топливо легко доступное топливо.

Каменный и бурый уголь: в чем разница?

Отопление дома углем может быть дорогостоящим. Стоимость во многом зависит от того, какой уголь вы выберете — бурый или каменный. Бурый уголь — это топливо, используемое в промышленности, хотя его часто используют для отопления домов. Отличается высокой влажностью. Поэтому обратите внимание на параметры, когда надумаете купить уголь антрацит. Влажный уголь горит хуже.

Бурый имеет более высокую зольность, чем каменный. Кроме того, в состав входит большое количество серы, которая может повредить котел. Также по теплотворной способности бурое топливо хуже конкурентов — около 10-20 МДж/кг. Вам понадобится в два раза больше количества для отопления, чем при использовании каменного угля.

Твердый уголь — наиболее популярное топливо для отопления домов. Продается в 3-х формах в зависимости от размера. Вы можете купить его в мешках, на поддонах по 750 кг или оптом. Имеет более высокую теплотворную способность — от 17 до 32 МДж/кг. В среднем имеет показатель на уровне 25 МДж/кг, и именно его чаще всего можно найти у поставщиков. Лучше по качеству: имеет в шесть раз меньшее содержание влаги и содержит меньше серы. Поэтому он более экологичен и безопасен для отопления котлов.

Независимо от того, какой уголь вы выберете, вы должны позаботиться о правильном месте его хранения. Для этого лучше использовать отдельное помещение рядом с котлом. Убедитесь, что в комнате нет влаги. Это гарантирует, что топливо будет готово к использованию и не потеряет свойств.

Отопление также требует регулярного добавления топлива в печь. При принятии решения необходимо помнить об удалении золы из котла. Такая работа ждет вас ежедневно.

На что обращать внимание при покупке угля?

Обратите внимание на теплотворную способность. Она действительно отличается — лучший продукт может иметь в два раза большую теплотворную способность, чем худший. Этот параметр будет влиять на то, сколько угля вы используете. Сравните цены и теплотворную способность разных поставщиков. Это поможет вам узнать, какой уголь стоит купить. Проверьте стоимость в вашем районе

Как эффективно отапливать дом углем?

Хотя уголь считается далеко не экологически чистым, оказывается, что он может быть менее вредным, чем дерево. Все зависит от того, как сжигается топливо в котле. Уголь может быть золотой серединой между дешевым и качественным отоплением.

Эти условия очень трудно выполнить. Даже древесина может быть дешевле угля, но ни в коем случае нельзя сказать, что она "более экологична", потому что выделяет много загрязняющих веществ. Природный газ чистый, но не сопоставимый по цене.

Плюсы и минусы отопления вашего дома с помощью угля.

Уголь является самым дешевым топливом и в этом отношении не имеет себе равных. Однако он может быть непрактичным, а если он некачественный, то оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

Преимущества:

топливо легко доступное;

это самый дешевый способ отопить дом;

нетрудно найти проверенного поставщика;

относительно низкие затраты на установку и возможный ремонт котла;

Недостатки угольного отопления:

требует много времени — для этого необходима регулярная подача топлива;

после сжигания остается зола, которую необходимо удалить;

вредные для окружающей среды — высокие выбросы CO2;

требует места для хранения;

Невозможно поддерживать постоянную температуру при отсутствии жильцов — котел требует постоянного обслуживания.

Хотя угольное отопление имеет больше недостатков, чем преимуществ, одна из его особенностей перевешивает все недостатки: низкая цена. Так что внимательно прочитайте этикетки и закажите уголь у надежного поставщика.