 

Душевые кабины: ТОП-3 модели на Santehroom.com

Досуг Сегодня, 12:4884
Душевые кабины: ТОП-3 модели на Santehroom.com

Отличной альтернативой традиционным ваннам являются душевые кабины. Они компактны, практичны, идеально подходят для активных людей, а также станут оптимальным вариантом для ванной комнаты с ограниченным пространством.

Поскольку сейчас душевые кабины доступны в широком разнообразии, порой, выбрать достойный вариант достаточно сложно. Именно поэтому мы подготовили для вас тройку самых топовых душевых кабинок, которые можно прибрести в интернет-магазине Santehroom.

Кстати, главная сайта включает витрину с разнообразными товарами, то есть здесь вы сразу же сможете приобрести не только душевые кабины, но также и насосные станции, смесители, унитазы, умывальники и прочую сантехнику – по доступным ценам и доставкой по Украине.

№1 Душевая кабина BRAVO WISLA 90W

Душевые кабины: ТОП-3 модели на Santehroom.com

Данная модель выполнена с учетом существующих норм и стандартов, имеет полукруглую форму и раздвижные двери. Высота поддона составляет 13 см. Душевая кабина отличается компактными размерами, долговечностью, простотой в уходе и наличием на дверях закаленного стекла толщиной 4 мм и силиконового магнитного уплотнителя, обеспечивающего полную герметичность. Более того, благодаря современному дизайну модель идеально впишется в интерьер ванной комнаты.

№2 Душевой бокс BRAVO REGA L120BL

Душевые кабины: ТОП-3 модели на Santehroom.com

Невероятно стильная и практична модель душевой кабины, которая, несомненно, станет идеальным выбором для вашей ванной комнаты. Бокс получил 13-сантиметровый поддон с ABS пластика, раздвижные двери с закаленным стеклом, а также алюминиевый профиль. Среди ключевых преимуществ BRAVO REGA отметим:

  • Современный дизайн;
  • Высокое качество выполнения и долговечность;
  • Простоту в чистке;
  • Наличие эффекта тропического душа;
  • Асимметрическую форму;
  • Компактные размеры.

Помимо этого, изделие имеет крышу и довольно компактные общин размеры, которые составляют 215х120х80 см.

К слову говоря, данные товары, как и многую другую продукцию для ванной комнаты, можно найти и заказать, посетив раздел сантехника интернет-магазина Santehroom.

№3 Душевой бокс BRAVO SAN L90F

Душевые кабины: ТОП-3 модели на Santehroom.com

Если вы высоко цените компактность, практичность и функциональность, душевая кабина BRAVO SAN – именно то, что вам нужно. Изделие имеет полукруглую форму, пластиковый поддон и прочный алюминиевый профиль. Модель отличается высочайшим качеством, высокими эксплуатационными характеристиками, ощутимой экономией воды и отменной герметичностью. Такой бокс не только станет отличным дополнением вашей ванной комнаты, но позволит во время принятия душа хорошенько расслабиться, повысить уровень энергии, убрать стресс и усталость.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Душевая, 7dniv, 7dnivinfo  
Автоматические гаражные ворота. Виды управления и приводов
Автоматические гаражные ворота. Виды управления и приводов
Душевые кабины: ТОП-3 модели на Santehroom.com
Душевые кабины: ТОП-3 модели на Santehroom.com
Гороскоп на сегодня (27.09.20)
Гороскоп на сегодня (27.09.20)
Какие сегодня праздники, события - 27 Сентября
Какие сегодня праздники, события - 27 Сентября
Amis et compagnie – лучший курс для изучения французского
Amis et compagnie – лучший курс для изучения французского
Цвет камня и его влияние на человека
Цвет камня и его влияние на человека
Как выбрать и установить кондиционер: советы от экспертов
Как выбрать и установить кондиционер: советы от экспертов
Как открыть интернет-магазин одежды? Пошаговая инструкция
Как открыть интернет-магазин одежды? Пошаговая инструкция
Взять кредит в онлайне — можно ли доверять МФО?
Взять кредит в онлайне — можно ли доверять МФО?
Кем можно устроиться за границей без знания иностранного языка
Кем можно устроиться за границей без знания иностранного языка
Красивая улыбка без жертв
Красивая улыбка без жертв
Когда следует менять аккумулятор в автомобиле
Когда следует менять аккумулятор в автомобиле

Новости по теме

ТОП-3 авторских столов из массива от компании Woodwerk
ТОП-3 авторских столов из массива от компании Woodwerk
18-сен-2020, 13:15
Барные стулья для ресторанов и кафе – украшение любого интерьера
Барные стулья для ресторанов и кафе – украшение любого интерьера
5-сен-2020, 10:50
Выбираем качественный женский свитер
Выбираем качественный женский свитер
2-сен-2020, 15:21
Выбираем модное женское пальто в интернет-магазине LeBoutique
Выбираем модное женское пальто в интернет-магазине LeBoutique
25-авг-2020, 17:25
Игральные карты: разновидности и особенности
Игральные карты: разновидности и особенности
17-авг-2020, 19:00

