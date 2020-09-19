Автоматические гаражные ворота. Виды управления и приводов

Автоматические гаражные ворота - это исключительное удобство, а также возможность минимизировать физическую нагрузку. Большинство автовладельцев, как правило, занятые люди, для которых время бесценный ресурс и его бессмысленная трата, является непозволительной роскошью. В этом обзоре рассказывается, какая автоматика для ворот предпочтительнее всего и какие есть способы управления.

Электроприводные ворота имеют явное преимущество перед обычными, так как отсутствует необходимость использования механических устройств запирания, однако они будут не лишними, при отключениях электроэнергии, которые часто происходят в нашем регионе. Однако, на данный момент существуют системы, которые при отключении электричества полностью блокируют ворота. В таких случаях попасть к своему автомобилю весьма проблематично. Но эта проблема решаема, с помощью установки системы разблокировки, благодаря чему можно открыть ворота вручную.

Также в некоторых комплектациях автоматики для ворот, имеется возможность подключения к резервному источнику питания, если таковой имеется в вашем доме.

Какие бывают способы управления автоматикой?

Управление с помощью кнопок

Здесь все просто. Есть кнопка открытия ворот, а есть кнопка закрытия. Обычно устанавливается в месте, неподалеку от самих ворот. Единственный минус - невозможно открыть ворота, не покидая своего автомобиля или уютного дома. Но в качестве резервного источника управления, просто необходим.

Дистанционное управление

Это самый распространенный вариант, благодаря своему удобству и минимуму движений. Для этого используется специальный пульт. Но здесь есть один достаточно весомый минус. Если пульт потерять, (а это происходит в самый неудобный момент), то ворота будет сложно открыть. Как раз для этого и пригодится резервный источник управления в виде кнопок.

Управление с помощью смартфона

Самый современный и модный способ управления автоматикой ворот. Применяет специальное приложение, которое работает с помощью сети интернет. Данный способ управления стоит несколько дороже других аналогов. Имеет тот же недостаток, что и дистанционное управление.

Какие бывают типы приводов?

Есть всего два вида приводов - рычажные и линейные. Как правило выбирают линейный привод, так как он более мощный. Рычажные рассчитаны на меньшую массу и при более увеличенных нагрузках, а также плохих погодных условиях, могут сломаться.