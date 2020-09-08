Клавишные инструменты: пианино

Пианино является потомком клавесина и инструментом, без которого невозможно представить мир музыки. От старшего брата - рояля - пианино унаследовало глубину тембра и ширину диапазона. При этом звук его, самобытный и оригинальный, кардинально отличается от рояльного. Классы фортепиано есть в каждом музыкальном учебном заведении, а в училищах и консерваториях пианино зачастую является вторым обязательным инструментом после основного. Без него невозможно представить класс сольфеджио или вокальную студию. А сегодня благодаря появлению компактных цифровых пианино этот инструмент широко используется в концертной музыкальной деятельности. Также пианино и рояли, как акустические, так и цифровые, становятся украшением интерьера.

Акустическое пианино: плюсы и минусы

Несмотря на эру цифровых технологий, спрос на акустические пианино не падает.

К их неоспоримым достоинствам относится первозданное природное звучание - резонанс дерева сложно воссоздать даже с помощью новейших цифровых разработок. К тому же, акустическое пианино - это всегда элегантный дизайн и красота, будь то недорогой инструмент или пианино Yamaha премиум-класса.

Но есть у этого инструмента и ряд недостатков. Акустическое пианино боится прямых солнечных лучей, поэтому нужно тщательно выбирать под него место в квартире или учебном классе. Оно также чувствительно к влаге и сырости. Не говоря уже о том, что такой инструмент требует периодической настройки, которую сложно произвести самостоятельно, а настройщик пианино - не самый популярный мастер в наше время. Поиски хорошего настройщика могут занять время, и работу эту, как и любую другую, необходимо оплачивать.

Цифровое пианино: плюсы и минусы

Главный плюс цифрового пианино - его неприхотливость. Оно не нуждается в настройке, уход за ним не составляет особой сложности. Еще одно достоинство - разнообразие размеров и возможностей. Так, существуют и сценические пианино размером с аранжировочную станцию или синтезатор, которые легко транспортируются в чехле и помещаются на обычную клавишную стойку, и стационарные, предназначенные для учебных заведений, концертных площадок и квартир. Одна модель может иметь базовый набор тембров и базовый функционал, другая - автоаккомпанемент, систему обучения и тембры инструментов симфонического оркестра. Из всего разнообразия каждый может выбрать себе цифровое пианино по своим финансовым возможностям и целям.

Но даже такой, казалось бы, совершенный инструмент имеет свои недостатки. Во-первых, зависимость от электричества: нет питания в сети - нет возможности заниматься. Во-вторых, электроника боится сырости и влаги не меньше, чем дека акустического пианино. В-третьих, как бы ни старались разработчики, цифра никогда не передаст природное звучание тембра акустического инструмента на все 100%. Даже если в основе звучания лежат засэмплированные звуки акустики - это все равно будут сэмплы, а не первозданный природный звук.

Какое пианино выбрать?

Купить цифровое пианино или отдать предпочтение традициям - каждый решает для себя. Естественно, музыканты, ведущие активную концертную деятельность, покупают компактные сценические варианты, хотя нередко имеют в своем арсенале стационарный акустический инструмент. Кому-то по душе интерьерное цифровое пианино под цвет помещения - современные модели стационарных электронных пианино выпускаются в разных цветовых решениях. А кто-то, покупая инструмент для домашнего музицирования, решает отдать дань традициям и обзавестись акустическим пианино. Проще говоря - выбор зависит от индивидуальных предпочтений, целей и бюджета.