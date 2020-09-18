«Дарниця» взяла курс на посилену диджиталізацію

Керівником окремого підрозділу, що відповідає за диджиталізацію процесів на фірмі, призначено Андрія Романенка. Декілька останніх років він стояв на чолі департаменту IT, де зі своєю командою втілив у життя ряд успішних проектів. Серед його досягнень – перехід на електронний документообіг та створення гібридної інфраструктури у «Дарниці». Минулого року успішна робота Романенка була відзначена його перемогою серед представників фарміндустрії у конкурсі BEST CIO, який проводить журнал «Компьютерное обозрение».

Голова ради директорів «Дарниці» Дмитро Шимків зазначає, що компанія почала поступово рухатися у напрямку диджиталізації бізнесу ще у 2014 році. Це одна із пріоритетних цілей фірми, яка тісно пов’язана з двома іншими – стати міжнародним брендом та лідером у виробництві генериків.

Дмитро Шимків підкреслює, що за останні 6 років «Дарниця» разом із світовими лідерами у сфері IT втілили у життя проекти загальною вартістю у 88 млн грн. Саме це дало змогу компанії працювати більш ефективно та краще адаптуватись до нових реалій. Під час карантинних заходів «Дарниця» Гліба Загорія відчула всі переваги використання цифрових технологій у бізнесі, що наштовхнуло керівництво на думку про прискорення цифрової трансформації.

На посаду керівника департаменту IT «Дарниця», яку раніше обіймав Андрій Романенко, був запрошений Роман Бородін. Він має суттєвий досвід роботи в області інформаційних технологій на українських, мультинаціональних і державних компаніях. Основною функцією Романа у компанії є сприяння інноваційному розвитку «Дарниці» через подальше становлення її цифрової екосистеми.

Коментуючи своє призначення, Роман говорить про те, що IT – це драйвер розвитку бізнесу, а «Дарниця» вже розпочала свій процес цифрової трансформації. Він, як нинішній керівник цього процесу, зацікавлений провадити масштабні зміни, які дадуть імпульс всій українській фармі.

Нагадаємо, що рівно рік тому (вересень 2019 року) «Дарниця» провела ребрендинг та оголосила про початок своєї масштабної трансформації – диджиталізацію бізнесу та створення міжнародного бренду. Також фармацевтична компанія спільно з компанією Microsoft провела міграцію своєї ERP-системи у клауд, що дозволило оптимізувати роботу та не втратити ефективності під час карантину.