 

Какую воду лучше всего пить для здоровья?

Досуг Сегодня, 16:2443
Какую воду лучше всего пить для здоровья?

Какую воду лучше всего пить для здоровья? Очевидно, что питьевая вода необходима для вашего общего здоровья и благополучия. Мы все слышали о минимум 8 стаканах в день, верно? Согласны ли вы с этим или нет, вы, вероятно, не услышите, чтобы кто-то спорил о том, что питьевая вода и гидратация не являются важной частью вашего общего режима здоровья. Доставка воды Скандинавия – отличный вариант для тех, кто следит за водным балансом своего организма. В данной статье разберемся, какая вода полезна для нашего здоровья и почему.

    Типы питьевой воды

    Пройдя через проход в продуктовом магазине, вы заметите, что там очень много разных видов воды. Но какие они? И какую воду лучше всего пить? Ниже подробное описание всех распространенных типов питьевой воды:

  • Водопроводная или питьевая вода – это просто вода в наших домах, которая течет из крана. Водопроводная вода обрабатывается препаратами для уничтожения болезнетворных микроорганизмов. В первую очередь, обрабатывается хлором. А хлор убивает все! Знаете ли вы, что хлор – антибиотик? Таким образом, хлору все равно, какую жизнь он уничтожает. И прием антибиотика даже в малых дозах в течение длительного времени, скорее всего, не является залогом успеха;
  • Очищенная вода. Такая вода поступает из водопроводной, колодезной или родниковой воды. На самом деле это не имеет значения, поскольку затем она фильтруется или обрабатывается для удаления примесей и патогенов, включая грибки, бактерии, металлы, химические загрязнители и паразитов. Процесс очистки также удалит полезные минералы.  По сути, дистиллированная вода – это тип очищенной воды, поскольку дистилляция – всего лишь один из методов, используемых для очистки воды;
  • Родниковая вода. Вероятно, самая чистая и лучшая вода, которую вы когда-либо могли попробовать. Проблема в том, что только 45% родниковой воды в бутылках, которая претендует на роль родниковой воды, на самом деле не является родниковой водой. Остальное подавляющее большинство – просто прославленная водопроводная вода. Собирается у источника, но затем проходит ряд этапов, включая хлорирование, для «очистки». В отличие от минеральной воды, определение которой строго определено законом, родниковая вода не имеет юридического определения. Это позволяет производителям использовать воду из источников. Разница между родниковой и артезианской водой заключается в том, что в землю вырывается колодец, чтобы попасть в подземный источник (также известный как водоносный горизонт). Водоносный горизонт – это подземный слой проницаемой породы, содержащей воду. Затем компания будет разливать в бутылки и продавать эту воду как артезианскую;
  • Колодезная вода, вероятно, вторая лучшая вещь, которую можно пить после родниковой и минеральной воды. Однако, поскольку люди вручную выкапывают колодец, чтобы войти в подземный водоносный горизонт, это также означает, что вода, возможно, не полностью завершила процесс фильтрации или «приготовления», чтобы выйти в естественный источник, готовый для здорового питья;
  • Щелочная вода. Ее получают с помощью ионизатора воды. Щелочной ионизатор представляет собой систему для повышения уровеня рН питьевой воды путем электролиза. В процессе электролиза поступающий водный поток разделяется на кислотные и щелочные компоненты.  Существует мнение, что мы должны сократить потребление кислой пищи и увеличить потребление щелочной пищи. Однако когда мы говорим о щелочности воды в природе, на самом деле мы говорим о ее минеральном содержании. Опять же, щелочная вода в природе создается за счет минеральных соединений, а не за счет расщепления самой молекулы воды. Это меняет химическую природу воды, что может повлиять на ее взаимодействие с вашим телом. 

    Таким образом, эксперты сводятся во мнении, что для вашего здоровья лучше всего пить родниковую воду из известных источников, минеральную и фильтрованную воду.  

 

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