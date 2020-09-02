Автомобили из США, доставка в Украину, растаможка, ремонт, сертификация

Регистрация автомобиля из США
Вскоре после таможенного оформления необходимо произвести регистрацию - в том числе получить номерные знаки для автомобиля из США. На самом деле если вы задумались о покупке автомобиля из США, то лучше сразу обратиться в Колумб Трейд. Компания с богатым опытом поможет вам не только выбрать, но и транспортировать авто из США Киев и зарегистрировать транспортное средство. Колумб Трейд имеет представительства в крупнейших городах Украины и в Минске.
Адаптация автомобиля из США к европейским требованиям
Автомобили из США часто не соответствуют европейским требованиям по техническим условиям и безопасности вождения. Таким образом, может оказаться, что условием допуска автомобиля из США к движению по украинским дорогам требует некоторых изменений и адаптаций. Во многих случаях необходимо внести лишь небольшие изменения.
Техническое обследование автомобиля
Регистрация автомобилей в США требует, чтобы они были предварительно проверены в уполномоченных учреждениях, занимающихся техническим контролем транспортных средств. Там автомобили, в том числе автомобили из США, проверяются на соответствие требованиям страны. Вероятно, придется внести хотя бы небольшие изменения в конструкцию автомобиля.
Проверка технических характеристик - это один из способов получить представление о том, сколько модификаций должно пройти авто перед регистрацией. Технические характеристики должны быть доступны для тех моделей автомобилей, которые ранее получили разрешение на импорт в вашу страну.
Переделки в соответствии с европейскими правилами необходимо будет подвергнуть элементам освещения автомобиля.
- Передние фары должны быть заменены на фары, имеющие одобрение ЕС.
- Желтые передние габаритные огни, выполняющие функцию указателей поворота, нужно будет заменить белыми.
- Они также могут быть интегрированы в новые передние фары. Запрещается использовать красные задние указатели поворота. Иногда их достаточно просто заменить желтыми огнями.
- Если это невозможно, вам придется заменить все элементы заднего освещения. Кроме того, вам нужно будет оснастить свой автомобиль задним противотуманным фонарем с Европейским одобрением.
После получения от диагностической станции официального документа, подтверждающего положительный результат технического обследования, можно приступать к регистрации автомобиля из США.
Регистрация автомобилей в США и номерные знаки
Обычно, независимо от того, куда был доставлен ваш автомобиль, вам нужно будет зарегистрировать его в стране проживания. Для регистрации и получения номерных знаков для автомобиля из США требуются следующие документы:
- Доказательство таможенного оформления ввоза.
- Документ о собственности (подержанные транспортные средства) или свидетельство о происхождении (новые транспортные средства).
- Американские номерные знаки.
- Оригинал счета-фактуры покупки автомобиля.
- Протокол технических испытаний.
- Свидетельство о положительном результате технического обследования.
- Паспорт или удостоверение личности.
В дополнение к вышеуказанным документам, условием регистрации и получения номерных знаков для автомобиля из США может быть также представление свидетельства о допуске транспортного средства к движению. Представители компании Колумб Трейд помогут вам в оформлении всей документации на американский автомобиль.
При определенных обстоятельствах вы можете иметь право на освобождение от уплаты налогов при регистрации автомобиля в США, например, если вы переезжаете на новое место жительства, если ваш автомобиль старше 20 лет или если он имеет электрический привод.