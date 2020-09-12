Лучшие подарки для подруги от EVA Blog

Праздники являются прекрасным поводом для того, чтобы увидеть своих друзей и родных, провести с ними время, ну и конечно же подарить им приятные подарки. Очень часто люди сталкиваются с проблемой: что подарить подруге на новый год? Несомненно, хочется сделать приятное близкому человеку, подарить нечто стоящее и полезное. Самое желанное для каждой девушки - это ощутить тепло, заботу и внимание от дорогих друзей. EVA Blog помогает подобрать идеально подходящие наборы подарков в оригинальных упаковках.

Уходовые средства

Любая девушка любит отдохнуть после тяжелого учебного или рабочего дня. Хороший способ снять усталость - лечь в полную горячую ванную, с прекрасным ароматом и смягчающими уходовыми средствами. В этом поможет целый ряд косметических продуктов, из которых можно составить подходящий подарочный набор.

Гель для душа. Правильно выбранный продукт с качественным составом, а также приятным запахом поможет насладиться временем, потраченным на отдых. Хорошее средство позволит не только выполнить очищающие свойства, но и смягчить, успокоить кожу тела.

Бомба для ванны. Помимо приятного внешнего вида при покупке, этот продукт необычно выглядит при опускании его в воду. Благодаря химическим реакциям элементов, входящих в состав, вода окрасится в различные цвета. Из-за полезных составляющих происходит смягчение воды, а следовательно и кожи человека, появляется упругость, отшелушиваются ороговевшие клетки, выводятся токсины и вредные вещества, активируются защитные процессы.

Пена для ванны. Помимо расслабляющего эффекта, а также увлажняющего и питательного, это средство прогревает и ограждает от простуд в холодные дни, подходит для ароматерапии и помогает избавиться от усталости и напряжения.

Пилинг-массаж. Он помогает аккуратно снять верхний слой кожи, который состоит из мертвых клеток. Это позволяет придать ей свежий и помолодевший вид. Полезно использовать в комплексе с другими средствами. Можно применять для разных зон: шеи, рук и зоны декольте. Кроме того, этот продукт делает кожу мягкой и гладкой, служит большим помощником в процедуре массажа.

Сливки для тела. Известно, что даже древние царицы принимали молочные ванны, заботясь о красоте своего тела. Любая девушка хочет чувствовать принцессой или королевой. Этому могут помочь качественные уходовые средства. Сливки улучшают упругость, делают кожу моложе, насыщают ее влагой, а также увлажняют, придают бархатную нежность.

Маски для волос. Правильно подобранное средство для индивидуального типа волос помогает достичь нужного результата. Увлажнить, закрепить цвет окрашенных волос, запаять секущиеся кончики, придать блеск и сделать все, что нужно для красоты девушки.

Маски для лица. Необходимо выбрать подходящую под тип кожи девушки. Они могут очищать, снимать отеки, раскрыть или сузить поры, придать блеск или же наоборот матовый эффект.

Подарки для родных и близких подруг можно легко выбрать благодаря разнообразным косметическим средствам, которые можно собрать в оригинальную подарочную упаковку и качественному составу.