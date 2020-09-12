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Экспертная оценка квартиры

Оценка квартиры – это один из самых распространенных видов оценивания. Любое отчуждение квартиры предусматривает в обязательном порядке проведение оценки. Однако нужно помнить, что важную роль в этом вопросе играет специалист. Ведь именно от уровня его знаний и практического опыта зависит результат.

Оценка квартир в компании

Pareto

осуществляется не сложно. Ведь у них работает команда высококвалифицированных экспертов, которые за свою работу выполнили множество процедур оценивания разной сложности.

Однако перед тем, как обратиться к эксперту-оценщику, необходимо знать некоторые особенности данной процедуры.

Когда требуется проводить данный вид оценивания?

Как известно, оценка квартиры осуществляется в определенных ситуациях, а именно во время:

  • заключения договора купли-продажи или дарения;

  • перехода квартиры по наследству;

  • раздела квартиры или её части;

  • оформление имущества в качестве залога;

  • страхования;

  • вычисление размера арендной ставки.

Какие документы вам понадобятся?

Для того, чтобы заказать оценку квартиры, вы должны будете иметь следующие документы:

  • документ, который подтверждает то, что вы являетесь владельцем объекта;

  • технический паспорт БТИ;

  • паспорт владельца квартиры или того, кто заказывает оценку (если он является доверенной личностью).

Однако необходимо помнить, что цели и методы проведения оценивания могут влиять на этот перечень, из-за чего может потребоваться дополнительная документация.

От чего зависит рыночная стоимость квартиры?

Конечно же, каждая квартира имеет свою уникальную стоимость, которая зависит от ряда факторов и причин. Во время оценки квартиры эксперт обращает внимание на такие характеристики:

  1. Район. Это один из самых важных факторов, ведь местоположение объекта в большинстве случаев является причиной его покупки.

  2. Площадь квартиры.

  3. Расположение комнат и их количество.

  4. Тип и год постройки.

  5. Этаж, на котором находится квартира.

  6. Состояние отделки и ремонта.

  7. Инфраструктура и экология.

Кроме того, бывают случаи, когда покупатель делает акцент на какие-то особые характеристики объекта. Это также может повлиять на рыночную стоимость квартиры.

Экспертная оценка квартиры в компании Pareto

Как мы выяснили, осуществлять оценку квартиры лучше всего с помощью эксперта. Специалисты компании Pareto консультируют клиентов в любое удобное для них время, в том числе и в формате онлайн.

Сотрудничая с этой компанией, вы получите особые преимущества:

  • профессионализм каждого эксперта из команды;

  • прозрачность ценовой политики;

  • конфиденциальность личной информации клиентов;

  • экономия личного времени;

  • взаимосвязь с авторитетными компаниями по всей территории Украины.

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