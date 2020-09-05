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Межкомнатные двери универсального белого цвета: плюсы и минуся

Всегда нарядно смотрятся межкомнатные двери универсального белого цвета. Они подходят для помещений любого стиля и предназначения. Белый визуально увеличивает пространство комнаты и гармонично сочетается как со светлыми, так и с темными цветами, делая их ярче и свежее.

Цены в Минске на межкомнатные двери вы можете посмотреть у компании-производителя Белвуддорс.

Применение белых межкомнатных дверей в интерьере

Широкий выбор дверных конструкций белого цвета позволяет подобрать подходящий вариант под любой интерьер и стиль помещения. Глухие или остекленные, декорированные и нет, белые двери выгодно подчеркнут все достоинства помещения.

Межкомнатные двери универсального белого цвета: плюсы и минуся

Белые глухие изделия

Пожалуй, нет более универсального варианта, чем глухие белые двери. Они смотрятся просто и в то же время элегантно. Они доступны для любого бюджета. Их можно увидеть в домах и квартирах, в офисных и торговых помещениях, в медицинских центрах и т.д. Существуют варианты с остеклением из матового стекла, с украшением из дерева или пластика. Белые полотна составляют нежную композицию с белой или светлой мебелью. Наибольшее применение они находят в домах и квартирах, выполненных в скандинавском направлении или в духе минимализма.

Глянцевые конструкции

Элегантно и нарядно смотрятся полотна, покрытые глянцевой краской. Они придают праздничный вид даже самому скромному помещению. Чаще всего такие модели не нуждаются в декоре и каких-либо вставках. Блестящая поверхность делает их стильными без дополнительной отделки. Такие конструкции будут гармонично смотреться во всех комнатах. Они прекрасно сочетаются со скандинавским стилем и с направлением минимализма. Белый цвет дверей можно оттенить и подчеркнуть при помощи плинтусов.

Патинирование белых полотен

"Состаривание» поверхности дверного полотна достигается нанесением и растушеванием специальной краски. Такие модели подойдут для помещений в классическом, английском направлении и в помещениях, обустроенных в стиле модерн. Модели с патиной могут быть декорированными или гладкими, со стеклянными вставками, молдингом, резьбой и лепниной. Под стиль интерьера подбирается дверная фурнитура.

Эмалевые двери

Модели, отделанные эмалевой краской, смотрятся эффектно. Они универсальны и удобны в уборке. Немаловажно, что их можно устанавливать даже в помещениях с высоким уровнем влажности. Эмалевые двери могут быть изготовлены из таких материалов, как: деревянный массив, МДФ, деревянные бруски. Покрывать эмалированной краской можно как глухие модели, так и изделия со стеклянными вставками. Они прекрасно смотрятся в жилых комнатах, рабочем кабинете, детской, а также в санузлах. Применяются в классическом, американском и английском стиле.

Белые полотна с декором

На светлых дверях красиво смотрятся различные элементы декора:

  • стеклянные листы, накладки из металла, украшения из пластика или дерева;
  • лепнина;
  • фигурная резьба;
  • молдинг;
  • роспись, узоры.

Полотно с рисунком в виде геометрических фигур подходит к помещению в стиле хай-тек, лепнина будет гармонировать с элементами интерьера стиля "прованс".

Межкомнатные двери универсального белого цвета: плюсы и минуся

Плюсы и минусы белых дверей

Причины популярности белых дверей:

  • зрительно расширяют пространство и поднимают потолки;
  • универсальный белый цвет подходит под любой стиль помещения;
  • комбинируют с любыми другими цветами;
  • удобны при уборке;
  • наполняют комнату светом;
  • отлично смотрятся в квартирах малой площади;
  • дают возможность перекрасить их в другой цвет.

Известный недостаток белых дверей – это их маркость. Но при регулярной влажной уборке с применением жидких моющих средств, не повреждающих покрытие полотна, они будут всегда выглядеть чистыми и нарядными. Останавливая свой выбор на межкомнатных конструкциях белого цвета, вы сможете выгодно обыграть все элементы интерьера, поскольку белый сочетается с любым цветом мебели, настенного и напольного покрытия.

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