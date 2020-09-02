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Особенности ремонта пневматической подвески на иномарке

Основные причины и признаки поломки пневматической подвески на иностранном автомобиле: этапы и особенности ремонта пневмоподвески.

Пневмоподвеска, представляющая особый вариант конструкции подвески, входит в комплектацию легковых автомобилей и внедорожников. Ее главная функциональная особенность состоит в возможности проведения регулировки высоты клиренса непосредственно водителем автомобиля. Это дает возможность подстроить машину под специфические условия дорожного покрытия и облегчить процесс управления ею.

Особенности эксплуатации пневматической подвески

Пневматическая подвеска имеет свои специфические особенности, о которых следует помнить в процессе эксплуатации и ремонта. Основная задача агрегата заключается в обеспечении удобства при перевозке грузов.

Вначале его устанавливали только на заднюю ось, но со временем получила распространение практика проведения монтажа и на передней оси. Это значительно повышает устойчивость и управляемость автомобиля.

Однако для пневмоподвески характерны некоторые недостатки:

  • Открытая система очень быстро поддается загрязнению, поэтому специалисты советуют осуществлять промывку пневмобаллонов при каждом мытье машины;
  • Если опустилась хотя бы одна рессора, это может стать причиной поломки компрессора и, как следствие, повлечь дорогостоящий ремонт.

Правильная эксплуатация пневмоподвески заключается в проведении обязательного регулярного технического осмотра с целью выявления возможных неисправностей. При их выявлении следует незамедлительно обращаться за помощью к профессионалам из автосервиса, - только так можно избежать дорогостоящей замены всей системы.     

Причины выхода из строя пневмоподвески

Наиболее распространенными причинами выхода из строя пневмостойки любой модели автомобиля является:

  • Неисправность датчика, компрессора или клапанов;
  • Замыкание или обрыв электропроводки, вызванные износом либо повреждением изоляционного слоя;
  • Возникновение проблем с гидравлической системой;
  • Разгерметизация системы вследствие полученного механического повреждения;
  • Механические поломки других деталей и комплектующих агрегата.

Чаще всего приходят в неисправность пневмобаллоны. Это обуславливается тем фактом, что они поддаются интенсивной нагрузке и снаружи (особенно это актуально для открытых систем), и изнутри. Качество дорожного покрытия, перепады температуры и влажности в осенне-зимний период, наличие на дорогах большого количества реагентов, - всё это разрушает корпус детали. Подобная ускоренная потеря рабочих характеристик данной запчасти приводит к тому, что пневмобаллон приходится заменять на новый. Ознакомиться с каталогом пневмобаллонов для иномарок можно на https://www.pnevmadoc.com.ua/catalog.

Если не обращать внимания на появление первых признаков неисправности, то это чревато повреждением компрессора, который является главным узлом всей системы. Его ремонт и замена могут обойтись в круглую сумму. 

Основные этапы и особенности ремонта пневмоподвески на иностранном автомобиле

Реставрацию пневмоподвески на иностранном авто можно условно разделить на следующие этапы:

  1. Проведение диагностики и визуального осмотра;
  2. Демонтаж и калибровка деталей и комплектующих системы, которые нуждаются в ремонте;
  3. Замена пневморукава, пневмоподушек и других запчастей, которые пришли в негодность;
  4. Диагностика и тестирование автомобиля после ремонта.

Также при необходимости выполняют усиление пневмостоек. Очень важно проведение подобных работ доверять проверенным и опытным мастерам в специализированных и надежных автосервисах, так как на разных марках авто устанавливаются разные пневматические элементы с характерными особенностями функционирования.

Только профессиональный мастер сможет учесть все особенности конкретной марки машины, а наличие современного оборудования станет залогом качественного проведения диагностики и ремонта пневмоподвески. 

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