 

Телефоны со СНОГСШИБАТЕЛЬНОЙ камерой

Досуг Вчера, 22:3454
Телефоны со СНОГСШИБАТЕЛЬНОЙ камерой

Сайт https://stylus.ua/apple-iphone-12-max-128gb-black-p655784c170.html решил рассказать о смартфонах с самой лучшей камерой.

Качественная камера на телефоне позволяет делать красивые фотографии и публиковать их в Инстаграме (если надо). На интересные и четкие фото приятно смотреть, и их хочется показать друзьям или знакомым. Необходимо покупать только тот телефон, в который встроена камера высокого качества. О таких устройствах речь пойдет ниже.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Данная модель чрезвычайно дорого стоит, но здесь есть лучшие технологии Samsung, включая:

  • 108-мегапиксельную камеру.
  • 5-кратный оптический зум.
  • Улучшенный стилус S-Pen.

Качество сборки очень хорошее, но большой выступ камеры немного будет мешать. В телефоне большое количество оперативной памяти и хранилища.

Также есть специальные широкоугольные камеры с оптическим зумом. Качество фотографий отличное в любое время дня, а ночной режим дает впечатляющие результаты. Время автономной работы тоже порадует пользователя.

Asus ROG Phone 3

Предназначен для игр, но пытается быть полноценным телефоном флагманского класса. Он большой и тяжелый из-за наличия батареи на 6000 мАч и хорошего охлаждения. Также процессор Snapdragon 865+ обеспечивает наилучшее быстродействие.

Есть быстрая оперативная память и объемное хранилище. Компания Asus оснастила смартфон ультразвуковыми триггерами, которые действуют как физические кнопки для игр, похожие на геймпад.

Vivo X50 Pro

Система телефона помогает стабилизировать видео и получить более качественные фотографии за счет стабилизации основной камеры. Vivo X50 Pro оснащен системой с четырьмя камерами. Основная представляет собой 48-мегапиксельный сенсор с подвесом для стабилизации.

Телефон имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней. В нем установлена батарея емкостью 4315 мАч, которая способна обеспечить автономную работу в течение суток.

При помощи Vivo X50 Pro можно делать хорошие фотографии при дневном свете. Здесь также есть 60-кратный зум. Фотографии при слабом освещении могут быть более качественными, поскольку устройство способно стабилизироваться при сотрясениях и съемке в ночном режиме. Видео с Vivo X50 Pro также хорошо стабилизировано во всех разрешениях.

OnePlus 8 Pro

У устройства довольно большая 6,78-дюймовая панель AMOLED QHD с высокой точностью цветопередачи и поддержкой HDR10 +. Частота обновления составляет 120 Гц.

Производительность приложений и игр находится на высоком уровне. Стереодинамики звучат великолепно, а настройка Dolby Atmos помогает улучшить качество и пространственное разделение.

Задние камеры сильно улучшены в последних версиях. Основная 48-мегапиксельная камера качественно передает детали и цвета при хорошем освещении. Широкоугольная камера также позволяет снимать очень крупным планом. Телеобъектив тоже хорош, по качеству почти не уступает Samsung Galaxy S20 +.

Samsung Galaxy S20+

Оснащен 6,7-дюймовым дисплеем QHD с отличной яркостью и цветопередачей. Изогнутые боковые стороны и стеклянная задняя панель придают ему превосходный внешний вид. Поддерживается беспроводная зарядка, а также есть сертификат защиты от пыли и воды.

Работает на чипсете Exynos 990 и имеет 8 ГБ оперативной памяти, а также 128 ГБ внутренней памяти. Есть 12-мегапиксельная основная камера, 12-мегапиксельная широкоугольная камера, 64-мегапиксельный телеобъектив и датчик глубины.

Приложения и игры работают без сбоев. Дисплей имеет частоту обновления 90 Гц, что делает прокрутку страницы более плавной. Качество звука также очень хорошее из стереодинамиков в телефоне. Телефон немного габаритный, однако очень функциональный и удобный для пользования.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, stylus, смартфоны, 7dniv, 7dnivinfo  
Телефоны со СНОГСШИБАТЕЛЬНОЙ камерой
Телефоны со СНОГСШИБАТЕЛЬНОЙ камерой
Клавишные инструменты: пианино
Клавишные инструменты: пианино
Инновационное косметологическое оборудование для салонов красоты
Инновационное косметологическое оборудование для салонов красоты
IP-TV – Киев знает в чем толк!
IP-TV – Киев знает в чем толк!
Как экстракт растений помогает справиться с лишним весом
Как экстракт растений помогает справиться с лишним весом
Покупка квартиры с помощью профессионалов: специалисты Perfect Team оказывают качественную поддержку
Покупка квартиры с помощью профессионалов: специалисты Perfect Team оказывают качественную поддержку
Подпяточники
Подпяточники
В чем особенности панелей из PIR
В чем особенности панелей из PIR
Полки для холодильников: виды и особенности
Полки для холодильников: виды и особенности
Что такое BioDeposit
Что такое BioDeposit
Автомобили из США, доставка в Украину, растаможка, ремонт, сертификация
Автомобили из США, доставка в Украину, растаможка, ремонт, сертификация
Полигель для маникюра
Полигель для маникюра

Новости по теме

Что нового у iPhone SE
Что нового у iPhone SE
2-сен-2020, 10:30
Фотоловушки: что это и для чего используют
Фотоловушки: что это и для чего используют
27-авг-2020, 13:40
Инфраструктура облачных серверов
Инфраструктура облачных серверов
13-авг-2020, 13:28
Новые флагманы Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra представила Samsung
Новые флагманы Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra представила Samsung
5-авг-2020, 20:10
Обзор ящиков для безопасной транспортировки ручного инструмента
Обзор ящиков для безопасной транспортировки ручного инструмента
1-авг-2020, 14:51

