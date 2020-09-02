Лечение собак от паразитов  

Домашние питомцы дарят нам массу приятных эмоций. Порой четвероногий друг становится для нас членом семьи. И, конечно, мы окружаем его заботой, теплом. Внешний вид и поведение собаки напрямую зависят от состояния ее здоровья. Особое внимание важно уделять проблеме, которая порой не сразу заметна. А именно, заражение паразитами. Для борьбы с ними средства от клещей и блох для собак в Украине широко представлены в интернет-магазине «Зоотовары.coм».

Коварный вредитель

От этой напасти не застрахована ни одна собака. И огромный алабай, и крошечная болонка одинаково уязвимы. Блох собака может подхватить на прогулке, просто поиграв с другим песиком, который уже заражен. Блохи скрываются в траве, в опавших листьях. Даже собачки, которые постоянно живут в квартире, а передвигаются большей частью в переноске или ни руках, могут заразиться. Мелкие вредители невероятно живучи и прыгучи. Они прячутся в шерсти и невероятно быстро размножаются. Кровососущие насекомые доставляют животному дискомфорт, к тому же блохи переносят множество опасных заболеваний. Если вы заметили, что пес стал агрессивен, постоянно чешется, теряет шерсть, проверьте, нет ли блох. Особенно тщательно смотрите на брюшке и за ушами. При малейшем подозрении надо обращаться к врачу и лечить собаку.

Чем помочь?

Клещ у собак способен спровоцировать немало серьезных заболеваний. В отличие от блох, эти вредители поселяются внутри кожи. Порой распознать присутствие клеща непросто. Он может долго не проявлять себя. А потом начинается сильный зуд, пес расчесывает себя в кровь, не дает к себе прикоснуться, дичится. Собака сильно страдает. И ей надо срочно помочь. Вывести насекомых несложно. Сейчас в продаже большой выбор антипаразитарных препаратов: шампуни, спереи, даже таблетки и растворы для инъекций.

Средства профилактики

Как известно, лучше предотвратить, чем лечить. Для профилактики заражения блохами и клещами, существуют специальные ошейники. В течение нескольких месяцев они отражают нападения кровососущих. Они безвредны и сохраняют свои качества и после дождя, и после купания. Хорошую эффективность доказали капли, которые уберегут и вашего питомца, и вас от множества неприятных моментов. Но если с вашим любимцем случилась неприятность, разнообразие препаратов от ведущих производителей помогут быстро с ней справиться. Проконсультируйтесь с ветеринаром, чтобы сделать правильный выбор лечебного средства.