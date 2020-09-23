 

Секрет очищающих масок: зачем и как использовать

Досуг Вчера, 20:4680
Секрет очищающих масок: зачем и как использовать

Самые дорогие кремы и сыворотки окажутся бесполезными, если наносить их на закупоренные поры. На чистоту кожи ежедневно покушается смесь из смога, пыли, пота, кожного сала, остатков косметики и других агрессивных факторов. На лице образуется пленка, которая не пропускает компоненты уходовых средств.

Привычного снятия макияжа молочком, пенкой или гелем зачастую недостаточно. На помощь придут очищающие маски.

Маски для очищения: заблуждения

Есть несколько мифов про очищающие маски.

  1. Они нужны только подросткам. Ошибка думать, что очищающие маски выручают только в период гормональной перестройки организма. Формула с детокс-эффектом подойдет коже любого типа и возраста. Обладательницам сухой и нормальной кожи можно использовать такие средства раз в две недели. Если кожа жирная и склонна к высыпаниям – чаще.
  2. Домашние рецепты надежнее. На форумах активно обсуждают смеси с кефиром, содой, желатином, яичным белком или глиной, но результат от их применения сомнительный. Профессиональные формулы эффективнее домашних. Брендовая маска для лица от черных точек глубоко очищает поры, выводит из клеток токсины и заметно преображает кожу.
  3. Очищающую маску обязательно наносить на все лицо. Вы можете использовать это средство как монопродукт или применять правила мульти-маскинга. Например, если кожа лица нормальная или сухая, а в Т-зоне – жирная, и маска от черных точек нужна ей чаще.

Универсальная очищающая формула – черная маска для лица с бамбуковым углем и экстрактом гамамелиса, такой продукт есть в коллекции Lambre. У ее нежная кремовая текстура, которая порадует эстетов и ценителей идеально чистой кожи. Маска удаляет загрязнения и отмершие клетки, успокаивает, сужает поры, борется с черными точками и матирует. Для глубокого очищения достаточно всего 10 минут, кожа будет охотнее впитывать активные компоненты из кремов и сывороток.

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Как наносить очищающую маску

Несколько правил нанесения, которые усилят эффективность очищающей маски.

  • Подготовьте кожу. Лицо желательно очистить пенкой или мицеллярной водой.
  • Заколите волосы, чтобы не запачкать их. Наносить маску можно кисточкой, лопаткой или пальцами, по массажным линиям.
  • Слой маски – не более трех миллиметров. Выдерживать 10-30 минут, внимательно читайте инструкцию. Черная маска Ламбре постепенно светлеет на коже, подсказывая, когда ее пора смывать. Пока средство действует, лучше прилечь, чтобы расслабить мимические морщины. На ночь такие маски не оставляют.
  • Все очищающие маски нужно смывать вместе с токсинами и загрязнениями, которые они впитали. Умойтесь чистой водой комнатной температуры, можно использовать натуральную губку. Промокните лицо насухо полотенцем, затем нанесите любимые тоник и крем.

При нанесении очищающей маски желательно учитывать биоритмы организма. Косметологи подсказывают, что формулы для очищения дадут максимальный эффект с 10 утра до 12 дня и после 6 вечера.

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Секрет очищающих масок: зачем и как использовать
Секрет очищающих масок: зачем и как использовать
Самые дорогие кремы и сыворотки окажутся бесполезными, если наносить их на закупоренные поры. На чистоту кожи ежедневно покушается смесь из смога, пыли, пота, кожного сала, остатков косметики и других агрессивных факторов.
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