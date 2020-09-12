Экспертная оценка квартиры

Оценка квартиры – это один из самых распространенных видов оценивания. Любое отчуждение квартиры предусматривает в обязательном порядке проведение оценки. Однако нужно помнить, что важную роль в этом вопросе играет специалист. Ведь именно от уровня его знаний и практического опыта зависит результат.
Оценка квартир в компании
осуществляется не сложно. Ведь у них работает команда высококвалифицированных экспертов, которые за свою работу выполнили множество процедур оценивания разной сложности.
Однако перед тем, как обратиться к эксперту-оценщику, необходимо знать некоторые особенности данной процедуры.
Когда требуется проводить данный вид оценивания?
Как известно, оценка квартиры осуществляется в определенных ситуациях, а именно во время:
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заключения договора купли-продажи или дарения;
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перехода квартиры по наследству;
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раздела квартиры или её части;
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оформление имущества в качестве залога;
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страхования;
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вычисление размера арендной ставки.
Какие документы вам понадобятся?
Для того, чтобы заказать оценку квартиры, вы должны будете иметь следующие документы:
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документ, который подтверждает то, что вы являетесь владельцем объекта;
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технический паспорт БТИ;
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паспорт владельца квартиры или того, кто заказывает оценку (если он является доверенной личностью).
Однако необходимо помнить, что цели и методы проведения оценивания могут влиять на этот перечень, из-за чего может потребоваться дополнительная документация.
От чего зависит рыночная стоимость квартиры?
Конечно же, каждая квартира имеет свою уникальную стоимость, которая зависит от ряда факторов и причин. Во время оценки квартиры эксперт обращает внимание на такие характеристики:
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Район. Это один из самых важных факторов, ведь местоположение объекта в большинстве случаев является причиной его покупки.
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Площадь квартиры.
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Расположение комнат и их количество.
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Тип и год постройки.
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Этаж, на котором находится квартира.
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Состояние отделки и ремонта.
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Инфраструктура и экология.
Кроме того, бывают случаи, когда покупатель делает акцент на какие-то особые характеристики объекта. Это также может повлиять на рыночную стоимость квартиры.
Экспертная оценка квартиры в компании Pareto
Как мы выяснили, осуществлять оценку квартиры лучше всего с помощью эксперта. Специалисты компании Pareto консультируют клиентов в любое удобное для них время, в том числе и в формате онлайн.
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