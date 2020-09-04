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Одесса – прекрасный город для любой поры

Воспринимать Одессу исключительно как курортный город в корне неправильно. Жемчужина у моря может предложить туристу гораздо больше, чем шоколадный загар и соленый бриз. Давайте посмотрим на прекрасный южный город с других ракурсов.

Что особенного в Одессе для туриста?

Местные жители ответят просто. Здесь все особенное. Вопрос в том, чем увлечет южная сокровищница именно вас. Одесса – она ведь такая разная. Вот какая.

  1. Юмористическая. Украинская столица Юмора не устает веселить всю страну. Это родина самых известных комиков и сатириков. Здесь происходили события из лучших юмористических произведений. 1 апреля в городе отмечают самой громкой и веселой юмориной с карнавалом, песнями, плясками и отборными шутками.

  2. Театральная. Знаменитым оперным театром дело не ограничивается. Тут есть и другие подмостки, заслуживающие внимания. Это Украинский театр, на Нежинской, театр музкомедии, театр юного зрителя и филармония.

  3. Историческая. Огромное количество музеев удовлетворит даже самого требовательного ценителя прошлого. Чтобы обойти их все, точно понадобится посуточное жилье в Одессе. Вас приглашают музей кино, контрабанды, коньячного дела, западного и восточного искусства, художественный, археологический, литературный и так далее.

  4. Туристическая. Количество достопримечательностей в городе тоже зашкаливает. Классика Одессы туристической – это Дерибасовская улица и Приморский бульвар, Потемкинская лестница, Памятнику Дюку Ришелье, Воронцовский дворец и многое другое. Также нельзя упустить шанс посмотреть знаменитые одесские катакомбы.

  5. Курортная. Куда же без этого? Отдых в Аркадии способен подарить массу незабываемых впечатлений. Обилие ночных клубов, баров, ресторанов говорит само за себя. Вы даже можете снять квартиру посуточно в Одессе возле моря, чтобы по-максимуму насладиться отпуском.

  6. Вкусная. Внимательно выбирайте, где поесть, ведь кухня в Одессе очень разная. На правах портового город может предложить любые изыски. Будьте готовы к морю впечатлений.

А еще город привлекает туристов своими колоритными двориками, шоппингом на “Привозе” и “7-ом километре”, романтичными прогулками по набережной и многим другим.

Одесская осень – куда сходить?

Бархатный сезон приносит в южный город комфортную нежаркую, но все еще достаточно теплую погоду. Стоит побольше бывать на свежем воздухе. Выбирайтесь на набережную, бродите по опустевшим пляжам, наслаждайтесь днями и вечерами в местных парках и скверах. Тут их действительно много. Греческий, Стамбульский, парк Шевченко, Победы. Осенью также стоит подыскать жилье возле моря, чтобы просыпаться с бризом и засыпать под шум волн.

Что посмотреть в Одессе зимой?

Холодный сезон не такой уж свирепый на юге. Так что сюда можно приехать погреться, погулять, насладиться видом благородного остывшего моря. Зима – лучшее время, чтобы посетить знаменитый Одесский театр оперы и балета, увидеть ледовое шоу во “Дворце спорта”, насладиться современным искусством в галерее Invogue#Art.

Приезжайте в Одессу на выходные в любое время года. Сервис посуточной аренды жилья Doba.ua поможет подготовиться к отдыху заранее.

По материалам: https://doba.ua/

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Теги: news, новости, Украина, Одесса, 7dniv, 7dnivinfo  
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