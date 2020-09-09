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Полезные рекомендации по выбору елки для посадки на собственном участке

Досуг Сегодня, 17:4643
Полезные рекомендации по выбору елки для посадки на собственном участке

Елка – это обязательный элемент новогодних праздников. При наличии собственного участка, покупать искусственную ель или срубленное дерево не обязательно, так как можно посадить живую елку, которая будет радовать каждый год.

Основные критерии выбора елки

Перед тем, как приобрести елку, следует определиться с ее характеристиками, также потребуется выбрать подходящее растение. Сегодня можно купить ель самых разных сортов, на участке хорошо будет смотреться и кедровая сосна. Важно точно понимать, какой окрас хвои и геометрическая форма кроны нужна, определиться с габаритами дерева.

Критерии выбора:

  1. Зимостойкость. Дерево должно выдерживать минусовые температуры. Для карликовых сортов зимостойкость менее важна, так как продолжительное время растение большей своей частью будет находиться под снежным покровом. Хвойные породы обладают прекрасной морозостойкостью, исключение составляют пихты и кипарисы.
  2. Стойкость к осадкам. Чтобы зимой ветви растений не обламывались из-за больших объемов снега или льда, необходимо отдавать предпочтение деревьям, у которых крепкие побеги.
  3. Стойкость к ожогам. В весенний период молодые хвойные деревья могут получить ожоги из-за высокой солнечной активности. Стойкость к ожогам зависит от места выращивания саженца, вида растения и формы кроны. Наименее стойкими считаются западная туя и канадская ель. Они нуждаются в затенении.
  4. Условия выращивания. Плодородность, влажность почвы, уровень освещенности – данные параметры на вашем участке должны соответствовать требованиям конкретного вида растения. Условия должны быть максимально похожими на природную среду. Например, сосны нуждаются в большом количестве света, пихта и туя любят тенистые места.

Сорта хвойных растений

В нашем климате можно выращивать широкий перечень хвойных деревьев. Популярные виды:

  • ель обыкновенная – форма кроны бывает конической, либо пирамидальной, пышность определяется уровнем освещенности;
  • канадская или белая ель – включает несколько сортов, которые разнятся между собой по цвету и форме хвои, в высоту растение может достигать 4 метров;
  • ель колючая – имеет необычный сизый серебристый окрас, может расти в условиях городской загазованности;
  • сербская ель – характеризуется высокой стойкостью к морозу, включает карликовые сорта, а также виды, которые способны вырастать до 10 метров, является частым «гостем» на небольших загородных участках и в садах, предпочитает кислую почву;
  • красная ель – карликовый вид, за 50 лет вырастает всего на 1,5 метра, отличается кроной в форме пирамиды;
  • сибирская ель – имеет крону конической формы, характеризуется высокорослостью;
  • европейская или кедровая сосна – неприхотливое растение, интересно съедобными семенами и неприхотливостью, имеет длинные иголки и густую крону.

Советы по посадке хвойных

Выбирать подходящее дерево следует зимой – таким образом можно оценить все достоинства каждого сорта на снежном фоне. Часто на зимние заказы в питомниках предоставляются скидки.

Высаживают хвойные ранней весной после схода снега. Углубление под саженец должно превышать объем его корней вдвое. Весной этого и последующих двух лет молодое дерево нуждается в затенении.

Предпочтение рекомендуется отдавать саженцам с закрытыми корнями, так как вероятность приживания у них выше. Растение с открытой корневой системой требуют повышенного ухода, своевременного полива. Покупать хвойные деревья необходимо в специальных питомниках, выкапывать растение в лесу – не лучшее идея, так как с большой долей вероятность оно погибнет.

 

 

 

 

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Теги: news, новости, Украина, Ель, 7dniv, 7dnivinfo  
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