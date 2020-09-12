Лучшие подарки для подруги от EVA Blog

Праздники являются прекрасным поводом для того, чтобы увидеть своих друзей и родных, провести с ними время, ну и конечно же подарить им приятные подарки. Очень часто люди сталкиваются с проблемой: что подарить подруге на новый год? Несомненно, хочется сделать приятное близкому человеку, подарить нечто стоящее и полезное. Самое желанное для каждой девушки - это ощутить тепло, заботу и внимание от дорогих друзей. EVA Blog помогает подобрать идеально подходящие наборы подарков в оригинальных упаковках.
Уходовые средства
Любая девушка любит отдохнуть после тяжелого учебного или рабочего дня. Хороший способ снять усталость - лечь в полную горячую ванную, с прекрасным ароматом и смягчающими уходовыми средствами. В этом поможет целый ряд косметических продуктов, из которых можно составить подходящий подарочный набор.
- Гель для душа. Правильно выбранный продукт с качественным составом, а также приятным запахом поможет насладиться временем, потраченным на отдых. Хорошее средство позволит не только выполнить очищающие свойства, но и смягчить, успокоить кожу тела.
- Бомба для ванны. Помимо приятного внешнего вида при покупке, этот продукт необычно выглядит при опускании его в воду. Благодаря химическим реакциям элементов, входящих в состав, вода окрасится в различные цвета. Из-за полезных составляющих происходит смягчение воды, а следовательно и кожи человека, появляется упругость, отшелушиваются ороговевшие клетки, выводятся токсины и вредные вещества, активируются защитные процессы.
- Пена для ванны. Помимо расслабляющего эффекта, а также увлажняющего и питательного, это средство прогревает и ограждает от простуд в холодные дни, подходит для ароматерапии и помогает избавиться от усталости и напряжения.
- Пилинг-массаж. Он помогает аккуратно снять верхний слой кожи, который состоит из мертвых клеток. Это позволяет придать ей свежий и помолодевший вид. Полезно использовать в комплексе с другими средствами. Можно применять для разных зон: шеи, рук и зоны декольте. Кроме того, этот продукт делает кожу мягкой и гладкой, служит большим помощником в процедуре массажа.
- Сливки для тела. Известно, что даже древние царицы принимали молочные ванны, заботясь о красоте своего тела. Любая девушка хочет чувствовать принцессой или королевой. Этому могут помочь качественные уходовые средства. Сливки улучшают упругость, делают кожу моложе, насыщают ее влагой, а также увлажняют, придают бархатную нежность.
- Маски для волос. Правильно подобранное средство для индивидуального типа волос помогает достичь нужного результата. Увлажнить, закрепить цвет окрашенных волос, запаять секущиеся кончики, придать блеск и сделать все, что нужно для красоты девушки.
- Маски для лица. Необходимо выбрать подходящую под тип кожи девушки. Они могут очищать, снимать отеки, раскрыть или сузить поры, придать блеск или же наоборот матовый эффект.
Подарки для родных и близких подруг можно легко выбрать благодаря разнообразным косметическим средствам, которые можно собрать в оригинальную подарочную упаковку и качественному составу.