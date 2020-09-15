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IPhone 11: покупать или нет?

Досуг Сегодня, 12:1367
IPhone 11: покупать или нет?

Если вы задумались обновить «карманное железо», приобрести IPhone более поздней модели, а то и вовсе, перейти на него с Android, то наверняка ваш глаз упал на IPhone 11 и вплоть до IPhone 11 Pro Max.

На сегодняшний день самым востребованным среди новинок Apple считается именно IPhone 11. Во-первых, он прямой приёмник IPhone XR, и в то же время значительно доступнее для покупки в сравнении с IPhone 11 Pro и флагманской версией IPhone 11 Pro Max. Конечно, есть детали, по которым он уступает, но они не столь значительны, некоторые мы опишем. Наибольшим спросом на сегодняшний день пользуется IPhone 11 Black 128 GB, за счёт своей привлекательной цены, универсального цвета и достаточного объема памяти.

Но давайте перейдём к небольшому обзору смартфона. Не будем углубляться слишком сильно, пройдемся по самым основным моментам, которые важны каждому пользователю.

1. Дизайн

Компания Apple всегда уделяет особое значение дизайну своих смартфонов. Вот и в IPhone 11, кажется, попытались угодить каждому, ведь смартфон представлен в самых разнообразных цветовых вариациях: 

- классический чёрный

- белый

- зелёный

- жёлтый

- фиолетовый (но на вид больше светло-сиреневый)

- красный (Product Red)

Цвета не кричащие, выглядят дорого и благородно. По сравнению с Xr расположение кнопок не изменилось. Изюминкой смартфона являются камеры, которые вынесены на квадратную плашку вместе со вспышкой и дополнительным микрофоном.

2. Комплектация

Комплектация Iphone 11 не отличается от его предыдущих собратьев. Отличием от флагманских моделей является отсутствие быстрой зарядки. Не существенно, но всё же, хотелось бы иметь и ее в комплекте.

3. Экран 

Экран на вид ничем по своим характеристикам не отличается от Xr. По сравнению  Pro и Pro Max уступает в наличии рамки, они на экране присутствуют. Но это не делает его хуже, тут больше дело вкуса.

Диагональ экрана 6,1 дюймов (это меньше, чем у Pro Max, но больше, чем у Pro).

Из фишек остаётся Night Shift, который переводил цвета экрана в тёплые тона перед сном, а также True Tone.

4. Камера

Ну что здесь сказать? Чем дальше, тем лучше. Вот и IPhone 11 радует качеством, сделанных на его камеру, фотографий.

Две камеры на 12 Мп с широкоугольным и ультраширокоугольными объективами позволяют создавать шикарные кадры. Можно снимать 4К видео с частотой 60 кадров в секунду.

Из явных плюсов - теперь можно легко делать эффект боке, камере не нужно для этого искать лицо. А ещё на фронталку можно снимать «слоуфи» - замедленное видео.

5. Производительность

По сравнению с IPhone XR у IPhone 11 обновленный чип - A13 Bionic, который включает в себя 6 ядер с частотой до 2,65 ГГц, что делает его особо мощным «железом». Впрочем, смартфоны Apple всегда отличались высокой производительностью, которая с каждым годом все более и более совершенствуется.

И если вы давно не обновляли «яблоко» или только переходите на него, то IPhone 11 - идеальный вариант. Попробуйте и оцените все преимущества сами.

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Теги: news, новости, Украина, Iphone11, 7dniv, 7dnivinfo  
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