 

Ручное бурение скважин: ключевые особенности

Досуг Вчера, 21:2371
Ручное бурение скважин: ключевые особенности

Многие владельцы загородных домов и дач сталкиваются с вопросом водоснабжения, поскольку не везде существует возможность подключиться к водопроводу.

Именно в таких случаях оптимальным вариантом является именно ручное бурение скважин. Более того, данный метод применяется также в тех случаях, если:

  • Пространство не позволяет использовать автоматизированный процесс, то есть габаритную бурильную технику;
  • Достаточно болотистый участок;
  • Нет финансовой возможности воспользоваться услугами автобуров.

Стоит сразу же отметить, что ручное бурение - работа очень сложная, поэтому доверять ее нужно исключительно профессионалам. Данный процесс, как правило, проходит в несколько этапов, которые в данной публикации мы рассмотрим более подробно.

Основные технологии ручного бурения

На сегодняшний день в основном используют две основные технологии речного бурения скважин для воды: вращательный и ударно-канатный. Но помимо этого, существует также горизонтальный метод, который актуален, если участок находится на скалистой местности или поблизости расположены высоковольтные магистрали и т.д.

Вращательный способ

Особенно эффективен в условиях, если рельеф имеет тяжелые породы. Среди ключевых «плюсов» вращательного метода бурения – универсальность, доступная стоимость проводимых работ и высокая надежность. Помимо этого, оборудование не занимает много места, а средняя скорость бурения составляет 20 метров в сутки.

Ударно-канатный способ

Данный способ бурения применяется в том случае, если на участке достаточно мягкая или сыпучая почва. Для выполнения работ используют лебедку, стакан и треногу. Преимуществом данного способа является высокая эффективность, оборудование можно устанавливать на участках с разной площади.

Почему нужно доверить ручное бурение скважины профессионалам?

Любая работа, выполняемая специалистом в данной отрасли, будет эффективной и качественной. Это также касается и ручного бурения скважин для воды. Если пытаться выполнить эту работу самостоятельно, результат может оказаться далеким от ожидаемого. Во-первых, не каждый владелец дачи или загородного дома имеет специальное оборудование. Во-вторых, в условиях отсутствия специальных приспособлений, приходиться применять немалую физическую силу. В-третьих, бурение «своими силами» часто не дает нужного результата, следовательно, все вложенные усилия сходят на нет.

Дабы избежать негативных последствий, лучше сразу же обратиться к специализированным компаниям, занимающимся данной работой на профессиональном уровне:

  • Специалисты используют необходимое оборудование;
  • Предварительно исследуют почву, в частности, состав грунта;
  • Все работы выполняются «под ключ».
Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, сквадина, бурение, 7dniv, 7dnivinfo  
Ручное бурение скважин: ключевые особенности
Ручное бурение скважин: ключевые особенности
Лучшие подарки для подруги от EVA Blog
Лучшие подарки для подруги от EVA Blog
Мужская зимняя куртка: разновидности и рекомендации по выбору от профессионалов
Мужская зимняя куртка: разновидности и рекомендации по выбору от профессионалов
ТОП-3 авторских столов из массива от компании Woodwerk
ТОП-3 авторских столов из массива от компании Woodwerk
Лечение собак от паразитов
Лечение собак от паразитов
С чем связаны проблемы в постели у мужчин
С чем связаны проблемы в постели у мужчин
Мужские сумки – потребность в данном аксессуаре
Мужские сумки – потребность в данном аксессуаре
Комфортные худи для женщин в Украине
Комфортные худи для женщин в Украине
Виртуальный сервер – удаленный помощник крупной компании
Виртуальный сервер – удаленный помощник крупной компании
Межкомнатные двери универсального белого цвета: плюсы и минуся
Межкомнатные двери универсального белого цвета: плюсы и минуся
Подбор запчастей по вин коду автомобиля: только оригинальные детали
Подбор запчастей по вин коду автомобиля: только оригинальные детали
Рынок, магазин или интернет: где лучше покупать мясо
Рынок, магазин или интернет: где лучше покупать мясо

Новости по теме

ТОП-3 авторских столов из массива от компании Woodwerk
ТОП-3 авторских столов из массива от компании Woodwerk
18-сен-2020, 13:15
Полки для холодильников: виды и особенности
Полки для холодильников: виды и особенности
9-сен-2020, 13:37
Фотоловушки: что это и для чего используют
Фотоловушки: что это и для чего используют
27-авг-2020, 13:40
Нейтральное оборудование с нержавейки: основные преимущества
Нейтральное оборудование с нержавейки: основные преимущества
19-авг-2020, 11:54
Английский для детей онлайн: 3 главные преимущества
Английский для детей онлайн: 3 главные преимущества
10-авг-2020, 20:00

