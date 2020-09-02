Особенности ремонта пневматической подвески на иномарке

Основные причины и признаки поломки пневматической подвески на иностранном автомобиле: этапы и особенности ремонта пневмоподвески.
Пневмоподвеска, представляющая особый вариант конструкции подвески, входит в комплектацию легковых автомобилей и внедорожников. Ее главная функциональная особенность состоит в возможности проведения регулировки высоты клиренса непосредственно водителем автомобиля. Это дает возможность подстроить машину под специфические условия дорожного покрытия и облегчить процесс управления ею.
Особенности эксплуатации пневматической подвески
Пневматическая подвеска имеет свои специфические особенности, о которых следует помнить в процессе эксплуатации и ремонта. Основная задача агрегата заключается в обеспечении удобства при перевозке грузов.
Вначале его устанавливали только на заднюю ось, но со временем получила распространение практика проведения монтажа и на передней оси. Это значительно повышает устойчивость и управляемость автомобиля.
Однако для пневмоподвески характерны некоторые недостатки:
- Открытая система очень быстро поддается загрязнению, поэтому специалисты советуют осуществлять промывку пневмобаллонов при каждом мытье машины;
- Если опустилась хотя бы одна рессора, это может стать причиной поломки компрессора и, как следствие, повлечь дорогостоящий ремонт.
Правильная эксплуатация пневмоподвески заключается в проведении обязательного регулярного технического осмотра с целью выявления возможных неисправностей. При их выявлении следует незамедлительно обращаться за помощью к профессионалам из автосервиса, - только так можно избежать дорогостоящей замены всей системы.
Причины выхода из строя пневмоподвески
Наиболее распространенными причинами выхода из строя пневмостойки любой модели автомобиля является:
- Неисправность датчика, компрессора или клапанов;
- Замыкание или обрыв электропроводки, вызванные износом либо повреждением изоляционного слоя;
- Возникновение проблем с гидравлической системой;
- Разгерметизация системы вследствие полученного механического повреждения;
- Механические поломки других деталей и комплектующих агрегата.
Чаще всего приходят в неисправность пневмобаллоны. Это обуславливается тем фактом, что они поддаются интенсивной нагрузке и снаружи (особенно это актуально для открытых систем), и изнутри. Качество дорожного покрытия, перепады температуры и влажности в осенне-зимний период, наличие на дорогах большого количества реагентов, - всё это разрушает корпус детали. Подобная ускоренная потеря рабочих характеристик данной запчасти приводит к тому, что пневмобаллон приходится заменять на новый. Ознакомиться с каталогом пневмобаллонов для иномарок можно на https://www.pnevmadoc.com.ua/catalog.
Если не обращать внимания на появление первых признаков неисправности, то это чревато повреждением компрессора, который является главным узлом всей системы. Его ремонт и замена могут обойтись в круглую сумму.
Основные этапы и особенности ремонта пневмоподвески на иностранном автомобиле
Реставрацию пневмоподвески на иностранном авто можно условно разделить на следующие этапы:
- Проведение диагностики и визуального осмотра;
- Демонтаж и калибровка деталей и комплектующих системы, которые нуждаются в ремонте;
- Замена пневморукава, пневмоподушек и других запчастей, которые пришли в негодность;
- Диагностика и тестирование автомобиля после ремонта.
Также при необходимости выполняют усиление пневмостоек. Очень важно проведение подобных работ доверять проверенным и опытным мастерам в специализированных и надежных автосервисах, так как на разных марках авто устанавливаются разные пневматические элементы с характерными особенностями функционирования.
Только профессиональный мастер сможет учесть все особенности конкретной марки машины, а наличие современного оборудования станет залогом качественного проведения диагностики и ремонта пневмоподвески.