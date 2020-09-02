 

Мужская зимняя куртка: разновидности и рекомендации по выбору от профессионалов

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Мужская зимняя куртка: разновидности и рекомендации по выбору от профессионалов

С приближением зимы магазины заполняются тёплой верхней одеждой – куртками, пуховиками, горнолыжными костюмами. Производители предлагают выбор на любой вкус и кошелёк – от бюджетных до вариантов премиум-класса. Однако, при выборе рекомендуется обращать внимание не только на цену, но и на качество материала, а также фурнитуру, цвет и дизайн.

Один из популярных вариантов верхней одежды для мужчин, юношей и мальчиков – это спортивные куртки. Они практичны и удобны в носке, не сковывают движения и надёжно защищают от холодов и ветров. Конечно, при условии, что производитель использовал качественные и надёжные материалы. Далее рассмотрим подробно, какие советы соблюдать, чтобы купить мужскую спортивную куртку, и на какие критерии обратить особое внимание.

Разновидности мужских курток на зиму

Выделяют три основных разновидности зимних мужских курток – это парка, горнолыжная куртка и пуховик.

Парки

Парка представляет собой удлинённую куртку из водоотталкивающего материала и с меховым капюшоном. Длина парки чуть выше колен, есть манжеты и большие карманы по бокам. Наполнитель, как правило, натуральный гусиный пух или синтетическое волокно. Застёгивается парка сначала на замок, а потом на пуговицы. Мужчины носят парку со спортивными брюками или джинсами.

Горнолыжные куртки

Горнолыжная куртка продаётся либо в комплекте с горнолыжными штанами, либо отдельно. Особенность таких курток – яркие цвета и интересные дизайны, однако встречаются и более сдержанные традиционные варианты – чёрные, серые, синие, коричневые модели. Горнолыжные куртки носят не только для того, чтобы заниматься зимними видами спорта, но и в обычной жизни. Они тёплые и ветронепродуваемые, оснащены специальными карманами и манжетами на липучках.

Пуховики

Многие мужчины и юноши предпочитают носить зимой традиционные пуховики – они отлично сочетаются как со строгими брюками, так и со спортивными штанами. Популярны чёрные, синие, коричневые, оранжевые цвета. Такие куртки не отличаются большим количеством карманов или фурнитуры, надёжно защищают от холодов и подходят для носки на ежедневной основе. Есть капюшон, который в любой момент можно отстегнуть от куртки.

Рекомендации профессионалов

Специалисты советуют приобретать слегка свободные модели курток на зиму, чтобы было удобно поддеть под них тёплый джемпер или свитер. В то же время куртка не должна болтаться на человеке, иначе холодный воздух будет попадать в промежутки между телом и курткой.

Отличной теплоизоляцией отличаются те куртки, где в качестве подкладки используется гусиный пух, синтепон, термолайт. Верхний слой одежды должен быть изготовлен из нейлона или полиэстера – материалы доступные по стоимости и практичные.

Обязательно нужно обратить внимание на качество швов, пуговицы и замки, манжеты, капюшон. Эти детали должны быть продуманы до мелочей, не должно быть торчящих ниток или плохо прошитых пуговиц, или маленького капюшона, в который не помещается голова.

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