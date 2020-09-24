Цвет камня и его влияние на человека

Эксперты в области литотерапии о влияния цветов на характер и самочувствие человека говорят, что тот или иной камень оказывает вполне определенное воздействие. Если хотите найти свой вариант и носить талисман максимально эффективно, нужно его правильно выбрать. Всегда обращайте внимание на оттенок минерала, это очень важный показатель.

Мы рекомедуем купить камень гранат - он активизирует защитные силы организма, предотвращает болезни и прочие неприятности. В Древней Индии красные камушки считались источниками тепла и света. А еще они лечат вызванные повышенной влажностью и сильным ветром заболевания. Представители разных народностей верят, что энергия оказывает стимулирующее влияния на нервные ткани, костный мозг. Красный запускает активное кровообращение, усиливает работу сердца, разгоняет кровь, эффективен от некоторых дерматологических заболеваний.

Минералы оранжевого оттенка раскрепощают, делают отношение людей друг к другу более терпимым, укрепляют силу воли. Еще данному цвету всегда приписывали способность эффективно восстанавливать мышечные, нервные ткани. Будут полезными оранжевые камни при патологиях легких, ЖКХ и селезенки.

Желтый имеет тонизирующий эффект, стимулирует работу ЦНС, органов зрения, улучшает умственные способности. Если спокойно созерцать его, можно достичь внутреннего баланса. А еще желтый очищает, успокаивает, лечит широкий перечень кожных заболеваний, бессонницу, стимулирует аппетит. Зеленые камни – это отражение самой природы, бессмертия. Они укрепляют защитные силы организма, устраняют аритмию, тонизируют психику, стабилизируют давление, повышают остроту зрения, усиливают остроту мыслей. Зеленый создает ощущение равновесия, мира, прохлады, свежести и безопасности.

Голубой – цвет общения, эмоциональности, легкости, чистоты, воздушности. Голубой цвет уравновешивает энергичных, смелых людей, защищает их от совершения неправильных, необдуманных вещей. Синий укрепляет жизненные силы организма, восстанавливает нервную систему, повышает концентрацию мыслей, помогает в борьбе с лихорадками и инфекциями.

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