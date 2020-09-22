Кем можно устроиться за границей без знания иностранного языка

Когда найти работу с достойной зарплатой в Украине не получается, приходится искать другие варианты. Кто-то работает удаленно, другие устраиваются сразу на несколько должностей, жертвуя своим свободным временем и здоровьем. Некоторые ищут работу за границей, так как выгодный курс позволяет особо не напрягаться и при этом получать хорошие деньги. Многих в свою очередь пугает такой опыт из-за отсутствия знаний иностранного языка, но он не так уж и нужен. В Польше, например, старшее поколение свободно понимает русский, в других странах Европы можно спокойно пользоваться переводчиком.

Поиск через доступные ресурсы

Для поиска вакансий лучше использовать русскоязычные ресурсы. При этом перед вами должна быть не сомнительная страница в социальных сетях, а полноценный сайт. Тогда можно будет говорить об ответственном подходе и размещении действительно актуальной информации на данный момент. Важно ознакомиться также с правилами въезда в ту или иную страну. Оформлением разрешения занимается работодатель, который нуждается в более дешевой рабочей силе и готов предоставить документальное подтверждение серьезности своих намерений.

Вот где можно посмотреть актуальные вакансии по Германии, а также оставить свое резюме, чтобы работодатель связался с вами самостоятельно – https://razem.work/rabota-v-germanii. Перечень самых популярных профессий без знания иностранного языка, на которые проводится фактически круглогодичный набор, выглядит так:

работник мясоперерабатывающего предприятия;

разнорабочий на ферму;

сварщик или слесарь на вагоноремонтые заводы;

в сферу строительства для демонтажных и отделочных работ;

работник на завод по производству мебели;

водитель погрузчика и крупной специализированной техники.

Другой раздел – это сезонная работа, которая тоже не требует знания языка и опыта. На нее устраиваются даже студенты, которые хотят за лето подкопить денег к новому учебному году. Лучше, чтобы вакансии разместило не агентство, которое берет деньги за свои услуги, а просто площадка с активными объявлениями. Данный сайт помогает сориентироваться среди вакансий, которые предлагаются без посредников, напрямую от работодателей. Многие компании готовы обеспечить персонал жильем и принять людей прямо сейчас. Потребность в кадрах с других стран всегда была, есть и будет, поскольку для нас 1000 евро в месяц это крайне приличная сумма денег, а для них доступная сумма оплаты, которую компании могут гарантировать каждому сотруднику.

Популярные вакансии

Больше всего предложений от Польши, но Германия и Чехия не отстает, постоянно наращивая рабочий потенциал и предлагая работу персоналу даже без знания иностранного языка. Достаточно будет минимального знания английского, в других случаях и вовсе – можно смело пользоваться переводчиками и ни о чем не переживать. По ссылке https://razem.work/rabota-v-evrope можно ознакомиться с вакансиями из Европы.

Предложения постоянно обновляются и дополняются, можно устроиться мастером по закупкам, швеей, разнорабочим на заводы разной направленности. Любая сфера деятельности, которая не предполагает прямого контакта с людьми, в принципе является потенциально открытой для рабочих без знания иностранного языка. Достаточно популярной является вакансия повара, но при этом многие компании требуют наличия опыта работы, не обязательно за границей.

Найти работу нынче можно не привязываясь к месту жизни или сфере деятельности, что очень удобно. Так что не нужно держаться за низкооплачиваемую работу в Украине, когда за рубежом так много подходящих вакансий.