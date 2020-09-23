Секрет очищающих масок: зачем и как использовать

Самые дорогие кремы и сыворотки окажутся бесполезными, если наносить их на закупоренные поры. На чистоту кожи ежедневно покушается смесь из смога, пыли, пота, кожного сала, остатков косметики и других агрессивных факторов. На лице образуется пленка, которая не пропускает компоненты уходовых средств.

Привычного снятия макияжа молочком, пенкой или гелем зачастую недостаточно. На помощь придут очищающие маски.

Маски для очищения: заблуждения

Есть несколько мифов про очищающие маски.

Они нужны только подросткам. Ошибка думать, что очищающие маски выручают только в период гормональной перестройки организма. Формула с детокс-эффектом подойдет коже любого типа и возраста. Обладательницам сухой и нормальной кожи можно использовать такие средства раз в две недели. Если кожа жирная и склонна к высыпаниям – чаще. Домашние рецепты надежнее. На форумах активно обсуждают смеси с кефиром, содой, желатином, яичным белком или глиной, но результат от их применения сомнительный. Профессиональные формулы эффективнее домашних. Брендовая маска для лица от черных точек глубоко очищает поры, выводит из клеток токсины и заметно преображает кожу. Очищающую маску обязательно наносить на все лицо. Вы можете использовать это средство как монопродукт или применять правила мульти-маскинга. Например, если кожа лица нормальная или сухая, а в Т-зоне – жирная, и маска от черных точек нужна ей чаще.

Универсальная очищающая формула – черная маска для лица с бамбуковым углем и экстрактом гамамелиса, такой продукт есть в коллекции Lambre. У ее нежная кремовая текстура, которая порадует эстетов и ценителей идеально чистой кожи. Маска удаляет загрязнения и отмершие клетки, успокаивает, сужает поры, борется с черными точками и матирует. Для глубокого очищения достаточно всего 10 минут, кожа будет охотнее впитывать активные компоненты из кремов и сывороток.

Как наносить очищающую маску

Несколько правил нанесения, которые усилят эффективность очищающей маски.

Подготовьте кожу. Лицо желательно очистить пенкой или мицеллярной водой.

Заколите волосы, чтобы не запачкать их. Наносить маску можно кисточкой, лопаткой или пальцами, по массажным линиям.

Слой маски – не более трех миллиметров. Выдерживать 10-30 минут, внимательно читайте инструкцию. Черная маска Ламбре постепенно светлеет на коже, подсказывая, когда ее пора смывать. Пока средство действует, лучше прилечь, чтобы расслабить мимические морщины. На ночь такие маски не оставляют.

Все очищающие маски нужно смывать вместе с токсинами и загрязнениями, которые они впитали. Умойтесь чистой водой комнатной температуры, можно использовать натуральную губку. Промокните лицо насухо полотенцем, затем нанесите любимые тоник и крем.

При нанесении очищающей маски желательно учитывать биоритмы организма. Косметологи подсказывают, что формулы для очищения дадут максимальный эффект с 10 утра до 12 дня и после 6 вечера.