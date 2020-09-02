Автомобили из США, доставка в Украину, растаможка, ремонт, сертификация

Регистрация автомобиля из США

Вскоре после таможенного оформления необходимо произвести регистрацию - в том числе получить номерные знаки для автомобиля из США. На самом деле если вы задумались о покупке автомобиля из США, то лучше сразу обратиться в Колумб Трейд. Компания с богатым опытом поможет вам не только выбрать, но и транспортировать авто из США Киев и зарегистрировать транспортное средство. Колумб Трейд имеет представительства в крупнейших городах Украины и в Минске.

Адаптация автомобиля из США к европейским требованиям

Автомобили из США часто не соответствуют европейским требованиям по техническим условиям и безопасности вождения. Таким образом, может оказаться, что условием допуска автомобиля из США к движению по украинским дорогам требует некоторых изменений и адаптаций. Во многих случаях необходимо внести лишь небольшие изменения.

Техническое обследование автомобиля

Регистрация автомобилей в США требует, чтобы они были предварительно проверены в уполномоченных учреждениях, занимающихся техническим контролем транспортных средств. Там автомобили, в том числе автомобили из США, проверяются на соответствие требованиям страны. Вероятно, придется внести хотя бы небольшие изменения в конструкцию автомобиля.

Проверка технических характеристик - это один из способов получить представление о том, сколько модификаций должно пройти авто перед регистрацией. Технические характеристики должны быть доступны для тех моделей автомобилей, которые ранее получили разрешение на импорт в вашу страну.

Переделки в соответствии с европейскими правилами необходимо будет подвергнуть элементам освещения автомобиля.

Передние фары должны быть заменены на фары, имеющие одобрение ЕС.

Желтые передние габаритные огни, выполняющие функцию указателей поворота, нужно будет заменить белыми.

Они также могут быть интегрированы в новые передние фары. Запрещается использовать красные задние указатели поворота. Иногда их достаточно просто заменить желтыми огнями.

Если это невозможно, вам придется заменить все элементы заднего освещения. Кроме того, вам нужно будет оснастить свой автомобиль задним противотуманным фонарем с Европейским одобрением.

После получения от диагностической станции официального документа, подтверждающего положительный результат технического обследования, можно приступать к регистрации автомобиля из США.

Регистрация автомобилей в США и номерные знаки

Обычно, независимо от того, куда был доставлен ваш автомобиль, вам нужно будет зарегистрировать его в стране проживания. Для регистрации и получения номерных знаков для автомобиля из США требуются следующие документы:

Доказательство таможенного оформления ввоза. Документ о собственности (подержанные транспортные средства) или свидетельство о происхождении (новые транспортные средства). Американские номерные знаки. Оригинал счета-фактуры покупки автомобиля. Протокол технических испытаний. Свидетельство о положительном результате технического обследования. Паспорт или удостоверение личности.

В дополнение к вышеуказанным документам, условием регистрации и получения номерных знаков для автомобиля из США может быть также представление свидетельства о допуске транспортного средства к движению. Представители компании Колумб Трейд помогут вам в оформлении всей документации на американский автомобиль.

При определенных обстоятельствах вы можете иметь право на освобождение от уплаты налогов при регистрации автомобиля в США, например, если вы переезжаете на новое место жительства, если ваш автомобиль старше 20 лет или если он имеет электрический привод.