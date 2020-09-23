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Досуг Сегодня, 17:08101
Amis et compagnie – лучший курс для изучения французского

Важность изучения иностранных языков в современном мире трудно переоценить. Одним из популярных и востребованных считается французский, именно поэтому многие ученики средних школ отдают предпочтение изучению именно этого языка.

Но чтобы овладеть иностранным языком, включая и французский, недостаточно иметь желание и хорошего учителя. Стоит также позаботиться и о качественных учебниках и прочих рабочих материалов, которые значительно упростят и ускорят процесс изучения.

Одним из лучших курсов по изучению французского языка является серия Amis et compagnie, разработанная довольно известным автором Коллет Самсон. Данный курс создан для учеников 5 -8 классов средних учебных заведений и специализированных языковых школ. Серия включает:

  • Книгу для преподавателя и учебник для учащегося;
  • Рабочую тетрадь и ресурсы для интерактивной доски;
  • Аудио-диски.

Подробнее о курсе Amis et compagnie

Как уже упоминалось, Amis et compagnie – это целый курс для изучения французского языка, который состоит из нескольких книг, учебников, рабочих материалов и аудиодисков.

Итак, книга для учителя включает полезные советы по выполнению учеником предусмотренных курсом заданий, материалы для копирования и почую информацию, а также несколько уникальных идей, помогающих активизировать учебный процесс, сделать его интересным и продуктивным.

Учебник для учащегося включает двенадцать юнитов, каждый из которых, в свою очередь, состоит из 4-х уроков.

Первый урок предусматривает изучение языка с помощью героев комиксов, что позволяет вводить новую лексику и предоставлять ученику упражнения для лучшего усвоения пройденного материала.

Второй и третий урок предусматривают разнообразные задания, помогающие более глубоко изучить лексику, включая диалоги.

Четвертый урок состоит из отрывков известных классический произведений. Весь материал подан в форме разноцветных комиксов, позволяющих изучить не только лексику, но также грамматику и фонетику. Помимо этого, используя данные материалы, ученики смогу запросто поставить пьесу как непосредственно в классе, так и в школьном театре.

Более того, учебник включает справочник по грамматике, список изучаемой лексики, а также советы по эффективному изучению языка и прочую полезную информацию.

Рабочая тетрадь – это разнообразные задания, способствующие лучшему освоению материала, а также тесты для проверки знаний. Помимо этого, тетрадь включает личное портфолио, позволяющее ученику самостоятельно мониторить учебный прогресс, а также интересные игры, проекты и исследования.

Что же касается аудио-диска, на нем записаны все задания к учебнику, а также песни и фрагменты произведений.

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Досуг

Amis et compagnie – лучший курс для изучения французского
Amis et compagnie – лучший курс для изучения французского
Важность изучения иностранных языков в современном мире трудно переоценить. Одним из популярных и востребованных считается французский, именно поэтому многие ученики средних школ отдают предпочтение изучению именно этого языка.
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