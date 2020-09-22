Какие настольные игры сейчас популярны?

Настолки для компании – игры, которые помогут весело и со смыслом провести свой досуг с друзьями. Вместе с магазином Good Games разберем, какие настольные игры сейчас в рейтинге и чем они отличаются от настолок 2000-х.

Отличие современных настольных игр от 2000-х

Когда речь заходит об интересных настолках, многие сразу представляют «Монополию» или «Мафию». Однако игровая индустрия сделала шаг вперед и настолки наших дней стали глубже и продуманнее, чем их предшественники. Какие их основные отличия:

Как правило, в современных настольных играх нет игровых денег, как это было в Монополии. Если раньше участник мог выбыть из игры до ее окончания по причине разорения, то сейчас все участники задействованы в процессе до финала игры.

В новых играх удача и случай не являются решающим фактором для выигрыша. Раньше большую роль играли цифры, которые выпадали на кубике, тем самым предопределяя ход игрока. Сейчас решающую роль в победе играет смекалка, сообразительность и ловкость. (В каждой игре ценятся свои качества).

Актуальная фишка – игры по фильмам. Среди наиболее популярных можно отметить «Игра Престолов» Game of Thrones, Тор: Рагнарек, Star Wars: Imperial Assault и пр.

Настольные игры по компьютерным играм - еще одна особенность наших дней. Теперь персонажи и сюжетные линии из виртуальной онлайн жизни смело перекочевывают в живую настольную игру.

Актуальные тенденции для любителей веселого досуга в компании друзей – это зарубежные настольные игры. Часто настоящие ценители настолок покупают горячие новинки на языке оригинала до появления адаптированной версии с переводом. Отдавая предпочтение зарубежным играм, можно идти в ногу со временем и не отставать от игровой индустрии.

Настолки по мотивам книг и фильмов - фишка современного общества

Для любителей литературы и кинематографа, в особенности его приключенческого жанра, придумали настольные игры по сюжетным линиям из книг и фильмов.

Теперь можно отправиться в путешествие вместе с пиратами Карибского моря в одноименной настольной игре или дойти до финиша, преодолевая множество препятствий в «Джуманджи». А может быть, вы захотите объехать весь мир за 80 дней, как это сделали герои романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней».

Какие настолки пришли с зарубежья?

Настольные игры появились еще много веков назад, они распространялись на разные страны и континенты. Какие основные настольные игры мира и кто их придумал?

Домино пришло в Европу из Китая и Индии. Изобретение первых игральных карт приписывают жителям Китая и Кореи. Индусы еще в V-VI веках до н.э. играли в чатурангу, которая являлась прототипом привычных нам шахмат.

Современные настольные игры приходят к нам из-за рубежа: Англии, Франции, Германии, Польши. Новинки на языке оригинала можно приобрести в магазине настолок Good Games.

По материалам: https://ggwp.com.ua/