Последние новости

14:37
События
Стянули военных и ограничили движение в центр Минска
14:36
События
О состоянии здоровья курсанта выжившего в катастрофе Ан-26 рассказали в Минобороны
14:34
События
Вчера во время протестов в Беларуси задержали 150 человек
14:33
События
Тихановская обратилась к белорусам в 50-ый день протестов
12:46
События
8 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса за сутки открыли
12:45
События
Военное положение из-за обострения на фронте объявили в Карабахе
12:38
События
В Нагорном Карабахе Азербайджан пошел в наступление
12:36
События
Военное положение ввела Армения
10:59
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (27.09.20)
10:57
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 27 Сентября
10:53
Спорт
Третий бой за титул чемпиона мира проиграл Деревянченко
10:50
События
На санкции отреагировал глава МИД Беларуси в ООН
10:48
События
107 населенных пунктов в Украине обесточены из-за непогоды
10:47
События
О ситуации в Беларуси высказался Макрон
10:45
События
В США на 18 млн долларов за искажение данных о продажах оштрафовали BMW
10:41
События
Боевиков с повязками "СЦКК" на участках разведения заметили в ОБСЕ
10:17
События
Какой будет платформа по деоккупации Крыма рассказали в МИД
10:11
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 сентября 2020
Вчера, 2020-09-26
22:26
Политика
Ермак призвал ТКГ встречаться чаще
22:25
События
Помощь в деле АН-26 Франция предложила Украине

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 сентября 20204478
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 сентября 20203443
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 сентября 20201934
Как и зачем Зеленский поселил детей-сирот в палатках около своей госдачи рассказал Кулеба695
Ляшко заявил что Украина может пойти на национальный локдаун и до 25 октября317
"Народная инаугурация" Тихановской готовится в Беларуси276
Украинских пользователей "ВКонтакте" возьмут на учет полиции заявил Данилов258

Досуг

Автоматические гаражные ворота. Виды управления и приводов
Автоматические гаражные ворота. Виды управления и приводов
Автоматические гаражные ворота - это исключительное удобство, а также возможность минимизировать физическую нагрузку. Большинство автовладельцев, как правило, занятые люди, для которых время бесценный ресурс и его бессмысленная трата, является непозволительной роскошью.
Сегодня, 14:2633
Душевые кабины: ТОП-3 модели на Santehroom.com
Душевые кабины: ТОП-3 модели на Santehroom.com
Отличной альтернативой традиционным ваннам являются душевые кабины. Они компактны, практичны, идеально подходят для активных людей, а также станут оптимальным вариантом для ванной комнаты с ограниченным пространством.
Сегодня, 12:4886
Amis et compagnie – лучший курс для изучения французского
Amis et compagnie – лучший курс для изучения французского
Важность изучения иностранных языков в современном мире трудно переоценить. Одним из популярных и востребованных считается французский, именно поэтому многие ученики средних школ отдают предпочтение изучению именно этого языка.
Вчера, 17:08163
Цвет камня и его влияние на человека
Цвет камня и его влияние на человека
Эксперты в области литотерапии о влияния цветов на характер и самочувствие человека говорят, что тот или иной камень оказывает вполне определенное воздействие.
Вчера, 15:37113
Как выбрать и установить кондиционер: советы от экспертов
Как выбрать и установить кондиционер: советы от экспертов
Кондиционер это настоящее спасение в жаркую погоду. Главное - правильно его подобрать.
Вчера, 11:50121
Как открыть интернет-магазин одежды? Пошаговая инструкция
Как открыть интернет-магазин одежды? Пошаговая инструкция
Сейчас многие оптовые компании имеют сайт, на котором можно ознакомиться с ассортиментом, например, kropiva.com.ua - официальный сайт интернет-магазина “Кропива”.
Вчера, 09:40123

События

Стянули военных и ограничили движение в центр Минска
Стянули военных и ограничили движение в центр Минска
В воскресенье, 27 сентября, в центр Минска стянули военную технику и ограничили движение транспорта.
Сегодня, 14:3731
О состоянии здоровья курсанта выжившего в катастрофе Ан-26 рассказали в Минобороны
О состоянии здоровья курсанта выжившего в катастрофе Ан-26 рассказали в Минобороны
В Министерстве обороны рассказали о состоянии здоровья курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил в катастрофе военного самолета АН-26 под Харьковом. 
Сегодня, 14:3632
Вчера во время протестов в Беларуси задержали 150 человек
Вчера во время протестов в Беларуси задержали 150 человек
В субботу, 26 сентября, в Беларуси правоохранителями были задержаны 150 участников акций протеста.
Сегодня, 14:3431
Тихановская обратилась к белорусам в 50-ый день протестов
Тихановская обратилась к белорусам в 50-ый день протестов
Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к гражданам страны в 50-й день протестов.
Сегодня, 14:3331
8 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса за сутки открыли
8 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса за сутки открыли
За последние сутки полицейские в Украине открыли 8 уголовных дел, связанных с нарушениями избирательного процесса.
Сегодня, 12:4659
Военное положение из-за обострения на фронте объявили в Карабахе
Военное положение из-за обострения на фронте объявили в Карабахе
Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян ввел на территории непризнанной республики военное положение из-за обострения конфликта между Азербайджаном и Арменией.
Сегодня, 12:4556
7 Днів