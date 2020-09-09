ТОП-3 авторских столов из массива от компании Woodwerk

Сейчас на рынке мебельных изделий активно работает огромнейшее количество компаний-производителей, но когда речь заходит о действительно высококачественной и современной продукции, нельзя не упомянуть предприятие Woodwerk, имеющее богатейший опыт работы и производящей авторскую мебель высочайшего качества.

Среди широкого ассортимента продукции компании особое место занимают деревянные столы https://woodwerk.com/ru/stoli/ , отличающиеся современным дизайном, надлежащим качеством выполнения – в соответствии с современными нормами и стандартами. Поскольку компания Woodwerk выпускает достаточно обширный модельный ряд столов, предлагаем тройку самых популярных изделий.

#1 Стол из массива «Ассен»

Данное мебельное изделие отличается современным внешним видом, высочайшим качеством изготовления, следовательно, станет оптимальным вариантом для столовой, кухни или гостиной. Более того, «Ассен» можно запросто использовать в качестве письменного стола.

Среди ключевых аргументов на пользу приобретения именно кухонного стола «Ассен» стоит выделить:

Модель выполнена с натурального дерева – массива ясеня;

Поверхность покрыта масло-воском, следовательно, уникальная текстура древесины сохранена на все 100%;

Стол доступен в четырех цветовых решениях – «Палисандр», «Эбен», «Цемент» и «Вайс»;

Производитель предоставляет 18 месяцев гарантии на изделие.

#2 Журнальный столик из массива «Блум»

Если вы ищете журнальный стол для гостиной, модель «Блум» - идеальный вариант. Во-первых, столик выполнен с натурального ясеня, покрытого масло-воском. Во-вторых, ножки изготовлены из качественного и прочного металла. В-третьих, изделие имеет современный дизайн, можно также выбрать понравившийся вариант цвета столешницы и ножек.

#3 Стол-консоль из массива «Кембридж»

Письменный стол «Кембридж» - очень удобный и практичный. Помимо эксклюзивного дизайна, отметим особую прочность и наличие под столешницей ящиков на телескопических направляющих. Модель идеально интегрируется в дизайн интерьера помещения, является оптимальным вариантом для работы и учебы.

Стоит также акцептовать внимание на том, что опоры выполнены из сверхпрочного метала (можно выбрать цвет – черный или белый), а столешница и ящики покрыты натуральным маслом-воском, сохраняющим рисунок дерева, созданного самой природой!

Несколько слов о Woodwerk

Компания Woodwerk – отечественный производитель мебели с натуральной древесины твердых пород, выполняющий полный цикл изготовления продукции – от сушки материалов и заканчивая обработкой и сборкой изделий.

Производственные мощности предприятия включают современное деревообрабатывающее оборудование, для изготовления продукции используются исключительно высококачественные материалы, в частности, украинскую древесину, масло-воск немецкого производства, а также австрийскую фурнитуру. Более того, для выполнения внутренних составляющих мебели используется качественная фанера и МДФ, а все металлические конструкции изготовляются непосредственно на собственной производственной базе.