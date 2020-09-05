Ermenegildo Zegna - лучшие ткани и непревзойденное итальянское качество

Ermenegildo Zegna - люксовая итальянская одежда в стиле кэжуал

Как и многие итальянские бренды современности, компания начинала свой путь с долго этапа становления в рамках небольшой мастерской. Но уже тогда создатель Анджело Зенья грезил новыми горизонтами для семейного дела. К сожалению в 1907 фабрика была практически полностью уничтожена пожаром, но впоследствии сын создателя, получив в распоряжение остатки ресурсов, предпринимает все возможное для восстановления дела, попутно внося корректировки для его быстрого развития. Эрменеджилдо Зенья был идеалистом до самых основ, и поэтому не пожелал масштабирования без весомой на то причины. С самого начала он развивал идею становления престижного качественного бренда со всей внимательностью и трепетом к деталям. Изначально он поставил себе за цель стать одним из главных производителей лучших тканей в регионе и стране, и методично развивал данное направление вплоть до второй половины 19-го века. Уже в 50-х годах на станках трудились более 1400 рабочих. Также Эрменеджилдо обзавелся огромной поддержкой со стороны независимых фабрик, поскольку считал выигрышной стратегией не только разработку собственного дела, но и постоянную работу над развитием промысла в целом. На взаимовыгодных основаниях он поддерживал и курировал работу местных производителей получая взамен лучшее качество тканей, которое после имел возможность преобразовать в готовый продукт для конечного потребителя под брендом Ermenegildo Zegna. В стремлении завоевать рынок абсолютной эксклюзивностью компания создает уникальный сервис для состоятельных людей. Они могли выбирать из 250 видов самых редких и качественных материалов для дальнейшего пошива персональной одежды в зависимости от пожеланий и предпочтений. Сегодня Ermenegildo Zegna - один из самых уважаемых итальянских брендов. Как и более века назад, в компании используют дорогие материалы премиум-класса создавая действительно уникальные изделия, популярные по всему миру. Среди почитателей марки вы найдете немало знаменитых имен, среди которых Мэтт Деймон, Джон Траволта, Брюс Уиллис, Джек Николсон и многие другие. Также нередко можно встретить мировую политическую элиту в нарядах от Zegna. Относительно недавно логическим расширением для лейбла стали персональные линейки спортивной и кэжуал-одежды. Это люксовые изделия из дорогих натуральных материалов, которые станут отличным дополнением для вашего повседневного гардероба. Изучить полный ассортимент и приобрести оригинальные товары онлайн вы можете, посетив интернет-бутик Saks’85.