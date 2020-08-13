За какие заслуги вручался орден Александра Невского

Орден был разработан для награждения командиров Красной Армии, которые отличились отвагой, и обеспечили грамотное руководство военными операциями. Его учреждение состоялось летом 1942 года в тяжелый для страны период. Изначально он задумывался как награда для офицеров младшего и среднего звена. Позднее его начали вручать комдивам и комбригам, хорошо проявившим себя в боевой обстановке.

В советской наградной системе орден Александра Невского относят к так называемым полководческим знакам отличия. В период войны общее количество награжденных превысило 42 тысячи.

Деление на типы

Различают три вида этого знака отличия:

подвесной тип. Изделие крепилось на колодке и состояло из трех отдельных частей;

винтовой тип. Конструкция ордена также состояла из сборных элементов. От предыдущего варианта она отличалась способом крепления;

второй винтовой тип. Награда представляет собой цельно штампованное изделие, которое крепится на винт.

Для изготовления награды использовалось серебро 925 пробы и эмаль. Общий вес изделия достигал 42 г, при этом удельная доля серебра колебалась от 37 до 38 г. Отдельного упоминания заслуживает оригинальный дизайн, что обусловливает стабильно высокий спрос на орден среди коллекционеров.

Особой популярностью пользуются два первых типа, состоящих из трех сборных элементов:

десятиконечной звезды;

пятиконечной звезды, поверхность которой покрыта рубиновой эмалью;

накладного медальона, в центре которого присутствовало рельефное изображение древнерусского князя.

Технология изготовления ордена третьего типа была упрощена. Так, композиция состояла из цельно штампованной конструкции, включающей две звезды. Накладной медальон по-прежнему оставался отдельным элементом.

Порядок награждения

Вручение ордена производилось на основании Указа Президиума ВС. Основанием для представления к награде служило:

проявленная инициатива в ходе выполнения боевого задания, которая заключалась в выборе оптимального момента для нападения, в результате чего крупные вражеские силы были полностью разбиты, тогда как советские войска понесли незначительные потери;

уничтожение противника, который превосходил по количеству и был лучше вооружен;

грамотное командование артиллерией, что позволило подавить противника огнем или уничтожить его огневые точки, мешающие наступлению Красной Армии;

руководство танковым подразделением, которое в ходе выполнения боевой задачи сумело нанести значительный урон противнику, при условии полного сохранения собственной материальной части;

командование авиачастью, боевые вылеты которой нанесли существенный урон противнику, при условии возвращения всех советских самолетов на базу;

действия по уничтожению инженерных коммуникаций врага, что обеспечило успех наступательной операции советских войск;

обеспечение бесперебойной связи, а также оперативное устранение имеющихся повреждений, что позволило достичь успеха при решении важной боевой задачи.

Среди кавалеров ордена есть женщины, а также иностранцы из числа союзнических войск США, Великобритании, Румынии и Франции.

Интересные факты

Орден — единственный знак отличия, который существовал в Российской империи и СССР, а также входит в современную наградную систему РФ. Само собой разумеется, что его дизайн при смене власти подвергался определенной трансформации, но название оставалось неизменным.

Награда вручалась гораздо чаще, чем другие «полководческие» знаки отличия. Но из-за частой гибели ее кавалеров в боях, орден встречается гораздо реже, чем другие.

Известно несколько случаев вручения награды членам одной семьи. В качестве примера можно привести братьев Пештеревых.

Самый старший из кавалеров — Иосиф Хорун. Он на момент награждения достиг шестидесятилетнего возраста.