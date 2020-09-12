Экспертная оценка квартиры

Оценка квартиры – это один из самых распространенных видов оценивания. Любое отчуждение квартиры предусматривает в обязательном порядке проведение оценки. Однако нужно помнить, что важную роль в этом вопросе играет специалист. Ведь именно от уровня его знаний и практического опыта зависит результат.

Оценка квартир в компании

осуществляется не сложно. Ведь у них работает команда высококвалифицированных экспертов, которые за свою работу выполнили множество процедур оценивания разной сложности.

Однако перед тем, как обратиться к эксперту-оценщику, необходимо знать некоторые особенности данной процедуры.

Когда требуется проводить данный вид оценивания?

Как известно, оценка квартиры осуществляется в определенных ситуациях, а именно во время:

заключения договора купли-продажи или дарения;

перехода квартиры по наследству;

раздела квартиры или её части;

оформление имущества в качестве залога;

страхования;

вычисление размера арендной ставки.

Какие документы вам понадобятся?

Для того, чтобы заказать оценку квартиры, вы должны будете иметь следующие документы:

документ, который подтверждает то, что вы являетесь владельцем объекта;

технический паспорт БТИ;

паспорт владельца квартиры или того, кто заказывает оценку (если он является доверенной личностью).

Однако необходимо помнить, что цели и методы проведения оценивания могут влиять на этот перечень, из-за чего может потребоваться дополнительная документация.

От чего зависит рыночная стоимость квартиры?

Конечно же, каждая квартира имеет свою уникальную стоимость, которая зависит от ряда факторов и причин. Во время оценки квартиры эксперт обращает внимание на такие характеристики:

Район. Это один из самых важных факторов, ведь местоположение объекта в большинстве случаев является причиной его покупки. Площадь квартиры. Расположение комнат и их количество. Тип и год постройки. Этаж, на котором находится квартира. Состояние отделки и ремонта. Инфраструктура и экология.

Кроме того, бывают случаи, когда покупатель делает акцент на какие-то особые характеристики объекта. Это также может повлиять на рыночную стоимость квартиры.

Экспертная оценка квартиры в компании Pareto

Как мы выяснили, осуществлять оценку квартиры лучше всего с помощью эксперта. Специалисты компании Pareto консультируют клиентов в любое удобное для них время, в том числе и в формате онлайн.

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