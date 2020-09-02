Тонкости выбора наручных часов для мужчин и женщин

Наручные часы – это именно тот аксессуар, который не теряет своей актуальности и по сей день. Даже если учитывать стремительное развитие современных технологий, в частности, смартфонов и разнообразных смарт-часов, качественный хронометр все ровно остается желанным атрибутом для мужчин и женщин, позволяющим подчеркнуть статус, индивидуальный образ и абсолютную уверенность в себе.

Многие считают, что выбрать женские или мужские часы – дело несложное, но на самом деле данная, так сказать, процедура требует ответственного подхода, если, конечно же, Вы имеете намерение приобрести действительно качественный хронометр для себя или, к примеру, в подарок.

Именно поэтому мы подготовили для Вас некоторые рекомендации касательно выбора часов, которые, надеемся, помогут Вам обзавестись действительно стоящей и высококачественной вещью, которая прослужит Вам на протяжении длительного времени.

Особенности выбора мужских наручных часов

Как утверждают историки, наручные часы – изобретение военных. Еще в далеком XIX ст. военнослужащие изготовляли специальные футляры с ремешками, куда помещали собственные часы и одевали на запястье. Таким способом солдаты значительно упрощали их использование, особенно в бою, ведь необходимость каждый раз доставать хронометр из кармана сразу же отпала. С тех пор такой способ ношения часов прижился не только в среде военных, но и начал использоваться практически всеми представителями сильного пола.

К тому же использование наручных часов военными сформировало и ключевые параметры, которым должны соответствовать мужские хронометры.

Во-первых , часы должны быть прочными и надежными. Поэтому стоит всегда обращать внимание на материалы, с которых выполнен хронометр. Они должны быть устойчивы к повреждениям, влиянию внешних факторов и пр.;

, часы должны быть прочными и надежными. Поэтому стоит всегда обращать внимание на материалы, с которых выполнен хронометр. Они должны быть устойчивы к повреждениям, влиянию внешних факторов и пр.; Во-вторых , функционал. Если часы обладают разнообразными функциями (например, встроенный хронограф), а на их корпусе имеются различные кнопки управления – это всегда огромный «плюс»;

, функционал. Если часы обладают разнообразными функциями (например, встроенный хронограф), а на их корпусе имеются различные кнопки управления – это всегда огромный «плюс»; В-третьих, вид механизма. Сегодня наручные часы представлены с механическим и кварцевым механизмом, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. К примеру, «механика» имеет более длительный срок эксплуатации, позволяют подчеркнуть статус. В то же время «кварц» имеет лучшую устойчивость к ударам во время падения, к тому же, такие часы отличаются незначительным весом и широким разнообразием функций (секундомер, компас, шагомер и пр.).

Что учесть, выбирая женские наручные часы

Когда возникает необходимость приобрести женские часы, нужно придерживаться несколько других критериев, в частности: