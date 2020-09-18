Ручное бурение скважин: ключевые особенности

Многие владельцы загородных домов и дач сталкиваются с вопросом водоснабжения, поскольку не везде существует возможность подключиться к водопроводу.

Именно в таких случаях оптимальным вариантом является именно ручное бурение скважин. Более того, данный метод применяется также в тех случаях, если:

Пространство не позволяет использовать автоматизированный процесс, то есть габаритную бурильную технику;

Достаточно болотистый участок;

Нет финансовой возможности воспользоваться услугами автобуров.

Стоит сразу же отметить, что ручное бурение - работа очень сложная, поэтому доверять ее нужно исключительно профессионалам. Данный процесс, как правило, проходит в несколько этапов, которые в данной публикации мы рассмотрим более подробно.

Основные технологии ручного бурения

На сегодняшний день в основном используют две основные технологии речного бурения скважин для воды: вращательный и ударно-канатный. Но помимо этого, существует также горизонтальный метод, который актуален, если участок находится на скалистой местности или поблизости расположены высоковольтные магистрали и т.д.

Вращательный способ

Особенно эффективен в условиях, если рельеф имеет тяжелые породы. Среди ключевых «плюсов» вращательного метода бурения – универсальность, доступная стоимость проводимых работ и высокая надежность. Помимо этого, оборудование не занимает много места, а средняя скорость бурения составляет 20 метров в сутки.

Ударно-канатный способ

Данный способ бурения применяется в том случае, если на участке достаточно мягкая или сыпучая почва. Для выполнения работ используют лебедку, стакан и треногу. Преимуществом данного способа является высокая эффективность, оборудование можно устанавливать на участках с разной площади.

Почему нужно доверить ручное бурение скважины профессионалам?

Любая работа, выполняемая специалистом в данной отрасли, будет эффективной и качественной. Это также касается и ручного бурения скважин для воды. Если пытаться выполнить эту работу самостоятельно, результат может оказаться далеким от ожидаемого. Во-первых, не каждый владелец дачи или загородного дома имеет специальное оборудование. Во-вторых, в условиях отсутствия специальных приспособлений, приходиться применять немалую физическую силу. В-третьих, бурение «своими силами» часто не дает нужного результата, следовательно, все вложенные усилия сходят на нет.

Дабы избежать негативных последствий, лучше сразу же обратиться к специализированным компаниям, занимающимся данной работой на профессиональном уровне: