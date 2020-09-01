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Контражурная вывеска: что это такое?

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Контражурная вывеска: что это такое?

Эффектная рекламная вывеска, в которой буквы светятся и парят, в ночное время привлекает множество взглядов и отпечатывается в памяти. Таким способом контражур вывеска привлекает потенциальных клиентов и отпечатывается в памяти прохожих.

Для каких зданий подходит контражур?


Световая реклама выглядит притягательно на всех зданиях, но для этого фасады должны соответствовать важному требованию. Ровное и идеальное свечение гораздо легче достичь при идеально ровном фасаде, тогда свет будет равномерно окружать надпись.
Появившийся рельеф на фасаде преломляет цельность вывески, портя впечатление прохожих. Также нужно убирать осветительные провода, особенно в рамных конструкциях.
Но сейчас в большинстве случаев подобные рекламные вывески делают внутри офисного помещения, чтобы увеличить презентабельность. На фасадах зданий контражурную рекламу можно встретить не так часто, потому что в целях безопасности провода прячутся в трубку, которая достигает 16 мм в диаметре.


Какие буквы используют для контражура?

Зачастую для подсветки изготавливают металлические надписи. Для этого применяют материал, который минимально подвержен коррозии и окислению.
Объемные буквы обычно не подсвечивают, ведь тогда исчезает основная задумка контражура и появляется цельное засвеченное пятно. Но при желании засветить возможно — воздействие происходит на лицевую часть элементов.

Контражурная вывеска: что это такое?

Особое внимание уделяется выносу букв, учитывая их размер. Допустим, для маленькой надписи не изготавливают большой контражур, иначе текст начнет забиваться.

  • Вынос букв на 20 мм позволяет достичь четких линий — это расстояние становится причиной яркого и четкого контура, свет которого не распространяется на большие расстояния.
  • При создании ореола надпись относят немного дальше от поверхности. При выносе в 45 мм появляется светлое пятно и ореол появляется за буквами.
  • Оптимальным размером для выноса считается 30-40 мм.


Какими способами располагают светодиоды?

• Внутри рекламной конструкции — свет рассеивается внутри букв;
• С тыльной стороны контражурной вывески — светодиоды освещает стену;
• При желании со светом можно поиграть. На прозрачной подложке размещаются светодиоды таким способом, чтобы надпись, имеющая внутри светоотражающие элементы, освещались внутри.
Световые вывески смотрятся престижно, подчеркивая солидность заведения, независимо от его специфики. Контражур на длительное время сохраняется в подсознании людей, создавая положительное отношение к компании.

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