Красивая улыбка без жертв

Сегодня элайнеры – это современное решение, заключающееся в лечении неправильного прикуса. Прозрачные съёмные накладки представляют собой практически незаметный ортодонтический аппарат, который создает красивую улыбку с ровными зубами. Они идеально подходят для индивидуальных потребностей пациента, а конечный результат лечения можно увидеть в самом начале, благодаря планированию в компьютерной программе.

Основные показания для установки элайнеров:

кривые зубы;

промежутки между зубами;

перекрестный прикус;

глубокий прикус.

Принцип действия

Выравнивание зубов капами - это инновационный метод, который обеспечит максимально комфортное лечение и отличный результат за достаточно короткое время.

Как это работает? Все просто! После консультации со специалистами стоматологической клиники «Династия» и снятия слепков зубов, пациент лечебного учреждения получает пакет собственных прозрачных накладок, которые можно надевать и снимать в любой момент. Каждые 7-14 дней необходимо переключаться на новый набор для постепенного выпрямления зубов.

Лечение с помощью этого типа устройств требует ношения элайнеров около 22 часов в день. Их можно снять для гигиенических целей – чистка зубов или самого элайнера. Из-за отсутствия постоянного крепления они позволяют правильно чистить зубы, пользоваться зубной нитью. Накладки следует менять каждые 1-2 недели по решению врача ортодонта.

Исцеляют ли прозрачные элайнеры неправильный прикус

Оверлейное лечение - это современная медицинская процедура, используемая прогрессивными ортодонтами по всему миру. Невидимые капы - безопасный и проверенный метод лечения неправильного прикуса, который врачи успешно применяют уже 18 лет. Благодаря точной системе трехмерного планирования с помощью компьютерной техники результаты очень предсказуемые. Дефект быстро исправляется, а болевые ощущения, связанные с перемещением зуба, сводятся к минимуму.

Элайнеры практически невидимы, индивидуально подбираются к форме и размеру зубов пациента, поэтому при их установке нет раздражения десен и щек.

Преимущества элайнеров

К основным преимуществам можно отнести:

удобство использования - капы индивидуально подбираются под зубы пациента, их очень легко надевать и снимать без ощутимого дискомфорта;

гигиена - легко поддерживать соответствующий уровень гигиены полости рта, используя накладки (для тщательной чистки зубов требуется только удалить накладку и почистить или промыть зубы).

быстрые результаты - использование элайнеров приносит видимые результаты за короткий промежуток времени, кроме того, стоит помнить о минимальных контрольных визитов к врачу стоматологу, что экономит свободное время;

предсказуемость - эффекты лечения легко предсказать, потому что весь процесс запланирован в компьютерной программе;

точность - накладки создаются индивидуально для каждого пациента, благодаря чему они очень медленно выравнивают прикус и зубы возвращаются на свое место;

можно удалить в любой момент;

эстетическая привлекательность благодаря прозрачности накладок;

отсутствие металлических элементов, которые могут вызвать чувствительность и дискомфорт (иногда и болевые ощущения);

возможность проверить положение зубов на 3D-моделях (эффект до и после) перед началом ортодонтического лечения.

Красивая улыбка без жертв – реальная возможность каждого посетителя стоматологической клиники. Выбирайте правильное лечение и получайте ровные зубы в самые короткие сроки.