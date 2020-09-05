Мужская обувь — то, что определяет гардероб настоящего мужчины

Мужская обувь — стильная, удобная и качественная



Мир fashion стремительно развивается и меняется с каждым днем. Всегда оставаться в тренде бывает сложно, но это вполне реально. На что нужно смотреть при выборе обуви, какой продукт действительно высококачественный и как это определить, где купить стоящую пару и с чем комбинировать разные изделия? Это и не только в данной статье.



Классная мужская обувь: как выбрать?

Здесь существуют несколько неписанных правил для подбора:



Внимательно изучите свой гардероб, преобладающий стиль в одежде и основные модели. Так вы сможете определиться с максимально практичной парой, которая будет гармонично смотреться с образами из вашей личной коллекции.

При походе в магазин или онлайн-шопинге обращайте внимание на состав, ведь если вы хотите приобрести качественную повседневную обувь, то желательно выбирать изделия из натурального материала. В спортивных моделях часто используются высокотехнологичные материалы, которые способны предотвращать усталость и благоприятно влиять на продуктивность. Поэтому, выбирая новую пару, обязательно узнайте о ее особенностях у консультантов, ведь можете упустить подходящую вам модель.

Дизайн и эстетические свойства продукции имеют существенное значение в покупке чего-либо. Выберите 3-4 пары в разных стилях и цветах, чтобы вы могли собирать образы на все случаи жизни.

Остановитесь, например, на следующих вариантах:

туфли (дерби, оксфорды, монки) для официально-деловых мероприятий;

белые кроссовки для спортивных и casual-луков;

шлепанцы или эспадрильи для летних легких образов;

Следовательно, ваш гардероб будет разнообразным и вы каждый день сможете создавать новые луки для различных поводов.



Немаловажным есть еще один момент: отдайте предпочтение проверенным фирмам, чьи имена известны в мире моды, а также обладают хорошей репутацией на рынке и считаются надежными. Обращайте внимание на следующие факторы: материал, покрытие, комфорт, цена. Возможно, такая обувь будет стоить недешево, но с правильным уходом она будет служить вам не один сезон.



При подборе одежды важно соблюдать главное правило — одинаковые стили, родственные оттенки. Такой look будет выглядеть гармонично и элегантно.



Сегодня многие магазины предлагают фирменную обувь от знаменитых производителей, и Ultrashop — не исключение. Широкий выбор, всемирно известные бренды, соответствие цены качеству, а также отменное настроение от шопинга вам обеспечены. В современном интернет-магазине представлена продукция от таких брендов как Levi’s, Guess, Superdry, HUGO, BOSS, Karl Lagerfeld и Baldinini. Каждая торговая марка отличается уникальным стилем и атмосферой, поэтому ценители прекрасного смогут найти что-то для себя.