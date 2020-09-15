На что обратить внимание при покупке дивана

Если вы решили диван купить, не забывайте, что в ближайшие пару десятков лет будете использовать этот предмет интерьера каждый день. Поэтому подумайте о повседневном использовании перед покупкой. Рассмотрим, на что нужно обратить внимание

Практичность

Практичность является ключевым моментом, когда дело касается покупки новых предметов мебели. Особенно, если в семье есть маленькие дети, всегда стоит подумать о практичности. Многие люди предпочитают диван из кожи. Это очень практичный вариант, потому что поверхность сама по себе настолько чистая и гладкая, что можно легко увидеть, где имеется загрязненность.

Если у человека есть домашние животные, то следует избегать использования определенных тканей, таких как шерсть, атлас, бархат. Не рекомендуются диваны из некоторых видов кожи, кроме тех случаев, когда хозяева не против, что питомец будет когтями царапать мебель. Изучите и купите модель, обтянутую тканями, подходящими для домашних животных, такими как пресованная кожа и микрофибра.

Обратите внимание и прикиньте примерно момент о том, сколько людей будет регулярно сидеть на диване. Если покупаете диван для большой семьи или любите развлекаться, то следует обратить внимание на более крупные трехместные диваны или софы в стиле скамейки. Это намного удобнее, чем пытаться запихнуть всех на двухместный вариант.

Долгий срок службы

Десяток и более лет – это большой срок службы. Плюс стоимость дивана может быть не самая дешевая. Поэтому нужно убедиться, что не пожалеете о своей покупке всего через два года. Важный момент в выборе идеального дивана, найти тот, который прослужит долго. Всегда следует думать о будущем, делая покупки для дома. Диваны могут быть отличным вложением денег, поэтому важно выбрать действительно хорошо сделанный, рассчитанный на долгий срок и обладающий необходимыми именно вам характеристиками. Если нужен диван, который подходит для долгого срока службы, убедитесь, что у него прочная рама из бука, которая скрепляется шурупами и дюбелями. Для рабочего варианта не подойдут склеенные и скрепленные скобами варианты из ДСП, которые легко ломаются и не прослужат так долго.

Главный совет при выборе дивана: спросите себя, понравится ли он вам через пять лет. Качественно ли он сделан, будет ли новый диван действительно удобным. При поиске дивана, который выдержит испытание временем, рекомендуется проверить каркасную структуру. Убедитесь, что он сделан из твердой древесины, например, дуб, тик, вишня, береза, красное дерево, а не из сосны или ели. Не забывайте и о ткани. Если вы выберете ткань вместо кожи, спросите показатель протирания, который должен быть более сорока тысяч. Это гарантирует, что ткань не будет изнашиваться и прослужит долгое время.

Стиль и комфорт

Когда дело доходит до покупки дивана для собственного использования, самое главное, как он в целом выглядит, будет ли вписываться в общий интерьер. Помните, что в обозримом будущем вы будете смотреть на него и сидеть в нем. Поэтому убедитесь, что сам внешний вид дивана действительно вам нравится. Люди предпочитают выбирать диван, который отражает личный стиль и то, для чего он нужен. Например, человек любит пить чай и вино с друзьями, но также нравится сидеть и валяться в одиночестве по вечерам. Поэтому диван должен быть не только красивым, но и приятным телу. Бархат – самый приятный материал, когда дело касается комфорта. Он мягкий и теплый при соприкосновении с кожей в течение всего года, в любую погоду.

Чтобы сделать диван по-настоящему уютным, положите на него подушки разных размеров, цветов и текстур, накиньте мягкое одеяло. Добавьте те элементы, которые вам нравятся.