Последние новости

Вчера, 2020-09-13
22:32
События
"Анонимное насилие" при задержаниях в Беларуси осудил координационный совет
22:29
События
Жесткий карантин возвращает Израиль
22:27
События
На блокировку "Северного потока-2" надеется правительство Польши
20:52
События
Более 400 участников протеста задержали в Минске
20:50
События
Необходимое количество голосов собрала петиция с требованием создать ВСК по делу "вагнеровцев"
20:43
События
О начале второй волны коронавируса заявили в Чехии
20:35
События
Оружие во время протестов применили силовики в Минске
18:57
События
Новые позиции на Донбассе продолжают строить боевики
17:19
События
На Россию ответственность за воду в Крыму возложили у Зеленского
17:12
События
Из-за казни украинских военных на Донбассе в Гаагу обратилась Украина
17:09
События
За 3,5 года обмана вокруг "Роттердам+" хочет оправдаться НАБУ
15:58
События
Завтра усилят карантин в Киеве
15:43
События
Задержания начались в Минске
15:20
События
Ответственностью причастным к проведению "выборов" в Крыму пригрозила Украина
13:43
События
Лидер областной организации "Свободы" после тяжелого ранения умер в Николаеве
13:34
События
Режим ЧП из-за шторма "Салли" ввели в Луизиане
12:54
События
Обеспокоенность заходом военных кораблей РФ в порты Кипра выразили США
12:02
События
В Беларуси задержали почти 70 человек в ходе протестных акций
11:25
События
Шесть вариантов отказа от "Северного потока-2" есть у Германии
10:45
События
Число жертв пожаров возросло на западе США

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 сентября 20203302
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 сентября 20203269
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 сентября 20203119
Зачем он предлагал ввести обязательную вакцинацию в Украине рассказал "Слуга народа" Шевченко720
В СН прокомментировали интервью Богдана179
Произошло масштабное ДТП на трассе Киев-Харьков176
В Одессе Турецкие спецслужбы захватили курда по договоренности с СБУ166

Досуг

Телефоны со СНОГСШИБАТЕЛЬНОЙ камерой
Телефоны со СНОГСШИБАТЕЛЬНОЙ камерой
Качественная камера на телефоне позволяет делать красивые фотографии и публиковать их в Инстаграме (если надо). На интересные и четкие фото приятно смотреть, и их хочется показать друзьям или знакомым. Необходимо покупать только тот телефон, в который встроена камера высокого качества. О таких
Вчера, 22:3458
Клавишные инструменты: пианино
Клавишные инструменты: пианино
Пианино - клавишный музыкальный инструмент. Описание оборудования, особенности и основные параметры, на которые стоит обращать внимание при покупке пианино.
Вчера, 16:0095
Инновационное косметологическое оборудование для салонов красоты
Инновационное косметологическое оборудование для салонов красоты
ALVI PRAGUE уже не один год занимает лидирующие места на рынке Европы, поставляя высококачественное инновационное косметологическое оборудование для салонов красоты.
12-сен-2020, 09:19108
IP-TV – Киев знает в чем толк!
IP-TV – Киев знает в чем толк!
Компания IPnet знает толк в качественном отдыхе, поэтому может открыть Вам дорогу к современным теле-технологиям IP-TV в Киеве. Что это такое, какие преимущества Вам может открыть и многое другое – Вы узнаете прямо сейчас.
10-сен-2020, 23:15160
Как экстракт растений помогает справиться с лишним весом
Как экстракт растений помогает справиться с лишним весом
Сброс веса без зала и изнуряющих диет: три капсулы в день
10-сен-2020, 12:36177
Покупка квартиры с помощью профессионалов: специалисты Perfect Team оказывают качественную поддержку
Покупка квартиры с помощью профессионалов: специалисты Perfect Team оказывают качественную поддержку
Если хотите продать или купить однокомнатную квартиру в Киеве, сделать это гораздо проще, если получить поддержку профессионалов агентства недвижимости Perfect Team.
9-сен-2020, 20:44129

События

"Анонимное насилие" при задержаниях в Беларуси осудил координационный совет
"Анонимное насилие" при задержаниях в Беларуси осудил координационный совет
Координационный совет осудил применение силы, а также сокрытие личностей силовиками во время задержаний демонстрантов в Беларуси.
Вчера, 22:3246
Жесткий карантин возвращает Израиль
Жесткий карантин возвращает Израиль
Правительство Израиля возвращает жесткий карантин в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.
Вчера, 22:2950
На блокировку "Северного потока-2" надеется правительство Польши
На блокировку "Северного потока-2" надеется правительство Польши
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау выразил надежду, что Германия заблокирует завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2".
Вчера, 22:2751
Более 400 участников протеста задержали в Минске
Более 400 участников протеста задержали в Минске
В Минске по состоянию на 19:00 задержано более 400 участников акций протеста.
Вчера, 20:5269
Необходимое количество голосов собрала петиция с требованием создать ВСК по делу "вагнеровцев"
Необходимое количество голосов собрала петиция с требованием создать ВСК по делу "вагнеровцев"
Авторы петиции убеждены, следственная комиссия Рады на данный момент является единственным инструментом, с помощью которого можно найти ответы на вопросы.
Вчера, 20:5076
О начале второй волны коронавируса заявили в Чехии
О начале второй волны коронавируса заявили в Чехии
В Чехии началась вторая волна коронавируса. В течение 2-3 недель в Чехии ожидают такое количество госпитализированных, какое было весной.
Вчера, 20:4370
7 Днів