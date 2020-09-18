Душевые кабины: ТОП-3 модели на Santehroom.com

Отличной альтернативой традиционным ваннам являются душевые кабины. Они компактны, практичны, идеально подходят для активных людей, а также станут оптимальным вариантом для ванной комнаты с ограниченным пространством.

Поскольку сейчас душевые кабины доступны в широком разнообразии, порой, выбрать достойный вариант достаточно сложно. Именно поэтому мы подготовили для вас тройку самых топовых душевых кабинок, которые можно прибрести в интернет-магазине Santehroom.

Кстати, главная сайта включает витрину с разнообразными товарами, то есть здесь вы сразу же сможете приобрести не только душевые кабины, но также и насосные станции, смесители, унитазы, умывальники и прочую сантехнику – по доступным ценам и доставкой по Украине.

№1 Душевая кабина BRAVO WISLA 90W

Данная модель выполнена с учетом существующих норм и стандартов, имеет полукруглую форму и раздвижные двери. Высота поддона составляет 13 см. Душевая кабина отличается компактными размерами, долговечностью, простотой в уходе и наличием на дверях закаленного стекла толщиной 4 мм и силиконового магнитного уплотнителя, обеспечивающего полную герметичность. Более того, благодаря современному дизайну модель идеально впишется в интерьер ванной комнаты.

№2 Душевой бокс BRAVO REGA L120BL

Невероятно стильная и практична модель душевой кабины, которая, несомненно, станет идеальным выбором для вашей ванной комнаты. Бокс получил 13-сантиметровый поддон с ABS пластика, раздвижные двери с закаленным стеклом, а также алюминиевый профиль. Среди ключевых преимуществ BRAVO REGA отметим:

Современный дизайн;

Высокое качество выполнения и долговечность;

Простоту в чистке;

Наличие эффекта тропического душа;

Асимметрическую форму;

Компактные размеры.

Помимо этого, изделие имеет крышу и довольно компактные общин размеры, которые составляют 215х120х80 см.



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№3 Душевой бокс BRAVO SAN L90F

Если вы высоко цените компактность, практичность и функциональность, душевая кабина BRAVO SAN – именно то, что вам нужно. Изделие имеет полукруглую форму, пластиковый поддон и прочный алюминиевый профиль. Модель отличается высочайшим качеством, высокими эксплуатационными характеристиками, ощутимой экономией воды и отменной герметичностью. Такой бокс не только станет отличным дополнением вашей ванной комнаты, но позволит во время принятия душа хорошенько расслабиться, повысить уровень энергии, убрать стресс и усталость.