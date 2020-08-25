Полигель для маникюра

В мире маникюра, как и в моде, постоянно появляется что-то новое. Материалы для маникюра постоянно меняются и становятся лучше. Так обычный гель-лак заменил обычный лак, а полигели с каждым годом все сильнее вытесняют акрил.

Полигель — что это?

В широком смысле полигель — это материал для придания формы ногтям, который сочетает в себе качества акрила и геля. Полигель по своей консистенции напоминает жвачку, используя этот материал можно придать ногтям любую форму, а наносить его очень просто. Стоит заметить, что полигель не нуждается в выравнивании. Производить наращивание ногтей с помощью этого материала можно как на типсы, так и на формы и даже без формы.

Никаких особых инструментов для работы с полигелем не требуется. Достаточно иметь в арсенале несколько синтетических кистей. База для нанесения этого материала не требуется, так как он легко сцепляется с родным ногтем без нее.

Наращивание ногтей полигелем

Что рекомендуется узнать прежде чем приступить к моделированию ногтей полигелем? Как и перед любым другим покрытием ногтей, сначала следует сделать маникюр и обезжирить ногтевую пластину.

После классических процедур по уходу за ногтями можно приступить к наращиванию.

немного полигеля набрать на кисть, нанести на ногтевую пластину

обмочить кисть в особой жидкости, которая не даст полигелю прилипнуть к кисточке

создать форму ногтя, несильно нажимая на кисть

дать ногтям высохнуть под лампой

пройти пилкой по ногтю и закончить его формирование

Использование полигеля значительно облегчит жизнь ногтевых мастеров и продлевает жизнь нарощенным ногтям, так как полигель гораздо прочнее, чем акрил или тот же гель.

Новые возможности при использовании полигеля

С внедрением полигеля в работу nail-местеров стали доступны некоторые возможности, ранее нереализуемые по тем или иным причинам.