Последние новости

Вчера, 2020-09-19
21:11
События
Возможность дефолта в Украине исключают в Кабмине
21:08
События
Коронавирусом заразился министр экономики Франции
21:03
События
Из-за постановления о выборах обмен пленными был заблокирован
18:12
События
7 админпротоколов в районе мест паломничества хасидов составила полиция
17:32
События
Очередной женский марш, пока без задержаний проходит в Минске
17:30
События
В нападении на Балуха арестовали подозреваемого
17:10
События
Список стран "красной" зоны опубликовал Минздрав
16:47
События
К белорусам обратилась Тихановская
16:17
События
Сокращение числа получателей субсидий анонсировали в Минфине
16:11
События
Круглосуточно в Умани патрулируют мемориальный комплекс цадика Нахмана
16:10
Публикации
Эксклюзив
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
13:54
События
Как досрочно прервать самоизоляцию рассказали в Минздраве
13:19
Политика
Закон об отмене справки о несудимости на выборах подписал президент
12:29
События
Произошел сбой в работе Telegram
12:20
События
Систему постов и патрулей в Умани создали спасатели
09:39
События
ДТП с автобусом произошло в Черновицкой области
09:38
События
О резком похолодании в Украине предупредили синоптики
09:36
События
Тропический шторм "Бета" сформировался над Атлантикой
09:34
События
Переговоры правительства Афганистана и "Талибан" оценил Трамп
09:33
Политика
Санкции ЕС против Беларуси вновь блокировал Кипр

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 сентября 20205232
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 сентября 20204519
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 сентября 20204312
К НАБУ и САП обратился Зеленский216
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?214
Кернеса в специальной капсуле доставили в Германию171
Послов поддержавших протесты Лукашенко лишил дипломатического ранга168

Досуг

Ручное бурение скважин: ключевые особенности
Ручное бурение скважин: ключевые особенности
Многие владельцы загородных домов и дач сталкиваются с вопросом водоснабжения, поскольку не везде существует возможность подключиться к водопроводу.
Вчера, 21:2372
Лучшие подарки для подруги от EVA Blog
Лучшие подарки для подруги от EVA Blog
В Новый год хочется сделать близким хорошие подарки. Для подруг их можно легко выбрать благодаря  разнообразным косметическим средствам, которые можно собрать в оригинальную подарочную упаковку и качественному составу.
Вчера, 18:1078
Мужская зимняя куртка: разновидности и рекомендации по выбору от профессионалов
Мужская зимняя куртка: разновидности и рекомендации по выбору от профессионалов
Какие существуют зимние куртки для мужчин и мальчиков, и на какие нюансы обратить внимание при выборе.
18-сен-2020, 18:40119
ТОП-3 авторских столов из массива от компании Woodwerk
ТОП-3 авторских столов из массива от компании Woodwerk
Сейчас на рынке мебельных изделий активно работает огромнейшее количество компаний-производителей, но когда речь заходит о действительно высококачественной и современной продукции, нельзя не упомянуть предприятие Woodwerk, имеющее богатейший опыт работы и производящей авторскую мебель высочайшего
18-сен-2020, 13:15100
Лечение собак от паразитов
Лечение собак от паразитов
Чем опасно заражение собак паразитами, как их вывести
18-сен-2020, 12:31106
С чем связаны проблемы в постели у мужчин
С чем связаны проблемы в постели у мужчин
В статье вы сможете узнать основные причины снижения эректильной функции у мужчин и простые способы восстановления потенции.
18-сен-2020, 11:512013

События

Возможность дефолта в Украине исключают в Кабмине
Возможность дефолта в Украине исключают в Кабмине
Кабинет министров исключает возможность дефолта в Украине. Объявление дефолта может негативно сказаться на сотрудничестве с международными партнерами.
Вчера, 21:1160
Коронавирусом заразился министр экономики Франции
Коронавирусом заразился министр экономики Франции
У министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра обнаружили коронавирус.
Вчера, 21:0864
Из-за постановления о выборах обмен пленными был заблокирован
Из-за постановления о выборах обмен пленными был заблокирован
Россия и подконтрольные ей террористические организации "ДНР" и "ЛНР" блокируют процесс обмена пленными.
Вчера, 21:0363
7 админпротоколов в районе мест паломничества хасидов составила полиция
7 админпротоколов в районе мест паломничества хасидов составила полиция
Полицейские следят за порядком в месте празднования Рош ха-Шана. К несению службы привлечены около 600 украинских полицейских, также 6 полицейских из Израиля.
Вчера, 18:1267
Очередной женский марш, пока без задержаний проходит в Минске
Очередной женский марш, пока без задержаний проходит в Минске
В Минске сегодня, 19 сентября, проходит очередной женский марш в знак протеста против действующей власти.
Вчера, 17:3282
В нападении на Балуха арестовали подозреваемого
В нападении на Балуха арестовали подозреваемого
Подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного Владимира Балуха арестовали на два месяца.
Вчера, 17:3065
7 Днів