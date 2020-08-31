 

Взять кредит в онлайне — можно ли доверять МФО?

Досуг Сегодня, 17:03100
Взять кредит в онлайне — можно ли доверять МФО?

Спасательный круг в виде микрокредитования многие украинцы привычно воспринимают как камень, который может утащить ко дну. На деле МФО станет надежным финансовым помощником для заемщиков, готовых соблюдать условия договора. 

 

В Украине система банковского кредитования развивается стремительными темпами, но за последние годы условия кредитования, предлагаемые банками и ломбардами, исчерпали себя. На фоне коронакризиса, пока банковские служащие режут лимиты по кредиткам, а ломбарды оценивают драгметаллы по цене в два раза ниже рыночной, идея взять кредит в МФО становится все более привлекательной. 

Судите сами: в микрокредитах получить средства могут все совершеннолетние украинцы сразу на банковскую карту, при этом ответ по заявке дают в течение 15-20 минут в любое время суток. Остается лишь один вопрос — можно ли доверять МФО, которые полностью ведут свою деятельность в онлайне?

Под эгидой НБУ

Долгое время микрокредитные компании, где можно взять денежный кредит до зарплаты на любые нужды, сохраняли неочевидный правовой статус из-за отсутствия законодательной базы. Но общественный запрос на микрозаймы за последние годы вырос настолько, что регулятор обязался решить вопрос с сервисами, формирующими огромную часть отечественного рынка кредитования. Как следствие — с 1 июля 2020 года микрокредиты перешли под контроль Нацбанка и уже предлагают взять кредит быстро по новым правилам. В числе новых принципов работы МФО — отказ от сокрытия реальной процентной ставки за сносками и мелким шрифтом.

Для тысяч украинцев, периодически нуждающихся в экстренной финансовой помощи, это нововведение является очень важным. Оно означает, что взять кредит онлайн на карту без отказа теперь можно без серьезных рисков. Главное — найти «своего» кредитора и трезво оценить платежные возможности при выборе суммы займа, чтобы в будущем не пришлось погашать штрафы за просрочку.

Кредиты в онлайне реальны

Несмотря на то, что правовой статус МФО, где можно взять быстро кредит за 20 минут, четко определен, некоторые заемщики относятся к данному виду услуг с недостаточной ответственностью, считая их «ненастоящими». Еще одна типичная ошибка клиентов микрокредитов кроется в том, что они неправильно оценивают свои финансовые возможности, как следствие — возвращают деньги позже, чем предусмотрено условиями договора, а потому оплачивают не только тело займа и проценты, но и пеню. 

Для желающих взять кредит в займы в интернете доступен большой выбор кредиторов и отличный сервис. Но чтобы пользоваться услугами кредитования комфортно, еще на этапе подписания договора следует уточнять размер процентной ставки и порядок действия в случае просрочки. 

Большинство микрокредитных компаний предоставляют возможность не только быстро взять деньги в кредит в Украине, но и идут навстречу клиентам, попавшим в сложную финансовую ситуацию. По словам Ксении Полторацкой, эксперта популярного сервиса микрокредитования MyCredit, «сроки и сумма займов рассчитываются таким образом, чтобы клиент смог спокойно перекрыть разрыв в бюджете и при этом не оставаться должником долгое время. Заемщикам, которые не готовы внести оплату по договору в срок, MyCredit предлагает избежать штрафов, подключив услугу пролонгации (для этого нужно оплатить сумму накопившихся процентов), или воспользоваться трехдневным грейс-периодом, когда пеня не начисляется». 

Сомнений не остается: МФО можно  взять кредит онлайн на карту в Украине — без очередей, заполнения длинных анкет и ожиданий. Это просто, удобно и не повлечет каких либо проблем. Единственное, о чем нужно помнить — все полученные деньги придется вернуть, ведь онлайн-кредиты более чем реальны.

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