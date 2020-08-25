Полигель для маникюра

В мире маникюра, как и в моде, постоянно появляется что-то новое. Материалы для маникюра постоянно меняются и становятся лучше. Так обычный гель-лак заменил обычный лак, а полигели с каждым годом все сильнее вытесняют акрил.
Полигель — что это?
В широком смысле полигель — это материал для придания формы ногтям, который сочетает в себе качества акрила и геля. Полигель по своей консистенции напоминает жвачку, используя этот материал можно придать ногтям любую форму, а наносить его очень просто. Стоит заметить, что полигель не нуждается в выравнивании. Производить наращивание ногтей с помощью этого материала можно как на типсы, так и на формы и даже без формы.
Никаких особых инструментов для работы с полигелем не требуется. Достаточно иметь в арсенале несколько синтетических кистей. База для нанесения этого материала не требуется, так как он легко сцепляется с родным ногтем без нее.
Наращивание ногтей полигелем
Что рекомендуется узнать прежде чем приступить к моделированию ногтей полигелем? Как и перед любым другим покрытием ногтей, сначала следует сделать маникюр и обезжирить ногтевую пластину.
После классических процедур по уходу за ногтями можно приступить к наращиванию.
- немного полигеля набрать на кисть, нанести на ногтевую пластину
- обмочить кисть в особой жидкости, которая не даст полигелю прилипнуть к кисточке
- создать форму ногтя, несильно нажимая на кисть
- дать ногтям высохнуть под лампой
- пройти пилкой по ногтю и закончить его формирование
Использование полигеля значительно облегчит жизнь ногтевых мастеров и продлевает жизнь нарощенным ногтям, так как полигель гораздо прочнее, чем акрил или тот же гель.
Новые возможности при использовании полигеля
С внедрением полигеля в работу nail-местеров стали доступны некоторые возможности, ранее нереализуемые по тем или иным причинам.
- Во-первых, пыль, появляющаяся при опиле такого материала гораздо больше весит, чем пылинки от других гелей и акрила, поэтому она сразу оседает на поверхность, не разлетаясь в воздухе
- Во-вторых, полигелем невозможно запачкаться, потому что он не растекается из-за довольно плотной консистенции
- В-третьих, с полигелем очень приятно работать, можно сосредоточить свое внимание на создании формы ногтя и можно не беспокоиться, что масса застынет, так как высохнуть она может только в лампе
- В-четвертых, полигель при высыхании в лампе не доставляет неудобства клиентке, так как даже при моделировании ногтей длиннее средних жжения не будет
- В-пятых, полигель гораздо легче других материалов, а значит, клиентке будет комфортнее носить такие ногти