 

Телевизоры: три тренда 2020 года

Досуг Сегодня, 14:05150
Телевизоры: три тренда 2020 года

Телевизоры становятся все больше, украшают любой интерьер и учатся интегрироваться с другими устройствами. На что смотрят разработчики, и какие тенденции закрепятся в 2020 году, расскажем в этом обзоре.

Умные телевизоры

Телевизоры становятся ядром умного дома. Беспроводной доступ в интернет, способность интегрироваться с другими умными девайсами, скачивать приложения из Play Маркета, использовать голосовые помощники и управление без рук — уже реальность. Высокотехнологичные устройства теперь можно найти не только в ценовом сегменте премиум. Например, умные телевизоры TCL представлены в разных категориях. Телевизоры делают на операционных системах Android со встроенным Google Assistant. 

Все девайсы становятся умнее, учатся общаться между собой. Это уже даже не тренд, а необходимость. Вот и производители телевизоров идут по пути увеличения SMART-возможностей. Так что, тенденция на технологичность и интегрированность будет только усиливаться.

 

Мини телевизоры встраиваемые в интерьер

Проверить рецепт не отходя от плиты, послушать аудиокнигу или посмотреть сериал во время домашних дел, теперь можно не только в наушниках и со смартфона. В кухонный гарнитур или душевую кабинку можно встроить телевизоры маленькие и технологичные. Влагозащита, голосовой помощник, SMART-функции и отличный звук присутствуют и в телевизорах мини формата, созданных чтобы удобно встроиться в любой интерьер.

Телевизоры: три тренда 2020 года 

Телевизоры-картины и телевизоры-зеркала

Телевизор перестает быть развлекательным устройством и превращается в арт-объект. Тончайший корпус, минималистичный дизайн, бесконечные варианты рамок. Интерьерная функция позволяет телевизору демонстрировать изображение даже в выключенном режиме. Не нужно думать, что повесить на стену — картину или телевизор. Проектируйте любимые шедевры искусства на экран и наслаждайтесь. Размеры тоже увеличиваются. Если раньше 65-дюймовые телевизоры обусловили основной размер экрана, то в 2020 на рынок выходит растущее число моделей от 75 до 85 дюймов. Теперь телевизор выглядит как произведение искусства под любым углом, украшая ваш дом.

 

Затухающие тренды

Некоторые ранее революционные технологии не прижились. Например, из моды вышли 3D телевизоры. Спрос на такие модели начал падать еще в середине десятилетия, но окончательно производители отказались от новых разработок в этом направлении только сейчас. 

Уклон ушел в сторону улучшения качества изображения. Популярны технологии HDR и отображения квантовых точек, локальное затемнение, и другие факторы, делающие изображение более ярким и реалистичным.

Современные телевизоры перестали быть громоздкими ящиками, показывающими нам ненужный контент. Им приходится конкурировать с ноутбуками и смартфонами за внимание зрителя. И современному телевизору есть что нам предложить. Сегодня телевизор — это возможность смотреть любимые фильмы на большом экране, играть в видеоигры, наслаждаться семейными фотографиями или путешествовать по лучшим музеям мира не вставая с дивана.

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