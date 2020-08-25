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Досуг Сегодня, 14:230
Полигель для маникюра

В мире маникюра, как и в моде, постоянно появляется что-то новое. Материалы для маникюра постоянно меняются и становятся лучше. Так обычный гель-лак заменил обычный лак, а полигели с каждым годом все сильнее вытесняют акрил. 

Полигель — что это?

В широком смысле полигель — это материал для придания формы ногтям, который сочетает в себе качества акрила и геля. Полигель по своей консистенции напоминает жвачку, используя этот материал можно придать ногтям любую форму, а наносить его очень просто. Стоит заметить, что полигель не нуждается в выравнивании. Производить наращивание ногтей с помощью этого материала можно как на типсы, так и на формы и даже без формы. 

Никаких особых инструментов для работы с полигелем не требуется. Достаточно иметь в арсенале несколько синтетических кистей. База для нанесения этого материала не требуется, так как он легко сцепляется с родным ногтем без нее. 

Наращивание ногтей полигелем

Что рекомендуется узнать прежде чем приступить к моделированию ногтей полигелем? Как и перед любым другим покрытием ногтей, сначала следует сделать маникюр и обезжирить ногтевую пластину. 

После классических процедур по уходу за ногтями можно приступить к наращиванию.

  • немного полигеля набрать на кисть, нанести на ногтевую пластину
  • обмочить кисть в особой жидкости, которая не даст полигелю прилипнуть к кисточке
  • создать форму ногтя, несильно нажимая на кисть
  • дать ногтям высохнуть под лампой
  • пройти пилкой по ногтю и закончить его формирование

Использование полигеля значительно облегчит жизнь ногтевых мастеров и продлевает жизнь нарощенным ногтям, так как полигель гораздо прочнее, чем акрил или тот же гель. 

Новые возможности при использовании полигеля

С внедрением полигеля в работу nail-местеров стали доступны некоторые возможности, ранее нереализуемые по тем или иным причинам.

  • Во-первых, пыль, появляющаяся при опиле такого материала гораздо больше весит, чем пылинки от других гелей и акрила, поэтому она сразу оседает на поверхность, не разлетаясь в воздухе
  • Во-вторых, полигелем невозможно запачкаться, потому что он не растекается из-за довольно плотной консистенции
  • В-третьих, с полигелем очень приятно работать, можно сосредоточить свое внимание на создании формы ногтя и можно не беспокоиться, что масса застынет, так как высохнуть она может только в лампе
  • В-четвертых, полигель при высыхании в лампе не доставляет неудобства клиентке, так как даже при моделировании ногтей длиннее средних жжения не будет
  • В-пятых, полигель гораздо легче других материалов, а значит, клиентке будет комфортнее носить такие ногти
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