 

6 причин, по которым маленькие пространства - лучшие места для комфортной жизни

Досуг Сегодня, 20:2962
6 причин, по которым маленькие пространства - лучшие места для комфортной жизни

Учитывая высокую стоимость жилья, особенно для жителей больших городов, многие выбирают более компактное жилье, чем хотелось бы. Но на самом деле, маленькая квартира обладает значительными преимуществами. Варианты компактных квартир можно посмотреть на  https://budova.ua/kvartiry/smart/. Эксперты в области недвижимости, а также дизайнеры интерьеров, также считают важным отмечать многие (иногда скрытые) преимущества, которые дает компактное жилье.  Читайте дальше, чтобы узнать, почему многие эксперты считают, что маленькое пространство лучше.

Преимущества маленьких квартир:

  • Уют. Вы можете подумать о слове «уютный» как о эвфемизме, который хитрые риэлторы используют для «сжатых» условий, когда дело доходит до создания уюта. Когда у вас нет большого количества места, которое нужно заполнить и управлять, гораздо проще сосредоточиться на создании правильной среды. Небольшие удобные предметы декора, такие как свечи и декоративные подушки, обеспечивают большее влияние на вашу общую атмосферу. К тому же их намного проще поменять местами, когда вы захотите перемен;
  • Организация пространства. Когда вы живете в тесноте, гораздо меньше места для лишних «вещей», которые могут накапливаться в вашем пространстве, особенно если они вам не нужны, не нравятся или не используются. Вещи, которые вам больше не нужны, теперь бросаются в глаза и мешают, позволяя избавляться от беспорядка и окружать себя только тем, что вы считаете полезным или ценным. Когда вы не ищете постоянно то, что вам нужно, это делает повседневную жизнь и все связанные с ней действия намного более эффективными;
  • Экономия. Для того, чтобы большое пространство выглядело теплым, комфортным и привлекательным, может потребоваться мебель и декор на сотни тысяч рублей. С другой стороны, небольшие помещения делают декорирование (и косметический ремонт) более простым и доступным. Вместо множества больших и дорогих предметов мебели вам нужно всего несколько предметов, чтобы стиль вашего интерьера стал уникальным. И у вас останется много денег на такие элементы декора, как свечи и свежие цветы;
  • Минимализм. Минимализм вызвал большие волнения в сфере дизайна интерьера, поскольку все больше и больше людей стремятся избавиться от лишнего, предпочитая скандинавский стиль. Это помогает жить проще и снизить уровень стресса. Одна из замечательных особенностей маленьких домов заключается в том, что они позволяют легко освоить этот беззаботный и вызывающий радость стиль. Фактически, минимализм почти необходим для тех, кто живет в самых маленьких помещениях, например, в квартире-студии, поэтому, если вы среди них, вы, вероятно, уже являетесь мастером минимализма;
  • Меньше времени тратится на уборку. Это определенно одно из наших любимых преимуществ жизни в небольшом пространстве. Чем больше пространство, тем больше времени требуется на организацию, приведение в порядок и глубокую чистку. А поддерживать большой дом в таком состоянии гораздо сложнее. Кто хочет часами производить уборку?  Вот почему милые и уютные помещения – это здорово для тех, кто обретает покой и спокойствие в окружении порядка и чистоты и не хочет тратить кучу времени и энергии на поддержание идеальной чистоты;
  • Устойчивы и экологичные. Ни для кого не секрет, что расходы на отопление, охлаждение и электричество могут серьезно сказаться на наших кошельках и на окружающей среде. Когда вы сравниваете счет за электричество человека, живущего на 30 квадратных метрах, с кем-то, живущим на 100 квадратных метрах, разница может быть огромной: последнее часто стоит в пять, шесть или даже десять раз больше. Жизнь в тесноте означает серьезное сокращение ежемесячных расходов, а также влияние вашего дома на нашу любимую мать-природу.

Таким образом, небольшое пространство отлично подойдет людям, которые ценят порядок и чистоту, время и деньги, а также любят минимализм, и хотят избавиться от всего лишнего, тем самым снизив уровень стресса.

 

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Теги: news, Новости, Украина, Smart, квартира, 7dniv, 7dnivinfo  
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