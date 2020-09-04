 

Bertolo - искусство производства настоящего итальянского трикотажа

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Bertolo - искусство производства настоящего итальянского трикотажа

Bertolo - трикотаж наивысшего качества из натуральных материалов

Итальянские мастера славятся на весь мир своей беспринципностью и вниманием к деталям. Действительно было бы сложно представить, как итальянец может создать нечто грубое и неотесанное. Создатели бренда и не думали нарушать данное правило, но они даже превзошли прошлые поколения. Наладить масштабное производство при этом сохранив лучшее от творений маленьких мастерских - это не меньшее искусство. Именно благодаря грамотной структуре управления и ювелирному подходу к производству бренд  Bertolo считается одним из самых престижных и авторитетных производителей одежды из трикотажа. Семья Бертоло уже давно налаживала промысел и была достаточно известна в своем регионе, однако до современного масштаба было еще далеко. С постепенным ростом известности повышались и производственные возможности, но владельцы компании всегда ставили в приоритет репутацию перед коммерческим успехом. Компания развивалась долго, но во все времена имела круг достаточно статусных и важных почитателей.

Сегодня несмотря на технологическое развитие и практически безграничные возможности в фирменные товары от Bertolo являются относительным эксклюзивом. Машинная обработка хоть и применяется, но на фабрике и сегодня широко используется ручной труд для тонкой работы или декорирования. На некоторые фирменные изделия наносят принт вручную в отдельных его составляющих или целиком с нуля. Другой особенностью являются приемы вязи, ведь многие из них - это не просто заимствованная технология, но и опыт старших поколений итальянских мастеров. Бертоло - одна из немногих компаний, которая до сих пор занимается изготовлением моделей под заказ. Конечно это эксклюзивная услуга, однако она демонстрирует степень вовлеченности и любви к своему делу. И конечно особенно важной деталью является уникальный подход к подбору материалов. Каждая модель выверяется до мелочей, и конечно самое важное - это ткань. В изделиях используются различные комбинации или же премиум материалы в чистом виде: шелк, кашемир, шерсть. Благодаря высокому качеству товаров они даже могут поддаваться деликатной машинной стирке, однако стоит быть очень аккуратными: таким вещам нужен уход, чтобы обеспечить им долгую жизнь, сохранив все первозданные качества. Приобрести оригинальные товары вы можете в одном из лучших мультибрендовых бутиков Украины - Charisma. Основной упор тут сделан именно на эксклюзивные предложения, которые вы не найдете больше практически нигде.

 

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Теги: news, новости, Украина, Трикотаж, 7dniv, 7dnivinfo  
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