Телефоны со СНОГСШИБАТЕЛЬНОЙ камерой

Сайт https://stylus.ua/apple-iphone-12-max-128gb-black-p655784c170.html решил рассказать о смартфонах с самой лучшей камерой.

Качественная камера на телефоне позволяет делать красивые фотографии и публиковать их в Инстаграме (если надо). На интересные и четкие фото приятно смотреть, и их хочется показать друзьям или знакомым. Необходимо покупать только тот телефон, в который встроена камера высокого качества. О таких устройствах речь пойдет ниже.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Данная модель чрезвычайно дорого стоит, но здесь есть лучшие технологии Samsung, включая:

108-мегапиксельную камеру.

5-кратный оптический зум.

Улучшенный стилус S-Pen.

Качество сборки очень хорошее, но большой выступ камеры немного будет мешать. В телефоне большое количество оперативной памяти и хранилища.

Также есть специальные широкоугольные камеры с оптическим зумом. Качество фотографий отличное в любое время дня, а ночной режим дает впечатляющие результаты. Время автономной работы тоже порадует пользователя.

Asus ROG Phone 3

Предназначен для игр, но пытается быть полноценным телефоном флагманского класса. Он большой и тяжелый из-за наличия батареи на 6000 мАч и хорошего охлаждения. Также процессор Snapdragon 865+ обеспечивает наилучшее быстродействие.

Есть быстрая оперативная память и объемное хранилище. Компания Asus оснастила смартфон ультразвуковыми триггерами, которые действуют как физические кнопки для игр, похожие на геймпад.

Vivo X50 Pro

Система телефона помогает стабилизировать видео и получить более качественные фотографии за счет стабилизации основной камеры. Vivo X50 Pro оснащен системой с четырьмя камерами. Основная представляет собой 48-мегапиксельный сенсор с подвесом для стабилизации.

Телефон имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней. В нем установлена батарея емкостью 4315 мАч, которая способна обеспечить автономную работу в течение суток.

При помощи Vivo X50 Pro можно делать хорошие фотографии при дневном свете. Здесь также есть 60-кратный зум. Фотографии при слабом освещении могут быть более качественными, поскольку устройство способно стабилизироваться при сотрясениях и съемке в ночном режиме. Видео с Vivo X50 Pro также хорошо стабилизировано во всех разрешениях.

OnePlus 8 Pro

У устройства довольно большая 6,78-дюймовая панель AMOLED QHD с высокой точностью цветопередачи и поддержкой HDR10 +. Частота обновления составляет 120 Гц.

Производительность приложений и игр находится на высоком уровне. Стереодинамики звучат великолепно, а настройка Dolby Atmos помогает улучшить качество и пространственное разделение.

Задние камеры сильно улучшены в последних версиях. Основная 48-мегапиксельная камера качественно передает детали и цвета при хорошем освещении. Широкоугольная камера также позволяет снимать очень крупным планом. Телеобъектив тоже хорош, по качеству почти не уступает Samsung Galaxy S20 +.

Samsung Galaxy S20+

Оснащен 6,7-дюймовым дисплеем QHD с отличной яркостью и цветопередачей. Изогнутые боковые стороны и стеклянная задняя панель придают ему превосходный внешний вид. Поддерживается беспроводная зарядка, а также есть сертификат защиты от пыли и воды.

Работает на чипсете Exynos 990 и имеет 8 ГБ оперативной памяти, а также 128 ГБ внутренней памяти. Есть 12-мегапиксельная основная камера, 12-мегапиксельная широкоугольная камера, 64-мегапиксельный телеобъектив и датчик глубины.

Приложения и игры работают без сбоев. Дисплей имеет частоту обновления 90 Гц, что делает прокрутку страницы более плавной. Качество звука также очень хорошее из стереодинамиков в телефоне. Телефон немного габаритный, однако очень функциональный и удобный для пользования.