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Досуг Сегодня, 11:5062
Как выбрать и установить кондиционер: советы от экспертов

Кондиционер позволяет регулировать микроклимат в помещении. Особенно он незаменим в летний период, когда температура воздуха может подняться до 30 градусов. 

Магазин кондиционеров в Киеве

предлагает огромный выбор оборудования на любой вкус и кошелек.

Выбираем кондиционер

Существует несколько видов кондиционеров. Модель люди выбирают в зависимости от свободного места и предпочтений.

Настенные кондиционеры

не занимают много места, так как закрепляются над помещением. Это оптимальный и самый распространенный вариант, который подходит многим. 

Мобильные кондиционеры обладают особым преимуществом: их можно переносить из одного помещения в другое. Они не закрепляются на конкретном месте, а просто ставятся на пол. 

Оцените помещение: площадь, на какую сторону выходят окна, назначение комнаты. От этого зависит, какая мощность кондиционера необходима для обеспечения оптимальной температуры в летний период. Учитывайте также источники тепла, количество людей, которые чаще всего находятся в потенциальном месте установки охлаждающей системы.

Установка кондиционера

Не стоит пытаться установить кондиционер самостоятельно. Без определенных знаний и оборудования, сделать это практически невозможно. 

Установка и монтаж кондиционеров

- это дело квалифицированного мастера. 

Существуют определенные риски при самостоятельной попытке монтажа:

  • Неправильная фиксация, которая приведет к падению кондиционера.
  • При установке внешнего блока можно неправильно сделать отверстие в стене. К тому же, существует риск повреждения трубопровода хладагента. 
  • В худшем случае, можно серьезно повредить установку полностью, и ремонт будет невозможен. Придется приобретать все заново. 

Экономия здесь неуместна. 

Очень важно проявить точность и аккуратность в монтаже охладительной системы. Сделать все замеры, выбрать оптимальное место, где будет зафиксировано устройство.

Опытный мастер без труда сможет установить кондиционер в квартире за несколько часов. При обращении в проверенную фирму, можно также получить гарантию на монтажные работы. 

Правильно установленный кондиционер будет радовать жителей квартиры легкой прохладой долгие годы. 

Не нужно также забывать ухаживать за техникой, периодически протирая ее от пыли. Раз в год кондиционер необходимо заправлять и устраивать глобальную чистку (для этого можно вызвать мастера).

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Теги: news, Новости, Украина, Кондиционер, 7dniv, 7dnivinfo  
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