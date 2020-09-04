Как можно оплатить коммунальные услуги

Оплата коммунальных услуг обязательна для каждого человека, у которого есть свой дом. Делать это необходимо ежемесячно, оплачивая отопление, воду, квартплату и многое другое. Но необязательно каждый раз ходить на почту для оплаты всех счетов. Вы можете заплатить за все коммунальные услуги у себя дома, используя интернет. При наличии доступа к интернету, квартплата онлайн стала настоящим спасением для нервов большинства граждан.

Где можно осуществить оплату коммунальных услуг

Если вы захотели начать оплатить коммунальные услуги удалённо, то можете воспользоваться услугами EPUL. Это электронная платёжная система, с помощью которой можно оплачивать коммунальные и другие услуги при использовании различных устройств с подключением к интернету. Вы сможете использовать свою банковскую банку или электронный кошелёк для оплаты по интернету.

Что ещё можно оплатить по интернету

Не только коммунальные услуги можно оплачивать на сайте https://www.e-pul.az/epay/ru/category/utilities. Существует множество вещей, которые можно оплатить удалённо:

мобильная связь. Вам не нужно каждый раз искать ближайший терминал или салон вашего сотового оператора. Достаточно зайти на сайт и перевести деньги с банковской карты или электронного кошелька на номер мобильного телефона;

телевидение. Для оплаты ТВ можно совершенно спокойно воспользоваться услугами компании и перечислить необходимое количество денежных средств на нужный счёт;

образование. Нет необходимости посещать учебные заведения для оплаты учёбы. Возможно сделать денежный перевод по интернету за пару секунд и сэкономить огромное количество времени;

штрафы. Если вы нарушили одно из правил дорожного движения или совершили другое нарушение, за которое назначается штраф, вы можете оплатить его прямо на месте его получения. Не нужно будет посещать соответсвующие органы и тратить своё время;

развлекательные сервисы. Для оплаты игровых сервисов, которые вы используете для игры в компьютерные игры по сети или для других полезных вещей, то оплатить их можно с помощью банковской карты или электронного кошелька в любое время.

Что дали платёжные интернет-системы

Благодаря платёжным системам в интернете, оплата множество услуг стала осуществляться за считанные минуты. Больше не нужно выходить на улицу и тратить своё время в очередях. Достаточно зайти на необходимый сайт и оплатить всё несколькими движениями пальцев рук. Оплата с помощью банковских карт и электронных кошелков позволила забыть о вечных проблемах с лишней мелочью.