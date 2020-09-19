Машинная штукатурка: 5 ключевых преимуществ

Стремительный технический прогресс, разумеется, не обошел стороной и строительную отрасль. То есть та работа, которая когда-то делалась исключительно вручную, сейчас успешно выполняется механизированным методом, в частности, машинная штукатурка.

Штукатурка, выполненная с помощью специальных установок, имеет целый ряд весомых преимуществ, именно поэтому такой способ пользуется особой популярностью. В нашей публикации попытаемся выделить пять основных «плюсов» такого метода выполнения отделочных работ.

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#1 Оперативное выполнение работы

Как показывает практика, скорость выполнение работ механическим способом более чем в 5 раз превышает традиционный способ штукатурки. Таким образом, вы значительно экономите драгоценное время. К примеру, для того, чтобы поштукатурить стену площадью 150 кв. м, понадобиться не более одного дня, следовательно:

Стены высохнут намного быстрее;

Вы сможете гораздо раньше приступить к финишным работам.

#2 Значительная экономия

Если сравнивать два разных слоя штукатурки одинаковой толщины, первый с которых выполнен механическим способом, а второй – вручную, расход материала в первом случае ниже примерно на 50%. Следовательно, вы значительно экономите собственные деньги на приобретение отделочных материалов.

#3 Высокое качество отделочной смеси

Оборудования для машинной штукатурки во время работы обеспечивает однородность раствора, следовательно, смесь всегда буде качественной, что позволит наносить ее на стены равномерно, обеспечивая оптимальную адгезию.

#4 Усадка – отсутствует

Поскольку при машинной штукатурке раствор направляется на поверхность под давлением, это значительно повышает сцепление стройматериала со стеной, а также исключает усадку. Поэтому поштукатуренные стены после выполнения работ буду идеально ровными – без трещин и прочих дефектов.

#5 Улучшение звукоизоляционных свойств

Благодаря тому, что при механическом способе отделки стен можно использовать разнообразные современные строительные смеси, можно также ощутимо повысить шумо- и термоизоляционные свойства помещения. Это поможет создать оптимальный микроклимат в комнатах.

Подводя итог, отметим, что механический метод штукатурки стен полностью оправдал себя, поскольку экономит и время, и ресурсы, а также ощутимо ускоряет проведение как отделочных, так и ремонтных работ в целом.