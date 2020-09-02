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Досуг Сегодня, 17:5957
Автомобили из США, доставка в Украину, растаможка, ремонт, сертификация

Регистрация автомобиля из США

Вскоре после таможенного оформления необходимо произвести регистрацию - в том числе получить номерные знаки для автомобиля из США. На самом деле если вы задумались о покупке автомобиля из США, то лучше сразу обратиться в Колумб Трейд. Компания с богатым опытом поможет вам не только выбрать, но и транспортировать авто из США Киев и зарегистрировать транспортное средство. Колумб Трейд имеет представительства в крупнейших городах Украины и в Минске.

Адаптация автомобиля из США к европейским требованиям

Автомобили из США часто не соответствуют европейским требованиям по техническим условиям и безопасности вождения. Таким образом, может оказаться, что условием допуска автомобиля из США к движению по украинским дорогам требует некоторых изменений и адаптаций. Во многих случаях необходимо внести лишь небольшие изменения.

Техническое обследование автомобиля

Регистрация автомобилей в США требует, чтобы они были предварительно проверены в уполномоченных учреждениях, занимающихся техническим контролем транспортных средств. Там автомобили, в том числе автомобили из США, проверяются на соответствие требованиям страны. Вероятно, придется внести хотя бы небольшие изменения в конструкцию автомобиля.

Проверка технических характеристик - это один из способов получить представление о том, сколько модификаций должно пройти авто перед регистрацией. Технические характеристики должны быть доступны для тех моделей автомобилей, которые ранее получили разрешение на импорт в вашу страну.

Переделки в соответствии с европейскими правилами необходимо будет подвергнуть элементам освещения автомобиля.

  • Передние фары должны быть заменены на фары, имеющие одобрение ЕС.
  • Желтые передние габаритные огни, выполняющие функцию указателей поворота, нужно будет заменить белыми.
  • Они также могут быть интегрированы в новые передние фары. Запрещается использовать красные задние указатели поворота. Иногда их достаточно просто заменить желтыми огнями.
  • Если это невозможно, вам придется заменить все элементы заднего освещения. Кроме того, вам нужно будет оснастить свой автомобиль задним противотуманным фонарем с Европейским одобрением.

После получения от диагностической станции официального документа, подтверждающего положительный результат технического обследования, можно приступать к регистрации автомобиля из США.

Регистрация автомобилей в США и номерные знаки

Обычно, независимо от того, куда был доставлен ваш автомобиль, вам нужно будет зарегистрировать его в стране проживания. Для регистрации и получения номерных знаков для автомобиля из США требуются следующие документы:

  1. Доказательство таможенного оформления ввоза.
  2. Документ о собственности (подержанные транспортные средства) или свидетельство о происхождении (новые транспортные средства).
  3. Американские номерные знаки.
  4. Оригинал счета-фактуры покупки автомобиля.
  5. Протокол технических испытаний.
  6. Свидетельство о положительном результате технического обследования.
  7. Паспорт или удостоверение личности.

В дополнение к вышеуказанным документам, условием регистрации и получения номерных знаков для автомобиля из США может быть также представление свидетельства о допуске транспортного средства к движению. Представители компании Колумб Трейд помогут вам в оформлении всей документации на американский автомобиль.

При определенных обстоятельствах вы можете иметь право на освобождение от уплаты налогов при регистрации автомобиля в США, например, если вы переезжаете на новое место жительства, если ваш автомобиль старше 20 лет или если он имеет электрический привод.

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Досуг

Автомобили из США, доставка в Украину, растаможка, ремонт, сертификация
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