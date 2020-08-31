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Досуг Сегодня, 19:0554
Виртуальный сервер – удаленный помощник крупной компании

Для развития бизнеса через интернет серьезные компании используют в виртуальном пространстве современные технологии, связанные с VPS. Это позволяет обезопасить работу с корпоративной почтой, данными клиентов или базами данных производимой продукции. Услугу по аренде или покупке виртуальных серверов предлагает Дельтахост, информацию о компании можно уточнить по ссылке https://deltahost.ua/vps/vps-linux.html.

Отличие реального сервера от виртуального

Для реального сервера собственник обязан выделять физическое место или отдельное помещение. Виртуальному это не требуется. Также для реального сервера необходимо обязательное обслуживание:

  • прокладка шлейфов;
  • охлаждение кондиционированием;
  • регулярные перенастройки;
  • использование источников бесперебойного питания.

Виртуальный сервер – удаленный помощник крупной компании

Чтобы обеспечить круглосуточный доступ к серверу, необходимо постоянное электропитание оборудованию. В противном случае информация, находящаяся на жестком диске сервера, окажется недоступной для считывания.

Производительность и безопасность

При использовании виртуального сервиса за безопасность отвечает собственник ресурса, защищаясь от Ddos-атак. О доступе к данным можно узнать по телефонам техподдержки. Оператор круглосуточно предоставит актуальную информацию.

Устанавливаемые виртуальные сервера обладают зачастую большой памятью и высоким запасом мощности. При наличии прав администратора пользователь своими силами оптимально распределит имеющиеся ресурсы для реализации задач. Арендатор виртуального сервера имеет возможность самостоятельно установить предпочтительное программное обеспечение, чтобы работать в знакомой среде.

Масштабирование

В процессе работы с крупными объемами данных необходима максимальная гибкость используемой системы, где располагаются данные. Если планируется физическое обновление сервера, то возникает существенный риск потери данных и возможные простои. При работе VPS все обновления происходят с гарантированной защитой информации без всяких потерь.

Управление виртуалкой значительно проще, чем реальной машиной. Это связано с тем, что собственники VPS заботятся о том, чтобы резервные копии хранились на соседних серверах.

Пользоваться виртуальным ресурсом можно сразу после приобретения. Нет необходимости устанавливать дополнительное ПО, так как для запуска все берется с материнского ресурса.

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